[부산창조경제혁신센터 2025년 초기창업패키지 선정기업] 천연 추출물을 기반의 R&D 중심 바이오 기업 ‘너브바이오사이언스’

너브바이오사이언스는 천연 추출물을 기반으로 수면 보조, 피부 건강, 반려동물 영양 등 다양한 영역의 제품을 연구 개발하는 R&D 중심 바이오 기업이다. 현경예 대표(53)가 2023년 10월에 설립했다.“동의대학교 임상병리학과 교수로, 약 16년간 임상병리학 분야에서 ‘인간의 건강’, 특히 치매와 알츠하이머 등 정신 건강 관련 연구를 중심으로 사람을 연구해 왔습니다. 그동안 축적한 연구 결과를 보다 직접적이고 안전한 형태로 사람들의 일상에 돌려줄 수 있는 방법을 고민하던 중, 교수 재직 중 진행하던 천연물 기반 연구를 실제 제품으로 발전시켜 보자는 생각을 하게 되었습니다. 요즘은 인공 화학 물질보다는 자연 유래 성분이 주목받는 시대입니다. ‘사람은 자연에서 왔고, 자연으로부터 얻은 것이 사람에게 가장 이롭다’는 신념으로 너브바이오사이언스를 설립했습니다.”대표 아이템은 세 가지로, 첫 번째 ‘자현 수면패치’다. “우리는 정신건강의 첫걸음이 ‘수면’이라고 믿습니다. 실제로 수면은 뇌의 회복과 정서 안정에 밀접하게 연관되어 있습니다. 기존의 수면 보조 제품은 대부분 멜라토닌이나 세로토닌 같은 호르몬 기반 화학 제제로 만들어져 있습니다. 그러나 이러한 제품들은 내성 문제와 부작용을 유발할 수 있습니다.”너브바이오사이언스는 천연 식물인 해죽순(Nypa fruticans) 추출물에서 해답을 찾았다. 해죽순은 항염 및 항산화 효과로 알려져 있으며, 연구를 통해 스트레스 단백질을 완화하고 뇌파를 안정화시켜 자연스러운 수면 유도에 도움을 준다는 것을 확인했다. ‘자현 수면패치’는 이러한 원리를 바탕으로 몸의 리듬을 자연스럽게 조절하는 비호르몬형 천연 수면 솔루션이다.두번째는 해양 천연물을 활용한 스킨케어 라인이다. 참풀가사리, 대황, 곰피 등 해양 생물 추출물을 활용해 보습, 주름 개선, 미백 기능성을 가진 제품들을 개발했다. 대표 제품으로는 자현 케어크림, 자현윤슬토너, 자현너울로션이 있으며, 모두 부산의 해양 자원을 연구 기반으로 한 R&D 화장품이다.마지막으로, 반려동물용 트릿인 아나파 피부트릿을 개발했다. 참풀가사리의 항염, 피부 개선 효과를 반려동물에게 확장한 제품으로, 유산균, 오메가3, 클로렐라 등 면역과 소화에 도움을 주는 성분을 더해 천연 반습식 트릿 형태로 완성했다.현재 너브바이오사이언스는 제품별 특성에 맞춰 국내외 판로를 단계적으로 확장하고 있다. 먼저 ‘아나파 피부트릿’은 펫퍼어 등 대형 반려동물 박람회에 꾸준히 참가하며 브랜드 인지도를 높이고 있다. 공식 인스타그램 계정은 약 1000명의 팔로워를 보유하고 있으며, 보호자들과의 소통을 통해 피드백을 제품 개선에 반영하고 있다. 또한 네이버 스마트스토어 입점을 완료하여 온라인 판매 테스트를 진행 중이다.‘자현 스킨케어 라인’은 제품 출고를 앞두고 있으며, 자사에서 운영하는 ‘자현 웰니스 매거진과’ 자현 스킨케어 ‘인스타그램 채널을 통해 브랜드 철학과 연구 기반의 스토리를 전달하고 있다. 내년부터는 국내외 화장품 박람회에 적극적으로 참여해 유통 파트너십을 확대할 예정이다. 또한, 올리브영 입점, 아마존, 큐텐 등 해외 플랫폼 진출을 목표로 하고 있다. 특히, 지난 9월 중국 하얼빈 컨퍼런스에서, 하얼빈의 대표 번화가 중앙대가 푸위안 선물점에 자현케어크림과 자현수면패치를 성공적으로 입점시키며 해외 사장 진출의 첫 발을 내디뎠다.“자현 수면패치는 시장에서 평가를 진행 중이고, 개선점이나 피드백을 받아 업그레이드 버전을 개발 중입니다. 전 제품은 온라인몰 테스트, SNS 마케팅, 오프라인 체험 행사를 통해 브랜드 인지도를 지속적으로 확장하고 있습니다.”너브바이오사이언스는 현재 기술보증기금에서 SAFE 투자를 받았고 현재 TIPS 과제를 실행하기 위한 투자자 유치를 진행 중이다. 2026년에 Pre-A, 2027년에 Pre-B 시리즈로 진입하는 것이 목표다.