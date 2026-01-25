[수원대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] 전원 없이도 자가 발열 솔루션을 구현하는 나노기술 기반의 딥테크 기업 ‘나노푸스’

박진경 나노푸스(Nanopus) 대표



대표 아이템은 태양광만으로도 50℃ 이상 스스로 발열하고

동시에 99.9% 수준의 항균 효과를 내는 광열 나노솔루션

나노푸스는 빛을 열로 바꾸는 광열(Photothermal) 나노소재를 개발해 별도의 전원 없이도 자가 발열 솔루션을 구현하는 나노기술 기반의 딥테크 기업이다. 이를 통해 친환경적인 에너지 혁신, 안전한 항균 솔루션, 탄소 감축을 동시에 실현하는 것을 미션으로 한다. 회사 이름인 ‘Nanopus’는 ‘Nano’와 ‘Opus(종합예술)’의 합성어로, 높은 수준의 나노 기술로서 우리 삶을 풍요롭게 하고자 하는 비전을 담고 있다. 박진경 대표(45)가 2025년 7월에 설립했다.대표 아이템은 태양광만으로도 50℃ 이상 스스로 발열하고, 동시에 99.9% 수준의 항균 효과를 내는 광열 나노솔루션이다.“전기가 없어도 빛만 있으면 따뜻해지고 더 깨끗해지는 표면을 구현할 수 있습니다. 그 원리는 '표면 플라즈몬 공명(SPR)' 현상에 있습니다. 마치 특정 주파수의 라디오에 맞췄을 때 소리가 커지는 것처럼, 이 현상은 태양광 에너지나 근적외선의 파장을 가장 효율적으로 포집하여 열로 전환시킵니다. 또한 구리 기반으로 합성되는 소재이기 때문에 소재 자체적으로 기본적인 항균 특성을 가지고 있으면서도 빛에 의한 발열에 의해서도 항균력을 극대화 할 수 있습니다. 또한 나노 입자의 특성으로 코팅액, 필름, 섬유 등 다양한 형태의 소재로 가공이 용이하여 스마트 발열 섬유나 건축 및 생활용 난방 필름, 스마트팜 등 다양한 산업 분야에 적용될 수 있습니다.”박 대표는 “우리가 설계한 나노입자가 빛을 매우 효율적으로 흡수하고 그 과정에서의 열로 바꾸고, 그 과정에서 생성되는 활성종이 세균과 곰팡이의 증식을 억제하는 방식”이라며 “이 나노입자를 코팅액이나 필름, 잉크 형태로 만들어 다양한 소재 위에 쉽게 적용할 수 있다”고 강조했다.나노푸스의 경쟁력은 첫째, 압도적인 성능이다. 하나의 소재로 자가발열, 항균, 항곰팡이 3가지 특성을 한번에 구현이 가능하다. 자체 평가 결과 태양광 노출 5분 내 50℃ 이상 발열 효과를 확인했고, 이는 국내 유사 제품 대비 발열 효율이 2배 이상 뛰어나다. 또한, 우리가 일상적으로 접할 수 있는 대장균, 황색포도상구균, MRAS균 모두에 대해 1시간 내 99.9% 항균 인증을 공인 시험기관을 통해 확인 받았다.둘째, 우수한 원가 경쟁력이다. 기존 나노 소재는 고온·고압·특수 분위기 합성으로 대량생산이 어려운 한계가 있었으나, 나노푸스 기술은 상온의 일반 비커에서도 쉽게 제조가 가능하다. 또한 응집 방지 기술을 바탕으로 나노입자의 출발 물질인 전구체 농도를 기존 대비 25배 높은 농도로 구현을 할 수 있다. 이는 동일한 부피에서 한번에 생산되는 양이 25배 향상할 수 있기 때문에 대량 합성이 가능하며 실제 산업 현장에서 사용할 수 있는 단가 수준을 구현한다. 뿐만 아니라 산업적으로 발생되는 폐 구리를 이용한 업사이클링이 가능하기 때문에 재활용 금속 원료를 활용한 ESG형 소재로 확장도 가능하다.“나노푸스는 B2B 중심의 기술 기반 회사로, 주요 기업 및 기관과의 협력을 통해 시장에 진입하는 것을 목표로 하고 있습니다. 나노푸스는 플랫폼 소재 전략으로 강점인 소재 자체에 대한 특성과 원가 기술력을 극대화하는데 집중하고 이를 실제 제품화하는 기업들과의 PoC(개념검증)을 통해 시장에 진입하는 목표로 하고 있습니다. 서로의 강점 기반으로 협업 하는 방식이기에 win-win 전략이면서도 가장 안정적으로 시장에 진입할 수 있는 방법이라고 생각합니다.”