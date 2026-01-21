어썸스쿨, 교육 콘텐츠 ‘히어로스쿨’ 신규 히어로 프로그램 확대 론칭

- 사회정서·AI·금융·자기주도학습까지… 미래 역량 교육 라인업 강화

교육 전문 기업 어썸스쿨이 자사 교육 콘텐츠 브랜드 '히어로스쿨(Hero School)'의 교육 프로그램 라인업을 확대하며, 신규 히어로 프로그램을 추가로 선보였다고 밝혔다.히어로스쿨은 어썸스쿨이 자체 개발·운영해 온 미래 역량 중심 교육 브랜드로, 학생들이 스스로 문제를 발견하고 해결하며 성장할 수 있도록 '히어로'라는 세계관을 기반으로 한 참여형 · 프로젝트형 수업을 제공해 왔다. 초등학생부터 고등학생까지 발달 단계에 맞춘 맞춤형 교육 설계가 특징이다.이번에 새롭게 선보인 히어로스쿨 프로그램에는 ▲사회정서교육을 중심으로 한 관계 히어로, 감정탐험 히어로, ▲경제·금융 이해를 돕는 가치투자 히어로, ▲학습 설계와 목표 관리 역량을 기르는 자기주도 히어로, ▲고교학점제 도입에 대비한 진로·학업 설계 과정인 히어로 전략 사령부 등이 포함됐다.특히 관계 히어로와 감정탐험 히어로는 자기 이해와 타인과의 관계 형성을 돕는 사회정서교육 프로그램으로 공감 능력, 감정 조절, 의사소통 역량 등 학교 현장에서 요구가 높은 핵심 역량을 자연스럽게 기를 수 있도록 설계되었다. 어썸스쿨은 다양한 히어로 시리즈 교육을 통해 2021년부터 현재까지 수업 만족도 평균 4.7점(5점 만점) 이상을 유지하며, 콘텐츠 완성도와 교육 운영 역량을 동시에 인정받고 있다.대표적인 인기 프로그램으로는 기업가정신 히어로와 인공지능 히어로가 있다. 기업가정신 히어로는 학생들이 자신이 살아가는 환경과 사회의 문제를 탐색하고, 긍정적인 가치를 만들어보는 행동 중심 프로젝트형 수업으로 운영된다. 이를 통해 공감 능력, 문제 해결력, 리더십과 팀워크 등 핵심 역량을 기를 수 있다. 인공지능 히어로는 체험을 기반으로 인공지능의 개념부터 사회에 미치는 영향까지 이해하고, 직접 AI 서비스를 기획해보는 종합 AI 소양 교육이다. 해당 프로그램은 AI 리터러시뿐만 아니라 융합적 사고력과 미래 사회에 필요한 역량을 함께 함양하도록 구성됐다.어썸스쿨은 현재까지 누적 교육 참여 인원 35만 명을 달성했으며, 학교·공공기관·재단 등 다양한 기관과의 파트너십을 통해 교육 사업을 확장하고 있다. 회사 관계자는 "히어로스쿨은 학생 한 명 한 명이 자신의 삶과 사회에서 주체적인 '히어로'로 성장할 수 있도록 돕는 교육 콘텐츠"라며 "앞으로도 교육 정책과 현장 수요에 부합하는 콘텐츠 개발을 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com