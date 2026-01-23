유한킴벌리·삼성증권 등 1월 채용기업 어디?

HR테크 기업 인크루트는 올해 1월 채용을 시작한 주요 기업들을 공개했다.우선 유한킴벌리가 2026년 상반기 신입 및 경력사원을 채용 중이다. 신입이 지원할 수 있는 직무는 △B2B 마케팅, △가정용품(티슈) 마케팅, △SCM 혁신 Production Planner이다. △B2B 마케팅, △가정용품(티슈) 마케팅의 근무지는 서울 본사이며 △SCM 혁신 Production Planner의 근무지는 김천이다. 모집 기간은 직무별 상이하다. △B2B 마케팅은 23일(금) 오후 6시까지며 △가정용품(티슈) 마케팅은 28일(수) 오후 6시, △SCM 혁신 Production Planner는 29일(목) 6시까지다.삼성증권이 2026년 사무지원직 4급 정규직을 채용한다. 직무는 △유선고객 상담직, △디지털업무직, △퇴직연금 업무지원이다. 공통지원자격으로는 병역필 또는 면제(남성의 경우)로 해외여행에 결격 사유가 없는 자, 고등학교 이상 학력 졸업자 또는 동등학력(검정고시) 인정자, 2026년 2월 이전 졸업 또는 졸업예정자다. 지원 마감은 1월 28일 오후 5시이다.쿠쿠홀딩스가 해외영업 부문 신입/경력을 채용 중이다. 우대 사항은 △무역, 물류, 국제 통상 전공자, △영어, 중국어 가능자, △ERP(Oracle) 활용 가능자이다. 근무지는 시흥이며 모집 마감은 1월 30일이다.팔도가 국내영업/생산/연구 신입(인턴) 및 경력사원 공개채용 중이다. 신입(인턴) 모집 부문은 △국내영업, △생산관리, △면 연구이다. △국내영업의 경우 수도권, 영남권, 서남권에 근무하며 △생산관리는 이천 및 나주, △면 연구는 용인에서 근무한다. 모집기간은 1월 30일까지다.대한제분이 2026년 상반기 부문별 대졸 신입사원을 채용 중이다. 모집 부문은 △법무, △구매, △IT, △영업, △유통채널 영업관리, △MD, △안전, △전기, △품질관리, △총무/물류관리이다. 근무지는 △안전 부문 인천, △전기·△품질관리·△총무/물류관리 부산이며 그 외 모두 서울이다. 공통 자격 요건으로는 4년제 대학교 졸업 이상 및 해외출장 파견 근무에 결격 사유가 없는 자이다. 모집 기간은 2월 1일까지 이다.강홍민 기자 khm@hankyung.com