나노푸스는 현재 섬유업체 및 차량용 윈도우 필름 제조 기업과의 공동 평가를 진행하고 있다. 생활 소비재 전문 기업과도 협업을 논의하고 있다. 특히 필름 업체와는 이미 롤투롤 방식의 100m 이상 파일럿 생산 가능성을 확인하였기에 가장 제품화가 빠르게 진행 될 수 있는 분야라고 생각하고 있다. 기존의 제품에 저희 소재가 적용 될 경우 차량 필름의 경우 김서림 및 성에 방지, 가정용 필름의 경우 난방비 절감 및 항균효과, 그리고 농업용 필름 분야에서는 난방비 절감 및 폭설 피해 예방 등에 효과가 있을 것으로 기대한다.“나노푸스는 자가 자본과 정부 R&D·창업 지원사업 자금을 중심으로 운영되고 있습니다. 향후에는 Seed 및 Pre-A 투자 유치를 통해 딥테크 과제와 연계하여 파일럿 생산 라인 구축, 주요 산업별 PoC(실증 프로젝트) 확대에 집중하고자 합니다. 특히 태양광이 아닌 광원을 IR laser를 적용할 경우 최대 190도 까지의 발열 특성 구현을 확인하였기에 이를 반도체 및 첨단 산업 분야로 확대하여 부가가치를 극대화 하는 전략으로 기업 가치를 높여가고자 합니다.”박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “대기업에서 약 19년간 전자소재 및 부품을 연구하면서 수십 편의 특허를 출원해 왔습니다. 하지만 현장에서는 기초 소재 분야에 있어서는 여전히 해외 의존도가 높고 또한 좋은 소재를 개발하더라도 양산성이나 Scale-up이 어려워 실제 산업에 응용되지 못하는 부분이 안타까웠습니다. 연구실 안의 기술이 실제 문제를 해결하지 못하면, 결국 절 반짜리 성과가 아닐까 하는 고민이 계속 머릿속에 남았습니다. 그 과정에서 자연스럽게 비슷한 고민을 하는 같은 대학원 선후배들과 연구회를 통해 이러한 고민에 대해 함께 연구 및 구체화하는 과정을 거쳤고, 그 과정에서의 다양한 광열(Photothermal) 소재를 경쟁력 있게 만들 수 있겠다는 확신과 함께 기술을 사업화해 보자는 생각을 하게 되었습니다.”창업 후 박 대표는 “법인 설립 두 달여 만에 환경창업대전에서 우수상 수상 및 도전 K-스타트업 본선에 진출하면서 단기간 내에 기술력과 사업화 가능성을 동시에 검증받았다는 부분에 있어서 보람을 느꼈다”고 말했다.“특히 가장 보람을 느낀 순간은, 우리 소재를 적용하여 필름 파일럿 라인에서 생산 가능성을 확인하고 실제 그 특성을 평가해 보면서 담당 기업의 호평과 함께 공동 제품 생산을 위한 협업 제안을 들었을 때입니다. 실제 연구실에서 시작된 제품이 산업적으로도 경쟁력 있게 응용될 수 있고, 나노소재의 대중화를 이끌 수 있다는 확신을 가질 수 있었습니다.”나노푸스는 딥테크 스타트업으로서 소재 및 나노기술 관련 전문 R&D 역량이 우수한 멤버 위주로 운영되고 있다. 박 대표가 전체 기술 전략과 사업 방향을 총괄하고 있으며, CTO로는 서울과학기술대학교 신소재공학과 이영인 교수가 참여하고 있다. 광열 나노소재 설계와 공정 최적화, 정부 R&D 과제 수행을 함께하고 있으며, 그 외에 기술적으로는 박사급 연구원 포함하여 2명, 마케팅 인원 1명으로 구성되어 있다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “연내 부설연구소 설립과 주요 고객사와의 PoC(개념검증) 수주를 계획하고 있다”며 “이후 다양한 인증 확보를 통해 경쟁력 있게 제품화 하는 것에 집중하고 에너지 소재 뿐만 아니라 딥테크 과제 연계를 통해 반도체 및 전기전자 산업 분야로도 응용 포트폴리오를 확대할 것”이라고 말했다.덧붙여 “자원이 부족한 한국 산업구조에서 업사이클링 기반 고성능 소재는 에너지 절감, 탄소 감축을 동시에 견인할 수 있다고 생각한다”며 “에너지·환경 나노 플랫폼의 글로벌 리더가 되는 것을 목표로 하고 있다”고 말했다.나노푸스는 아이템을 인정받아 수원대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com