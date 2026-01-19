[인천창조경제혁신센터 2025년 청년 해외진출기지 지원 사업] 공유 프린팅 플랫폼 ‘핀투프린트’ 운영하는 기업 ‘핀투’

손유진 핀투 대표



필요할 때 즉시 사용할 수 있는 문서 관련 업무의 올인원 솔루션 플랫폼을 구축

핀투프린트는 브랜드 제약 없는 무인 인쇄 기술로 차별화된 확장성을 제공

핀투(PIN2)는 생활권 어디에서나 즉시 문서를 출력할 수 있는 PC, 모바일 기반 무인 프린트 플랫폼을 구축하는 IT 기업이다. 손유진 대표(29)가 2022년 5월에 설립했다.“일상 속에서 ‘프린트가 필요한 순간’을 더 쉽고 빠르게 해결하고자 공유 프린팅 플랫폼 ‘핀투프린트(PIN2PRINT)’를 개발했습니다. 현재 전국의 편의점, 카페, 아파트, 스터디카페, 무인점포 등 다양한 생활 시설에 무인 프린트 키오스크를 설치해 누구나 쉽게 접근할 수 있는 새로운 프린트 인프라를 만들어가고 있습니다. 우리의 목표는 생활밀착형 인쇄 서비스를 넘어, 누구든 필요할 때 즉시 사용할 수 있는 문서 관련 업무의 올인원 솔루션 플랫폼을 구축하는 것입니다.”핀투는 PC, 모바일 등 다양한 플랫폼에서 문서 편집, 결제, 출력까지 모두 해결되는 ‘모바일 프린팅 플랫폼’을 중심으로, 이를 가능하게 하는 소형 무인 프린트 키오스크를 자체 개발해 공급하고 있다.현재 모바일 앱 또는 홈페이지에서 인쇄·복사·스캔·팩스 서비스를 제공하고 있으며, 이용방법은 PC에서 바로 출력하듯 빠르고 간편하게 이루어져 있다. 또한 자체 기술력을 통해 30가지 이상의 다양한 파일 형식을 지원하며 높은 보안처리와 호환성을 갖추고 있다. 앱에서는 카메라를 이용해 AI기반 문서 스캐너 서비스를 제공하여, 복사가 불가능한 프린터에서도 스캔·복사 서비스를 제공하고 있다.“가장 큰 특징은 다양한 브랜드의 프린터를 호환하는 것입니다. 기존 무인 프린트 솔루션의 경우 특정 모델에 종속된 전용 복합기에서만 제공이 되지만 핀투프린트는 브랜드 제약 없는 무인 인쇄 기술로 차별화된 확장성을 제공합니다. 따라서 프린터가 있는 어떠한 사업장이든 별도의 장비 교체 없이 기존 프린터를 무인화 할 수 있고, 기존 업무 목적에도 방해받지 않고 사용할 수 있습니다. 이 기술은 특허로 등록되어 있어 확장성을 확보하는 중요한 무기라고 볼 수 있습니다.”핀투프린트의 경쟁력은 특허받은 범용 프린터 호환기술로 ‘설치와 운영이 매우 쉽다’는 점이다. 기존 무인 복합기는 공간·전용복합기·PC·결제단말기·전용책상·고정솔루션비용 등이 필요했지만, 핀투프린트는 프린터 1대, 키오스크1대면 어디든 바로 운영이 가능하다. 때문에 초기 도입비용이 매우 저렴하고, 0.1평의 작은 공간에도 설치가 가능하다. 그리고 높은 보안성을 제공하는 글로벌 클라우드 서비스를 기반으로 운영되기 때문에 기존 공용 PC에서 문제되는 개인정보 유출, 바이러스 등의 보안성 측면에서도 우수하다. 즉이러한 생활밀착형 인프라를 대규모로 확장할 수 있는 유일한 모델이라는 점이 큰 경쟁력이다.핀투는 현재 생활밀착 인프라를 가진 사업자와의 B2B·B2G 협업 중심으로 확장하고 있다. 그 중에서 현재 GS리테일 협력사로서 GS25편의점과 협력하고 있으며, 무인매장이나 독서실, 카페, 대학교, 아파트 등에 서비스를 공급하고 있다. 프린터 전문 렌탈업체와 제휴를 통해서 B2B 솔루션으로써 공급을 준비하고 있다. 또한 서비스 사용자 확보를 위해 모바일 광고와 지역 맞춤 타켓 마케팅을 통해서 입점 오픈과 동시에 고객 방문을 유도하고 있다.손 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “항상 프린트가 필요할 때 집의 프린터는 고장 나고, 주변 인프라는 부족해서 멀리 이동하며 문득 들었던 생각이 집 앞 매장에 있는 프린터를 잠시 쓸 순 없을까라는 생각이 들었습니다. 이러한 생활 속에서의 문제를 해결하고 싶었고, 기존 솔루션이 가진 불편함을 고객 관점에서 새롭게 정의한 것이 시작이었습니다. 이 아이디어를 기반으로 MVP를 개발하여 각종 경진대회, 지원 사업에 다수 선정 및 우수 수상을 하며 자금을 마련했고, 매출을 재투자하며 회사를 성장시켜 왔습니다.”창업 후 손 대표는 “사업자와 고객 모두가 만족할 수 있는 서비스를 만들겠다는 집념으로 사업을 시작했다”며 “입점 매장에 방문했을 때 고객분들이 남겨주신 ‘집 근처에서 편리하게 프린트할 수 있어 좋았다’, ‘이제 프린트 때문에 돌아다니지 않아도 된다’, ‘기계치라 프린터 관리를 못했는데 편하게 인쇄했다’ 와 같은 메모를 볼 때마다 큰 보람을 느낀다”고 말했다. 덧붙여 “입점한 사업주들로부터 ‘고객들이 너무 좋아하신다’, ‘생각보다 사용량이 많아 매장 방문율도 높아졌다’ 와 같은 긍정적인 말씀을 들을 때마다 더 큰 동기부여가 되고 있다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 손 대표는 “첫 번째 목표는 생활 권역 기준 전국 단위 무인 프린트 인프라 구축”이라며 “현재 편의점·무인점·독서실·공동주택 등으로 확장 중이며, 2026년에는 시장 점유율을 빠르게 확보할 것”이라고 말했다.덧붙여 “두 번째는 해외 진출이다. 특히 베트남 등 동남아 시장에서 편의점·공동주택 중심으로 PoC를 준비하고 있다”며 “장기적으로는 생활밀착형 올인원 솔루션 플랫폼으로 자리 잡아 프린트뿐 아니라 정부 서류 발급, 지역 서비스, 광고 등 다양한 O2O 서비스의 물리적 접점이 되는 것을 목표로 하고 있다”고 말했다.핀투는 2025년 인천창조경제혁신센터 청년 해외진출기지 지원 사업에 선정됐다. 사업은 해외 창업의 꿈을 가진 청년들에게 해외 진출 기회를 제공해 글로벌 최고경영자(CEO)로 성장할 수 있도록 돕는 청년지원 사업이다. 인천시와 인천센터가 우수한 역량을 보유한 스타트업의 해외 진출을 위해 청년 창업가를 발굴하는 프로그램이다. 선발된 창업가에게는 해외 탐방을 포함한 글로벌 액셀러레이팅 프로그램 및 사업화 자금 등을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com