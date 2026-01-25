임선홍 수원대학교 부총장, “지역 기반에서 시작해 글로벌로 확장되는 창업 생태계를 구축하고, 이를 통해 ‘글로컬(Glocal) 창업선도대학’으로 성장할 것”

-2023년~2027년(4년간) 예비창업패키지 88억원, 초기창업패키지 112억원으로 총 200억원의 사업비를 지원



-예비창업패키지, 초기창업패키지, 메이커스페이스 전문랩, 특화역량 창업보육센터 육성지원사업 운영, 전국 유일



-예비창업패키지 2021년부터 4년간 119개사, 매출 약 49억, 투자유치 약 5억, 신규고용 203명의 성과를 올려



-창업자의 실행 전 과정을 함께 설계하고 관리하는 ‘밀착형 지원 체계’를 구축, 지속 가능한 창업으로 이어지는 실질적 성장 생태계를 만드는 것



-산학협력·연구·기업 네트워크가 하나의 생태계로 작동하는 대학으로 가족회사 제도는 이 생태계의 핵심축

수원대학교 창업지원단은 다양한 정부지원사업과 자체 센터 및 교육 과정을 아우르는 종합 창업지원 플랫폼으로, 첨단 시설과 다양한 프로그램을 통해 유망 아이디어의 발굴부터 성장 단계까지의 전 과정을 체계적으로 지원하고 있다.수원대학교 창업지원단은 2017년 1월 설립되어, 학내 창업지원을 위한 5개 센터(기업가정신센터, 고운창업지원센터, DS&ML센터, 창업보육센터, 크리에이티브 메이커스센터)와 2개의 창업학 과정(창업학융복합전공, 글로벌창업대학원), 그리고 4개의 정부지원 사업부(예비창업패키지, 초기창업패키지, 메이커스페이스 전문랩, 특화역량 BI 육성지원사업)를 두고 있다. 수원대학교는 2023년~2027년(4년간) 예비창업패키지 88억원, 초기창업패키지 112억원으로 총 200억원의 사업비를 지원받아 유망한 예비창업자와 우수한 초기창업기업을 집중적으로 발굴하고 육성하고 있다.수원대학교는 그동안 시제품 제작지원, IR 역량 강화, 글로벌 진출 준비, 원스톱 창업상담 등 다양한 특화 프로그램을 통해 지역 창업 활성화에 기여해왔고, 2021년 2월 중소벤처기업부 인가 국책 창업대학원으로 글로벌창업대학원을 개원했다. 또한 메이커스페이스 전문랩을 통해 MCT 금속가공기, CNC 고속가공기, 3D프린터, 레이저 커팅기 등 다양한 첨단 장비를 도입해 실질적인 지원을 제공하며 지역 창업선도대학으로서의 역할을 수행하고 있다.수원대학교는 2024년~2025년(2년간) ‘특화역량 BI 육성지원사업’에 선정되어 유망기업의 기술 검증, 사업모델 고도화, 투자유치 역량 강화 프로그램 등을 집중 지원하고 있다. 단순 공간 제공을 넘어 실질적인 창업 성장 지원 프로그램을 운영하며, 전국 상위 수준의 성과를 인정받고 있다.이외에도, 수원대학교 창업지원단은 창업 동아리 활동과 창업경진대회 등을 통해 학생 창업 생태계 조성에 힘쓰고 있으며, 창업 준비자금을 지원하며 멘토링과 단계별 미션 수행을 통해 창업 역량 강화를 도모 한다.임선홍 수원대학교 부총장(겸 창업지원단장)은 “지자체·유관기관 등과의 협력 네트워크를 구축하여, 창업 기업이 단순한 창업 단계에 머무르지 않고 지속 가능한 스케일업 (Scale-up)으로 나아갈 수 있도록 지원하고 있다”고 말했다. 