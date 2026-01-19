[인천창조경제혁신센터 2025년 청년 해외진출기지 지원 사업] AI 기반 브랜드 인지도 생성, 유지, 확장하는 기업 ‘토타로’

윤태준 토타로 대표



브랜드 자체가 AI에게 잘 읽히고 추천될 수 있도록 돕는 'Aranding(AI 브랜딩)'

AI 시대에 뒤처지지 않게 돕겠다는 초심으로 시작해

토타로(Totaro)는 기존의 직관에 의존하던 브랜딩 방식을 탈피하여, AI 기술을 핵심 동력으로 브랜드 인지도를 생성, 유지, 확장하는 ‘아랜딩(Aranding)’ 체계를 구축하는 기업이다. 브랜드가 단순한 시각적 상징이 아니라, 고객과 상호작용하며 진화하는 인식체가 될 수 있도록 발전하고자 한다. 윤태준 대표(24)가 2025년 7월에 설립했다.대표 아이템은 아랜딩(Aranding) 솔루션이다. 지금은 검색창에 키워드를 입력하던 시대를 지나, AI에게 질문하고 답을 얻는 ‘AI 검색 시대’다. 토타로는 단순히 사람의 눈에 예뻐 보이는 디자인 중심의 브랜딩을 넘어, AI가 우리 브랜드를 ‘신뢰할 수 있는 정보’로 인식하고 사용자에게 가장 먼저 추천할 수 있도록 만드는 새로운 차원의 브랜딩을 제공한다.ChatGPT나 AI 검색 엔진이 학습하기 가장 좋은 형태로 브랜드 데이터를 구조화하여, 소비자가 질문했을 때 AI가 우리 브랜드를 '자연스러운 대안'이자 '정답'으로 제시하게 만드는 것이 핵심이다.토타로의 경쟁력은 ‘AI 최적화(AI Optimization) 역량’과 ‘데이터 신뢰성’이다. 기존 브랜딩이 사람의 시선을 끄는 데 집중했다면, 토타로는 'AI의 알고리즘'이 선호하는 데이터 구조를 만든다. AI가 정보를 수집할 때 오류 없이 정확하게 우리 브랜드를 인지하도록 데이터의 신뢰도(Trust)를 설계하고, 이를 통해 경쟁사보다 더 빠르고 정확하게 AI의 추천 목록에 진입시키는 기술력을 보유하고 있다. 이는 AI 시대에 브랜드가 생존하기 위한 가장 필수적인 경쟁력이다.“브랜딩이라는 개념이 아직 시장에 생소하기 때문에, 단순히 ‘매출을 올려준다’는 식의 설득은 통하지 않는다고 생각합니다. 대신 우리는 내부적으로 정립한 ‘아랜딩 표준 매뉴얼(Aranding Standard Manual)’의 일부를 클라이언트에게 투명하게 공유합니다. 우리가 어떤 기술적 원리로 AI에게 브랜드를 학습시키는지, 데이터는 어떻게 관리하는지 그 과정을 솔직하게 오픈하는 방식을 사용 하고 있습니다.”토타로는 투자 유치에는 항상 열린 자세를 가지고 있다. 다만, 단순한 규모 확장이 목적이 아니다. 확보한 자금은 AI 기술을 더 정교하게 다듬고, ‘심층 개발(Deep Development)'’ 통해 기술적 진입장벽을 높이는 데 전적으로 투입할 계획이다. Aranding 엔진이 더 깊이 있는 데이터를 분석하고, 더 사람 같은 결과물을 만들어낼 수 있도록 R&D 속도를 높여줄 전략적 투자를 고려하고 있다.윤 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “AI 시대에 아무도 소외되지 않도록, 브랜드의 생존 언어를 만드는 것에서 시작했습니다. 처음 창업을 결심한 건 ‘위기감’ 때문이었습니다. AI 시대가 급격히 다가오는데, 이를 제대로 활용하지 못하는 개인이나 기업은 순식간에 도태될 것 같다는 생각이 들었습니다. 그래서 ‘더 많은 사람들이 AI를 쉽고 편하게 활용할 수 있게 돕자’는 목표로 팀을 모았습니다. 초기에는 실제로 마케팅 영상 생성 AI를 만들거나, 복잡한 업무를 돕는 수출 기업용 AI 솔루션을 개발하며 기술력을 쌓았습니다. 그런데 이 과정에서 저희는 더 근본적인 문제를 발견했습니다. 아무리 좋은 AI 도구를 쥐여줘도, 정작 내 브랜드와 상품이 AI 검색 엔진이나 알고리즘에 검색되지 않으면 무용지물이라는 사실이었습니다. 그래서 우리는 단순히 AI 도구를 만드는 것을 넘어, 브랜드 자체가 AI에게 잘 읽히고 추천될 수 있도록 돕는 ‘Aranding(AI 브랜딩)’으로 사업을 확장하게 되었습니다. 결국 AI 시대에 뒤처지지 않게 돕겠다는 초심이, 수많은 개발 시행착오를 거쳐 가장 본질적인 해결책을 찾는 방향으로 진화한 결과입니다.”창업 후 윤 대표는 “많은 기업 대표들이 ‘AI가 중요하다는데 당장 뭐부터 해야 할지 모르겠다’며 큰 부담감을 안고 찾아온다”며 “그런 사람들에게 우리 솔루션을 통해 AI가 어렵고 먼 기술이 아니라, 당장 내 브랜드를 성장시키는 강력한 무기가 될 수 있음을 증명해 드렸을 때, 그리고 그 결과에 진심으로 만족해하는 모습을 볼 때 가장 큰 전율을 느낀다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 윤 대표는 “단기적으로는 다양한 산업군(금융, 패션 등)에서 25개 이상의 성공 사례(Reference)를 확보하여 Aranding의 효과를 입증할 것”이라며 “장기적으로는 ‘AI 브랜딩 시장 40% 성장’이라는 흐름에 발맞춰, 전 세계 기업들이 브랜딩을 고민할 때 가장 먼저 ‘Aranding Standard Manual’을 찾게 만드는 글로벌 브랜딩 테크 기업이 되는 것이 목표다”라고 말했다.토타로는 2025년 인천창조경제혁신센터 청년 해외진출기지 지원 사업에 선정됐다. 사업은 해외 창업의 꿈을 가진 청년들에게 해외 진출 기회를 제공해 글로벌 최고경영자(CEO)로 성장할 수 있도록 돕는 청년지원 사업이다. 인천시와 인천센터가 우수한 역량을 보유한 스타트업의 해외 진출을 위해 청년 창업가를 발굴하는 프로그램이다. 선발된 창업가에게는 해외 탐방을 포함한 글로벌 액셀러레이팅 프로그램 및 사업화 자금 등을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com