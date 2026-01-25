[수원대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] 애견 전용 유산균 영양제 개발하는 스타트업 ‘나마네펫’

김휘철 나마네펫 대표



나마네펫은 기존 반려동물 식품 영양제 시장의 고질적 문제점을 해결하고, 반려인에게도 수월한 케어가 가능하도록 제품을 연구 개발하는 기업이다. 김휘철 대표(37)가 2025년 6월에 설립했다.대표 아이템은 애견 전용 유산균 ‘펠릿테일(PELLETAIL)’이다. “기존 반려동물 유산균 제품은 대부분 생균을 주원료로 활용하여 무색 무취의 분말 제형입니다. 냄새로 먹을 수 있는 것인지를 판단하는 반려동물 전용 영양제임에도 불구하고 기호성은 배제되었고, 반려인 입장에서는 사료에 뿌려서 섞어주거나 물에 녹여서 급여하는 등의 과정이 필요했습니다. 열에도 약한 특성 탓에 제형의 한계를 벗어날 수 없었고 위산에도 쉽게 파괴되어 장내 도달률이 보장되지 않습니다.”펠릿테일은 하루 1개로 간편하게 ‘단독 급여’가 가능한 고형 유산균제로, 주원료인 사균(postbiotics)은 열처리 공정을 거쳐 생산된다. 때문에 열처리 공정이 필요한 고형제로 제품 개발이 가능하였고, 반려동물 식품으로서 가장 중요한 포인트인 ‘기호성’을 확보할 수 있었다. 김 대표는 펠릿테일을 반려견에게 숙제처럼 꼭 먹여야만 하는 영양제가 아니라 반려견이 좋아하고 잘 먹을 수 있는 유산균 영양제로 만들었다.나마네펫의 경쟁력은 ‘전문적인 네트워크’ 그리고 이를 통한 ‘지속적인 연구개발’의 결합이다. 김 대표는 오랜 기간 비임상 CRO에서 근무하며 관련 업무를 진행했다. 건국대 수의학과 출신 원장, 사료 영양학 교수를 전문 협력 네트워크로 구축해 제품 개발을 함께 진행했다.“이러한 네트워크를 바탕으로 배합률과 원료를 선정 후 자체적으로 유효성 테스트를 진행했습니다. 실험 결과를 반영하여 객관적 효능이 개선된 ‘펠릿테일’을 만들어낼 수 있었습니다. 펠릿테일은 단순히 좋은 원료를 모은 제품이 아니라, 더 나은 효과를 보일 수 있도록 최적의 배합비율로 개발된 펫 헬스케어 솔루션이라는 점이 가장 강력한 경쟁력입니다.”나마네펫은 예비창업패키지를 통해 일본과 대만 등 아시아 시장 진출을 위한 해외 판로 개척 멘토링을 활발하게 진행하고 있습니다. 특히 나마네펫은 최근 ‘2025 대만 TASS 컨퍼런스’에서 제품을 공식적으로 소개하였고, 앞으로 해외 바이어들과의 MOU 체결을 위하여 국내 론칭과 동시에 해외 진출 기반을 다지는 글로벌 비즈니스를 병행할 예정입니다.”나마네펫은 초기 단계에도 불구하고, 2025년 8월 ‘아르코벤처스 딥테크 투자조합’을 통해 5,000만 원 규모의 시드 투자 유치에 성공해 사업 성장 가능성을 인정받았다. 투자금은 제품 마케팅과 연구 개발에 활용 예정이다. 시제품 판매를 통해 ‘펠릿테일’의 시장 반응과 매출 성과를 검증한 후, 사료 및 간식 등의 추가 제품군 개발을 목표로 하고 있다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “수의사인 아버지 덕분에 가족은 항상 강아지를 키웠고, 그중에서 20년 가까이 함께했던 친구가 있었습니다. 태어나는 순간부터, 마지막까지 함께했지만 마지막 1년 가까이는 아파하며 힘들어했습니다. 입맛도 까다로운 아이였고, 먹기 싫어하는 쓴 약을 한동안은 억지로 먹이느라 힘든 날들의 연속이었습니다. 강아지는 사람과는 다릅니다. 사람은 입맛에 맞지 않아도 건강을 위해서, 꼭 필요하다면 스스로 먹는 게 가능하지만, 강아지는 그렇지 않습니다. 결국 강아지를 위한 제품은 강아지가 좋아하는 제품이라고 생각합니다. 그 필요성을 절실하게 느꼈고, 제가 가진 경력, 전문적인 네트워크를 배경으로 회사를 설립하게 되었습니다. 초기 자금은 개인 자금과 예비창업패키지를 통해 기반을 다졌습니다. 이후 아르코벤처스 시드 투자를 유치하여 사업의 동력을 확보하였고, 내년도에는 청년창업사관학교 등의 정부 사업 지원을 통해 추가 자금 인프라를 확장하여 안정적으로 사업을 키워나갈 계획입니다.”창업 후 김 대표는 “가능성을 인정받았을 때 보람을 느꼈다”며 “사업 아이템에 대한 고민과 진정성을 담아 도전한 예비창업패키지에 당선되었을 때, 우리의 비전이 공적 기관의 검증을 통과했다는 것에 큰 성취감을 느꼈다”고 말했다.“아르코벤처스 투자조합을 통해 시드 투자를 유치했을 때 우리가 만드는 제품이 시장에서 충분한 가치를 가질 것이라는 확신을 얻으며 그때마다 보람을 느꼈습니다. 제품 출시 이후 반려인들이 ‘정말 좋은 제품’이라고 인정해 준다면, 그때 가장 큰 보람을 느낄 수 있을 것입니다.”앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “단기적으로는 ‘펠릿테일’을 강아지 유산균 시장의 대세로 만드는 것이 목표”라고 말했다.“협력 동물병원을 통해 반려동물 헬스케어 관련 데이터를 정리하고 있습니다. 실제 시장 내 반려인들의 니즈를 빠르게 반영하여 사료, 영양제, 간식 등 추가 제품군 개발을 진행할 예정입니다. 다양한 기능성 펫 영양제 라인업을 확장하여 ‘반려동물에게 선물 같은 제품’의 대명사가 되는 것이 ‘나마네펫’의 장기적 목표입니다. 반려인과 반려동물 모두가 더 나은 삶을 살 수 있도록, 반려 문화의 질을 한 단계 높이는 데 기여하고 싶습니다.”나마네펫은 아이템을 인정받아 수원대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com