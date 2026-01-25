[수원대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] 로봇 기술 기반 주방 자동화 솔루션 개발하는 스타트업 ‘도울로보틱스’

서재홍 도울로보틱스 대표



협동 로봇을 대체할 수 있는 조리 전용 로봇팔 ‘키친메이트’을 개발

최소한의 구조로 설계된 전용 로봇팔이기 때문에, 협동로봇 대비 가격 경쟁력을 확보

도울로보틱스는 ‘변화를 만드는 기술, 사람을 돕는 로봇’이라는 비전에 기반하여 로봇 기술을 활용한 주방 자동화 솔루션을 개발하는 푸드테크 기업이다. 주방에서 사람이 수행하기 어려운, 위험하거나 반복적인 업무를 대신하는 로봇을 만들고 있으며, 조리 전용 로봇 팔 ‘키친메이트’의 시제품을 개발하고 있다. 서재홍 대표(38)가 2025년 6월에 설립했다.“로봇공학 박사이자 12년차 로봇 연구원으로, 올해 6월 창업하여 도울로보틱스를 이끌고 있는 서재홍입니다. 과학기술연합대학원대학교에서 로봇공학 석박사 통합 과정을 졸업하였으며, 학위 기간에는 한국생산기술연구원 AI·로봇 연구 부문에서 학생연구원으로, 졸업 후에는 포스트닥터로 유압 구동 사족보행 로봇과 로봇 팔, 양팔형 건설로봇 등 필드로봇에 대해 연구하였습니다.”대표 아이템은 치킨 로봇이나 바리스타 로봇 등에 활용되는 협동 로봇을 대체할 수 있는 조리 전용 로봇팔 ‘키친메이트’다. 키친메이트는 최소한의 자유도만을 사용하여 가격 경쟁력을 확보했고, 경량화 설계를 통해 에너지 효율성과 충돌 안전성을 높였다. 또한 로봇팔 기구부 전체가 방수 구조 및 모듈화되어 있어 조리 과정에서 오염이 발생하더라도 분리·세척을 통해 위생성을 완벽하게 유지할 수 있다는 점이 큰 강점이다.현재 키친메이트의 첫 번째 목표 애플리케이션은 치킨 조리 자동화다. 이를 위해 치킨 바스켓을 안정적으로 집을 수 있는 고리 구조의 특수 어태치먼트(엔드이펙터)를 개발하여 특허도 출원한 상태다. 앞으로는 바베큐 뒤집기, 면 삶기, 아이스크림 디스펜싱 등 다양한 조리 분야에 적용할 수 있는 어태치먼트들을 개발해, 키친메이트의 말단 장치만 교체하면 여러 조리 공정에 투입될 수 있도록 확장할 계획이다.또한 로봇팔뿐 아니라 자동 해면기, 자동 볶음 솥, 자동 화구 등 조리 자동화 장비 자체도 직접 개발하여, 주방 전체의 반복·고위험 작업을 로봇이 수행할 수 있는 환경을 만들고자 한다. 최종적으로는 이러한 자동화 조리 장비들과 조리 전용 로봇팔 키친메이트를 통합하여, 자동판매기 형태의 완전 자동화 주방 솔루션을 구축하는 것이 도울로보틱스의 궁극적인 목표다.“현재 시장에 나와 있는 치킨 로봇이나 바리스타 로봇들은 대부분 범용 협동 로봇을 그대로 활용하고 있어 장비 가격이 비싸질 수밖에 없습니다. 반면 저희 로봇은 조리 작업에 꼭 필요한 기능만을 추려 최소한의 구조로 설계된 전용 로봇팔이기 때문에, 협동로봇 대비 가격 경쟁력을 확보한 것이 가장 큰 강점입니다.”또한 기존 주방 공간을 변경하지 않아도 되도록, 현재 사용 중인 튀김기·주방 장비 위에 그대로 얹는 형태로 설치할 수 있어 공간 활용 효율성이 매우 뛰어나다. 특히 튀김기 후면에 설치되어 좌우로 움직일 수 있는 구조 덕분에, 키친메이트 한 대로 여러 대의 튀김기를 동시에 커버할 수 있다는 점은 운영 효율 측면에서 큰 경쟁력이다. 위생성 또한 중요한 요소다. 키친메이트는 기구부가 모듈화되어 오염 시 손쉽게 분리·세척이 가능하도록 설계되어 있어, 실제 음식이 조리되는 환경에서도 높은 위생 기준을 유지할 수 있는 구조를 갖추고 있다.키친메이트는 미국 시장의 강한 수요로 인해 개발이 시작된 제품이다. 미국은 국내보다 인건비가 2배 이상 높고, 최근 이민자 정책 변화로 인해 조리 작업자를 구하기가 점점 더 어려워지고 있다. 이러한 환경 때문에 저가형 조리 자동화 로봇에 대한 수요가 많이 증가하고 있으며, 특히 미국 시장에서 튀김 식품의 소비량이 매우 높아 치킨 조리 로봇의 필요성이 더 주목받고 있다.현재 키친메이트는 12월 시제품 완성을 목표로 개발 중이며, 완성 이후에는 국내외 바이어들을 초청하여 실제 조리 시연을 진행하는 방식으로 마케팅을 전개할 계획이다. 이를 통해 제품의 성능과 실사용 가능성을 직접 보여주고, 초기 고객사 및 유통 파트너 확보로 이어지도록 판로 개척을 추진하고 있다.도울로보틱스는 현재는 무엇보다 시제품 개발에 전력을 다하고 있다. 시제품이 완성되고 실제 조리 시연까지 가능한 수준이 되면, 투자자들이 제품의 실체와 시장성을 직접 확인할 수 있기 때문에 투자의사 결정에도 큰 도움이 될 것이라고 보고 있다.