현 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “창업을 결심했을 때, 주변에서는 ‘교수 일만 해도 충분히 바쁜데 왜 굳이 힘든 길을 가느냐’, ‘돈이 목적이라면 굳이 창업할 필요가 없다’는 말들을 많이 들었습니다. 하지만 저에게 창업은 단순히 수익을 내기 위한 일이 아니라, 그동안의 연구를 세상에 실질적인 가치로 돌려주는 과정이었습니다. 임상병리학 교수로서 약 16년간 100여 건의 특허와 수많은 논문을 통해 연구를 이어왔지만, 늘 마음속에는 ‘내가 연구한 결과가 실제로 사람들의 삶 속에서 구현될 수 있겠느냐는 의문이 있었습니다. 그래서 ‘내가 만든 기술은 내가 직접 구현해야 한다’는 신념으로 너브바이오사이언스를 설립했습니다. 자금 마련 과정 역시 쉽지 않았습니다. 처음에는 혼자 감당해야 하는 막연한 두려움도 있었지만, 뜻을 함께하는 이사들과 동의대학교 지원이 큰 힘이 되었습니다. 그렇게 연구실에서 시작된 작은 도전이 지금의 너브바이오사이언스로 성장할 수 있었습니다.”창업 후 현 대표는 “가장 큰 보람을 느낄 때는 연구실에서 다뤘던 데이터와 논문 속 결과들이 실제 사람들의 삶에 도움이 되는 순간을 마주할 때”라며 “교수로서 오랫동안 실험실 안에서 인체의 변화를 연구해 왔지만, 창업을 통해 그 결과를 제품으로 구현하고 소비자들이 ‘정말 효과가 있다’ ‘몸이 편해졌다’라고 이야기해 주는 순간이 가장 큰 보람”이라고 말했다.“또 하나는 같은 비전을 가진 연구자들과 함께 사회적 가치를 만들어간다는 점입니다. 단순히 제품을 파는 회사를 넘어, 정신건강, 피부, 반려동물에게 사람과 생명의 웰니스를 과학적으로 접근한다는 철학에 공감하는 사람들이 모여 있다는 것이 큰 힘이 됩니다. 무엇보다도, 천연물이라는 한국의 자원과 연구 기반으로 글로벌 시장에서 경쟁할 수 있다는 가능성을 직접 확인할 때 창업의 의미를 다시 느낍니다. 그 순간마다, ‘연구가 결국 사람에게 돌아가야 한다’는 초심을 다시 떠올리게 됩니다.”앞으로의 계획에 대해 현 대표는 “목표는 ‘웰니스 하면 떠오르는 대표 브랜드’가 되는 것”이라며 “수면패치와 스킨케어 제품, 그리고 반려견 트릿을 중심으로 하고 있지만, 앞으로는 이를 기반으로 건강기능식품과 웰니스 의료기기까지 확장해 나갈 것”이라고 말했다.“단순히 제품을 판매하는 것이 아니라, 고객의 하루 속에 자연스럽게 스며드는 나이트 루틴과 생활 웰니스 루틴이라는 개념을 만들어, 개인의 일상 속 웰니스를 체계적으로 관리할 수 있는 브랜드로 성장하고자 합니다. 또한 국내 시장을 넘어 미국, 일본 등 웰니스 문화와 건강 의식이 높은 글로벌 시장을 주요 타깃으로 삼고 있습니다. 천연물 기반의 과학적 접근을 통해, 사람과 자연이 조화를 이루는 웰니스 브랜드로 자리매김하는 것이 너브바이오사이언스의 궁극적인 목표입니다.”너브바이오사이언스는 해외 마케팅 및 영업 담당 1명, 국내 마케팅 및 디자인 담당 1명, 회계 담당 1명, 박사급 연구원 1명 등으로 구성되어 있다.“규모는 크지 않지만, 각자의 분야에서 높은 전문성과 책임감을 가진 인재들이 모여있습니다. 무엇보다 중요한 점은, 모두가 같은 방향을 바라보고 있다는 것입니다. 구성원들은 저에게 의지하지만, 저 역시 그들과 함께 배우고 성장하고 있습니다. 서로의 역할을 존중하며, 하나의 목표, ‘사람과 자연의 조화를 과학으로 실현한다’를 향해 함께 나아가고 있습니다.”너브바이오사이언스는 2025년 부산창조경제혁신센터 초기창업패키지 사업에 선정됐다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업이다. 주관기관으로부터 사업화 자금, 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원을 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com