와디즈, K-혁신기업 글로벌 진출 ‘시작’ 만든다…CES AI 혁신 플라자 참여

이 같은 취지로 와디즈는 지난 21일 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 주관하는 2026 CES 후속 행사 ‘CES AI 혁신 플라자’에 참여했다.
CES AI 혁신 플라자’는 2026 CES에 참가한 국내 혁신기업 40여 개사가 참여해 CES 성과를 공유하고, K-AI 산업의 글로벌 경쟁력과 확장 전략을 논의하는 교류의 장으로 마련됐다.
와디즈는 이번 행사에서 CES를 통해 혁신성을 인정받은 기업들을 대상으로 글로벌 시장 진출을 위한 전략 컨설팅을 진행했다. 모빌리티와 가전 등 AI 기반의 다양한 혁신기업들이 와디즈 플랫폼을 활용해 글로벌 시장 수요를 검증하고, 사업화로 연결할 수 있는 방안을 함께 모색했다.
한편 와디즈는 지난해 5월 글로벌 서비스를 출시, AI 번역, 해외 배송 파트너 연계, 글로벌 타깃 광고 등 다양한 지원 기능을 통해 국내 혁신기업 제품이 전 세계 고객과 보다 쉽게 만날 수 있는 환경을 구축해왔다.
그 결과 현재까지 200개국에서 방문이 발생했으며, 115개국의 글로벌 서포터가 와디즈에 가입했다. 또한 미국·일본·중국·독일 등 주요 국가를 포함한 40여 개국에서 실제 결제가 이루어지며, 글로벌 시장 진출을 위한 테스트베드로 자리매김하고 있다.
와디즈 관계자는 “CES가 한국 혁신 제품을 세계에 알리는 무대라면, 와디즈는 그 혁신이 글로벌 시장으로 나아가는 시작점”이라며 “앞으로도 글로벌 진출을 고민하는 국내 기업들이 빠르고 쉽게 도전할 수 있는 실질적인 판로 역할을 이어갈 것”이라고 말했다.