도울로보틱스는 시연을 통해 초기 고객과 시장 반응을 확보한 뒤, 2026년 씨드 투자 유치와 TIPS 과제 선정까지 목표로 하고 있다. 제품이 실제로 동작하는 모습을 기반으로 한 확실한 기술력과 시장성을 바탕으로 투자 유치를 진행할 계획이다.서 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “연구소에서 산악지형, 전쟁터, 재난 현장처럼 열악한 환경에서 사람들을 돕는 로봇 기술을 개발해 왔습니다. 하지만 이러한 기술들은 일상생활과는 거리가 있는 경우가 많아, 언젠가 우리의 일상에 직접 도움을 주는 기술을 만들어 보고 싶다는 생각을 늘 가지고 있었습니다. 그래서 가진 로봇 기술을 기반으로 사람들의 삶에 실질적인 도움을 줄 수 있는 분야를 고민하던 중, 개인적으로 요리를 좋아하고 아내와 함께 건강한 식단을 챙기면서 조리 자동화에 대한 관심이 자연스럽게 생겼습니다. 이후 완전 조리 자동화 솔루션을 목표로 필요한 기술 요소들을 정의하고, 제품화할 수 있는 구조를 체계적으로 설계했습니다. 그 결과, 현재 개발 중인 조리 전용 로봇팔 ‘키친메이트’ 제품을 기획하게 되었습니다. 창업 자금은 그동안 모아 둔 개인 자금을 기반으로 회사 설립을 진행했고, 이후 예비창업패키지와 시제품 제작 지원 사업 등을 통해 조리 전용 로봇팔 ‘키친메이트’ 시제품을 본격적으로 개발하고 있습니다.”창업 후 서 대표는 “조리 작업 자동화에 대한 수요와 이 분야의 기술 발전 가능성에 확신이 있었기 때문에 창업을 결심했다”며 “실제로 창업을 실행한 이후, 푸드테크 분야에 대한 관심이 빠르게 높아지고 있으며, 여러 기업으로부터 협업 제안과 문의받고 있다. 이런 순간들이 제가 가지고 있던 생각과 방향성이 시장에서도 지지받고 있다는 증거처럼 느껴져 큰 보람이 된다”고 말했다.“무엇보다 지금은 로봇 기술과 자동화 기술이 빠르게 발전하면서, 조리 자동화 기술을 본격적으로 시작해야 할 시점이라고 생각합니다. 이러한 변화의 흐름 속에서 우리가 먼저 발걸음을 내딛었다는 점에 큰 의미와 보람을 느끼고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 서 대표는 “단기적으로는 우리 기술과 제품을 통해 영세 소상공인인 음식점 점주분들의 근로 환경과 운영 효율을 실질적으로 개선하는 것을 가장 중요한 목표로 삼고 있다”며 “조리 자동화 기술이 대형 기업뿐 아니라 작은 매장에도 접근할 수 있어야 진정한 가치가 있다고 생각하기 때문이다. 이를 기반으로 푸드테크 기업으로서 지속 가능한 매출을 창출하고, 자생할 수 있는 건강한 기업으로 성장하고자 한다”고 말했다.“장기적으로는 조리 자동화에 필요한 저희의 기술들을 통합하여 완전 무인화 주방 솔루션을 구축하는 것이 궁극적인 목표입니다. 나아가 이러한 기반 기술을 활용하여, 외식 브랜드로부터 레시피만 제공받아 대리 조리를 수행하는 클라우드 키친형 조리 자동화 서비스, 그리고 클라우드 키친에서 발생하는 조리·운영 데이터에 기반한 식재료 공급 사업 등 미래 F&B 산업으로도 확장할 계획입니다. 우리는 조리 자동화 기술을 통해 주방 환경의 변화를 넘어, 새로운 형태의 외식 산업 생태계까지 제시하는 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.”도울로보틱스는 서 대표를 포함해 기구 설계 담당 수석연구원 1명, B2B 영업 담당 매니저 1명, 이렇게 총 세 명으로 구성되어 있다. 서 대표는 제품 기획, 개념 설계, 전장부 구성, 로봇 제어 전반을 직접 담당하며, 전체 기술 방향성과 제품 로드맵을 이끌고 있다.“기구 설계를 맡고 있는 수석연구원은 국내 협동 로봇 기업 및 푸드테크 기업에서 20년 이상 기구 설계·SI(System Integration)를 담당해 온 베테랑 엔지니어입니다. 제가 제시한 설계 아이디어를 실제 구조로 구현하고, 상세 설계부터 제작까지 책임지고 있습니다. B2B 영업 매니저는 협력업체와의 협업, 제품 기획 지원, 파트너 발굴을 담당하고 있으며, 과거 가공업체–제조기업 매칭 플랫폼, 외국인 개발자–국내 기업 매칭 플랫폼을 직접 기획·창업해 본 경험이 있는 창업가 출신으로 시장 이해도와 비즈니스 실행력이 뛰어납니다. 이러한 팀 구성 덕분에 저희는 로봇 제품의 기획부터 개발, 제조, 판매까지 전 과정을 자체적으로 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.”도울로보틱스는 아이템을 인정받아 수원대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com