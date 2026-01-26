코드잇, AI 면접 엔진 '케이드'로 스케일업 팁스 선정

'인재 인프라 기업'을 표방하는 코드잇이 HR 테크 솔루션 '케이드(Cayde)'의 AI 면접 엔진 개발 역량을 인정받아 정부의 민관협력 기술성장 프로그램인 '스케일업 팁스'에 최종 선정됐다. 이번 선정으로 코드잇은 향후 3년간 최대 12억 원 규모의 연구·개발(R&D) 자금을 지원받게 되며, AI 기반 채용·면접 기술 고도화에 본격적으로 나설 계획이다.스케일업 팁스는 성장 잠재력이 높은 기술기업을 대상으로 정부와 민간 운영사가 공동으로 투자와 연구개발을 지원하는 프로그램이다. 최근에는 AI·바이오·로보틱스 등 고난도 기술 분야 기업들이 주로 선정되며 기술력과 사업성을 동시에 검증하는 지표로 활용되고 있다. 코드잇은 클라우드 기반 실습 환경, AI 학습 기술, 자체 콘텐츠 제작 역량을 바탕으로 국내 에듀테크 대표 기업으로 자리 잡은 이후, 최근에는 HR 테크 영역으로 사업을 확장하며 기업 채용 과정의 비효율을 해결하는 AI 기반 솔루션 개발에 집중해 왔다.이번에 선정된 과제는 케이드 내부의 AI 면접 엔진을 고도화하는 프로젝트로, 도메인 특화 데이터베이스(DB) 구축을 통한 음성 인식(STT) 성능 개선과 이를 기반으로 한 실시간 양방향 면접, AI 기반의 공정한 평가 시스템 구현이 핵심이다. 코드잇은 지난해부터 케이드의 AI 면접 엔진을 AI 모의 면접 형태로 선보이며 자사 수강생을 대상으로 빠르게 실사용 사례를 축적해 왔으며, 최근에는 케이드를 정식 출시하고 기업 고객을 중심으로 적용 범위를 확대하고 있다. 이번 R&D 지원을 통해 해당 기술을 한층 고도화해 글로벌 수준의 AI 채용 엔진으로 발전시킨다는 목표다.강영훈 대표는 "이번 스케일업 TIPS 선정은 코드잇이 교육 기업을 넘어 AI 기반 인재 인프라 기업으로 확장하고 있다는 사실을 증명해 나가는 과정"이라며 "케이드는 기업과 지원자 모두에게 공정하고 효율적인 채용 경험을 제공하는 핵심 인프라가 될 것"이라고 밝혔다. 이어 "R&D 지원을 발판으로 케이드를 국내 HR 시장의 혁신적 대안으로 성장시키는 동시에, 영어권 시장을 포함한 글로벌 진출도 본격 추진할 계획"이라고 덧붙였다.AI 면접 및 채용 자동화 시장은 글로벌에서도 아직 초기 단계로 평가되는 만큼 성장 여지가 크며, 해외 경험을 갖춘 강영훈 대표와 핵심 인력들이 이를 주도할 수 있을 것으로 기대된다. 특히 코드잇이 에듀테크 기업으로 축적해 온 기술력과 데이터베이스 자산이 글로벌 스케일에서도 경쟁력으로 작용할 수 있을 것이라는 평가다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com