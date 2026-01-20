서울테크노파크, '2026년 민관공동기술사업화R&D(기술이전사업화) 사업설명회' 개최

- 1월 27일 대한상공회의소에서 온·오프라인 동시 진행

(재)서울테크노파크(원장 윤종욱)는 오는 1월 27일 대한상공회의소 중회의실A에서 중소벤처기업부에서 시행중인 '2026년 민관공동기술사업화(R&D) 기술이전사업화 사업설명회'를 개최한다고 20일 밝혔다.이번 설명회는 공공기술 이전을 계획 중인 본 사업에 참여를 희망하는 전국 중소기업을 대상으로 하며, 사업을 안내하고 사업 전반에 대한 이해도를 높이기 위해 마련되었다. 현장 참여가 어려운 기업들을 위해 서울테크노파크 공식 유튜브 채널을 통한 실시간 중계가 동시에 진행될 예정이다.설명회 프로그램은 기술이전사업화 사업에 대한 상세 안내와 질의응답(Q&A)뿐만 아니라, 성공적인 기술이전을 위한 기술사업화 전략 강의와 R&D 연구개발계획서 작성 요령 강의 등 기업들에게 실질적인 도움이 될 수 있는 전문가 특강으로 구성되었다.특히, 설명회 종료 후 기업 상담부스를 운영하여 기술매칭에 어려움을 겪는 기업들을 위한 직접 상담이 진행되고, 기술이전 및 사업화 과정의 애로사항을 현장에서 밀착 지원할 예정이다.서울테크노파크는 본 사업의 사업화 업무지원기관으로서 다래전략사업화센터, 주식회사 코다와 함께 컨소시엄을 구성하여 운영 중이다. 서울테크노파크 컨소시엄은 공공기술의 민간이전을 기반으로 전주기 기술사업화 성공모델의 실현을 주요 목표로, 향후 사전검증을 기반으로 R&D-실증-사업화까지 지속적으로 지원할 예정이다.R&D 전문기관인 중소기업기술정보진흥원(TIPA) 관계자는 "이번 사업설명회는 기술이전사업화에 관심 있는 중소기업들이 사업 제도와 추진 절차를 명확히 이해하도록 마련된 자리"라며, "현장 질의응답을 통해 과제 신청·수행 주요 사항을 안내하고, 원활한 사업 참여를 지원하겠다"고 밝혔다.서울테크노파크 기업지원팀은 "본 사업은 독자적인 기술 개발에 어려움을 겪는 중소기업들에게 공공기술을 활용한 새로운 성장 동력을 확보할 수 있는 사업"이라며, "많은 기업들이 본 사업에 대한 이해를 높이고, 보다 손쉽게 기업의 기술경쟁력을 강화할 수 있도록 돕겠다"고 밝혔다.이번 설명회는 사전신청 기업에 한해 참석이 가능하며, 기업 상담은 선착순으로 마감될 예정이다. 자세한 내용은 서울테크노파크 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 기타 문의는 서울테크노파크 기업지원팀으로 하면 된다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com