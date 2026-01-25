[수원대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] 로봇암 숏폼 촬영 스튜디오 운영하는 스타트업 ‘비드유’

이우진 비드유 대표



비드유는 현재 부산국제영화제, 워터밤, 서울재즈페스티벌 등 각종 행사에서 출장 형식으로 로봇암 스튜디오를 운영하는 기업이다. 2026년 중에는 매장형 스튜디오를 오픈해서 스티커사진, 네컷사진에 이은 새로운 숏폼 세대를 선도하고자 한다. 이우진 대표가 2025년 6월에 설립했다.“삼성전자, 현대자동차, 맥도날드, 에스파, 뉴진스 등의 뮤직비디오나 TV광고 촬영 분야에서 로봇암 오퍼레이터로 7년 정도 일하다가 최근에 트랜드에 따른 콘텐츠를 발굴하여 키워보고자 창업하게 되었습니다.”비드유는 사람 키만한 로봇팔이 다양하게 움직이면서 고성능 카메라로 고객을 촬영하고, 촬영된 영상을 숏폼이나 슬로우모션 등의 고퀄리티 영상으로 QR코드를 통해 쉽게 다운로드 받을 수 있는 서비스를 제공하고 있다.비드유의 가장 큰 경쟁력은 대표자의 전문성이다. 다른 회사들도 비드유의 서비스를 유사하게 모방할 수는 있겠지만, 아이돌이나 연예인을 수년간 촬영하면서 터득한 촬영 노하우에서 오는 디테일은 영상 결과물에 큰 차이를 가져오게 된다. 함께 창업한 변호사 등 동업자의 전문성이 비드유의 종합적인 경쟁력이다.비드유는 현재까지 대부분의 매출은 기존 고객 또는 입소문으로 문의해 오는 고객들에 의해 발생하고 있다. 현재는 적은 인력으로 회사를 꾸려가고 있어서 공격적인 마케팅을 하지 못했지만, 최근에는 해당 분야 인력을 충원하여 회사 규모를 키우면서 동시에 각종 대행사 등을 통하여 마케팅을 진행하고 있다.“비드유는 창업진흥원의 정부지원사업에 선정되어 수천만원의 지원을 받았고 그 이외에도 중소벤처기업부의 혁신창업사업화 지원사업에 선정되어 억 단위 융자 지원을 받고 있습니다. 2025년 6월에 설립되어 연혁이 길지는 않지만 벌써 환산 연 매출 2억 원 이상을 기록하고 있어 이런 성장성과 잠재력을 바탕으로 AC들과 긴밀하게 파트너 관계를 유지하고 있습니다. 이르면 내년 초 매출 파이프라인을 확대하면서 시드 투자를 유치하기 위해 노력하고 있습니다.”이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “다양한 촬영 현장에서 얻은 통찰이 큰 계기가 됐습니다. 네컷사진에서도 이미 사진 외의 영상 결과물을 제공하고 있고, 순간에 대한 기록의 형태는 계속 변화하고 있습니다. 인물 위주의 로봇무빙은 겪어보지 못한 새로운 앵글과 속도감을 보여줄 수 있다고 생각했습니다. 때마침 이런 생각을 가진 공동 창업자인 변호사를 만났습니다. 공동창업자의 회사 경영에 대한 전문성을 바탕으로 함께 법인을 설립하여 회사를 키워나가면 충분히 성공할 수 있겠다는 확신을 가졌습니다.”창업 후 이 대표는 “영상 결과물을 보고 고객들이 즐거워할 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “회사라는 것이 결국에는 이윤을 추구하는 것이지만, 그 과정에서 고객들에게 행복과 즐거움을 주는 것 또한 매우 중요하다고 생각한다. 우리가 고객에게 제공하는 서비스가 고객들의 사랑을 받고, 시장에서 인정받고, 나아가 새로운 트렌드를 선도할 수 있는 회사로 거듭난다면 더없이 보람찰 것 같다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “올해 환산 연 매출이 2억 원을 넘었으니 2026년에 10억 원 매출을 달성하고, 매장 스튜디오를 두 곳 오픈하는 것이 단기적인 목표”라고 말했다.덧붙여 “장기적으로는 K콘텐츠가 세계적으로 인기가 있는 만큼 가깝게는 일본과 동남아시아, 멀리는 미국에 진출하여 K콘텐츠와 결합한 새롭고 멋진 콘텐츠를 외국인들이 경험할 수 있도록 하는 것이 목표”라고 말했다.비드유는 아이템을 인정받아 수원대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com