[수원대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] AI 기반 로그 데이터 분석 솔루션 개발하는 스타트업 ‘로그시스템즈’

성맑음 로그시스템즈 대표



경쟁력은 장비의 모든 이슈 데이터를 갖고 있는 로그데이터를 분석할 수 있다는 것

고장이 발생했을 때, 원인 분석 및 해결안 제시까지 가능한 솔루션이 강점

로그시스템즈는 스마트 팩토리 공정상에서 기록되는 로그 데이터를 AI를 이용하여 분석하고, 장비 고장이 발생했을 때 고장 원인 및 해결안을 제시하는 솔루션을 개발하는 기업이다. 전자융합공학, 빅데이터학과를 졸업하고 로그 데이터를 분석하는 일을 해온 성맑음 대표(37)가 2025년 8월에 설립했다.“스마트팩토리는 24시간 365일 돌아갑니다. 이렇게 쉬지 않고 돌아가는 장비 특성상 다양한 원인으로 고장이 발생합니다. 이를 해결하기 위해 AI를 적용하여 고장이 발생했을 때, 고장 원인 분석을 하고 해결안을 제시하는 솔루션을 개발하고 있습니다.”로그시스템즈의 경쟁력은 장비의 모든 이슈 데이터를 갖고 있는 로그데이터를 분석할 수 있다는 점이다. 성 대표는 “고장이 발생했을 때, 원인 분석 및 해결안 제시까지 가능한 솔루션”이라고 강조했다.“로그시스템즈는 현재 대기업 1차 협력사를 통해서 프로젝트 진행하고 있습니다. 이와는 별개로 대표와 마케팅팀원이 자체적으로 가진 네트워크를 활용하여 판로 개척을 하고 있습니다. IP 출원과 제품 고도화를 위한 인력 충원을 위해 2026년에 투자 유치 계획을 하고 있습니다.”성 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “9년간 제조 현장에서 수백만 줄의 로그를 사람 눈으로 분석하는 비효율적인 과정을 보면서, 이 문제는 AI가 해결할 수밖에 없다는 것을 인지하고 많은 고민 끝에 창업을 결심하게 되었습니다. 자금은 현재 개인 자금과 예비창업패키지 사업비로 운영 중입니다.”창업 후 성 대표는 “내가 개발하는 기술이 ‘현장의 문제’를 실제로 해결했을 때 보람을 느낀다”며 “고장이 발생하면, 최종 고객사는 장비 제조사에 고장원인 분석과 해결안을 요청한다. 현재 장비 제조사에서는 로그데이터를 사람이 눈으로 직접 분석을 하고 있다. 수일, 수주가 걸리는 문제를 해결할 수 있을 때 보람을 느낀다”고 말했다.로그시스템즈는 S/W 개발 인력 2명, 영업 인력 1명으로 구성돼 있다. S/W 개발 인력은 개발 경력 15년 이상이고 다수의 업체 프로젝트 참여 경험을 보유하고 있다. 마케팅팀원은 최근까지 글로벌 제조업체에서 15년 이상 영업을 해왔다.앞으로의 계획에 대해 성 대표는 “장비 고장 원인 분석과 해결안 제시에서 끝나는 것이 아니라, 고장이 발생한 시점과 해결이 된 시점을 자동으로 리포팅하는 기능까지 개발하는 것이 기술적인 목표”라며 “이러한 솔루션을 바탕으로 2027년부터 내부 네트워크를 통해 구축 시스템 형태로 중견 기업 및 글로벌 업체에 납품을 목표로 한다. 단순한 AI 분석 시스템을 넘어서 스마트 진단, 자동 리포팅 기능까지 갖춘 로그시스템즈로 성장시키고자 한다”고 말했다.로그시스템즈는 아이템을 인정받아 수원대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.설립일 : 2025년 8월주요사업 : AI 기반 공정 로그 데이터 분석 솔루션성과 : 최종 고객사 L사 납품 매출 6,000만원, 2026년 프로젝트 추가 수주 완료이진호 기자 jinho2323@hankyung.com