마크비전, ‘영국 IP 범죄 대응 협의체(IPCG)’ 공식 회원사 합류

영국 및 글로벌 IP 범죄 대응 논의에 참여하며 국제 협력 기반 확대

구글 TCRP 공식 파트너십에 이어 IP 보호 역량에 대한 대외적 신뢰 강화

AI 기반 브랜드 신뢰구축 솔루션 기업 마크비전은 영국 지식재산청(UKIPO) 산하 ‘영국 IP 범죄 대응 협의체(UK IP Crime Group, 이하 IPCG)’의 공식 회원사로 합류했다고 23일 밝혔다.IPCG는 위조상품, 불법 복제, 그레이마켓 유통 등 영국 및 글로벌 IP(지식재산권) 범죄에 맞서기 위해 정부, 법 집행기관, 민간 기업 등 다양한 이해관계자가 참여하는 영국의 핵심 IP 범죄 대응 협의체다. 영국 정부를 중심으로 정책·집행·산업계 주요 주체들이 모여 범죄 동향과 협력 방안, 우수 사례를 공유하고, 현실적인 IP 범죄 대응 방향과 단속 우선순위를 논의하고 있다.이번 IPCG 합류는 위조상품과 그레이마켓 유통이 글로벌 유통 구조를 통해 조직적으로 확산되고 디지털 기술로 고도화되는 상황 속에서 이뤄져 의미가 크다. 이는 마크비전이 브랜드 신뢰구축과 지식재산 보호 생태계 전반에 보다 적극적으로 기여하겠다는 의지를 보여주는 중요한 이정표로 평가된다.마크비전은 IPCG 회원사로서 영국 내 IP 범죄 단속·제재 동향을 면밀히 파악하고, 실제 기업과 브랜드들이 직면한 IP 위협을 토대로 제품 및 기술 고도화를 지속할 계획이다. 또한 글로벌 유통망과 이커머스, 소셜 플랫폼을 통한 위조상품 및 불법 유통 이슈에 대한 브랜드 지원을 강화하고, 전 세계 IP 범죄 대응 방향을 논의하는 협의체의 핵심 활동에 지속적으로 참여할 예정이다.한편, 마크비전은 2022년부터 구글이 운영하는 IP 보호 프로그램인 ‘TCRP(Trusted Copyright Removal Program)’의 공식 파트너로 활동하며 글로벌 불법 콘텐츠 유통 방지에 기여해왔다. 여기에 이번 IPCG 합류까지 더해지며, 글로벌 플랫폼과 정부 기관 양측으로부터 IP 보호 역량을 인정받게 됐다. 검증된 성과를 바탕으로 마크비전은 위조상품 탐지와 제재를 넘어, 브랜드 가치를 보호하고 지속 가능한 성장을 돕는 종합적인 브랜드 신뢰구축 솔루션으로 자리 잡겠다는 목표다.이인섭 마크비전 대표는 “이번 IPCG 합류는 마크비전이 글로벌 IP 범죄 대응 논의에 직접 참여하고 현장의 경험과 기술적 인사이트를 공유할 수 있는 중요한 계기”라며, “앞으로 글로벌 기업들이 브랜드 신뢰도를 안정적으로 구축할 수 있도록 실질적인 해결책을 제공하는 데 핵심적인 역할을 수행하겠다”고 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com