임 부총장을 경기도 화성시 수원대학교 미래혁신관에서 만났다.“수원대학교는 예비창업패키지, 초기창업패키지, 메이커스페이스 전문랩, 특화역량 창업보육센터 육성지원사업을 운영 중이며, 이 사업을 동시에 진행하는 대학은 전국에 수원대가 유일합니다.수원대 예비창업패키지는 혁신적인 기술과 사업모델(BM)을 갖춘 예비창업자를 적극적으로 발굴하고 지원하는 프로그램입니다. 세부 지원 내용으로는 우수한 기술과 참신한 아이템을 가진 예비창업자를 육성하는 ‘Pre-WoW! 사전인큐베이팅’과 창업 아이템 및 비즈니스 모델을 재정비하여 지속 가능한 수익 구조를 만드는 ‘Pre-WoW! BM 고도화’ 과정이 있습니다. 또한, 다양한 협력기관과의 협업을 돕는 ‘Pre-WoW! 협력네트워킹’과 신뢰할 수 있는 해외 네트워크를 통해 글로벌 기업과의 협업 기회를 제공하는 ‘Pre-WoW! 글로벌 파트너링크’도 운영합니다.투자 유치 지원을 위해 창업기업의 IR 피치덱 제작과 투자 역량을 강화하는 ‘Pre-WoW! 투자 솔루션’과 실제 투자 계약 성공 가능성을 높이는 ‘Pre-WoW! 투자 플랫폼’을 제공합니다. 이 외에도 경기 남부권 대학의 대표 창업팀들이 경쟁하고 교류하는 ‘G-HOP 창업경진대회’, 경기도 내 창업지원기관과 협업하여 딥테크 스타트업을 발굴하고 성장을 돕는 ‘경기 딥테크 스타트업 플렉스 2025’, 내·외부 전문가의 진단과 멘토링을 지원하는 ‘Pre-WoW! 멘토링 창구’ 등 다각적인 지원 체계를 갖추고 있습니다.수원대 초기창업패키지는 우수한 기술력을 보유한 초기 창업기업이 사업을 안정화하고 성장할 수 있도록 돕습니다.주요 프로그램으로는 대만 현지 파트너사를 발굴하여 수출 및 기술 협력 등 글로벌 성과를 창출하는 ‘WoW! 글로벌 프론티어’와 롯데벤처스 같은 대기업 CVC 및 한국무역협회 등 공공기관과의 협업을 지원하는 ‘WoW! 비즈매칭 플랫폼’이 있습니다.또한, 기업 역량 강화 컨설팅과 대내외 IR 연계를 통해 투자 유치 기회를 제공하는 ‘WoW! 투자유치 솔루션’, 실증 검증과 거래처 발굴을 통해 기업 현안을 해결하고 성과를 확산하는 ‘WoW! 스케일업 부스트’, 화성시 및 유관기관을 초청해 성과 공유와 사례 발표를 진행하는 ‘WoW! 스타트업 페스타’ 등을 통해 초기 창업기업의 도약을 지원합니다.수원대 WoW!메이커스는 예비창업자와 초기 창업기업이 창의적인 아이디어를 시제품으로 구현할 수 있도록 제작 기반을 구축하고, 이를 창업 및 사업화로 연계하는 역할을 합니다.3D프린터, 실사출력기, CNC 등의 장비 실습 교육을 제공하는 ‘WoW! 메이커스 장비실습교육’을 운영하며, 2025년 시제품 제작 지원사업의 성과를 공유하고 전시하는 ‘화성 Makers Festa’를 통해 화성시장 표창 수여 및 기업 간 네트워킹을 진행합니다.사업화 지원 측면에서는 자금 확보를 위한 IR 컨설팅과 데모데이를 개최하는 ‘WoW! 메이커스 IR클리닉’, 베트남 등 해외 시장 개척을 위해 거래처 발굴과 현지 조사를 지원하는 ‘WoW! 메이커스 글로벌프론티어’, 그리고 우수 메이커 제품의 온라인 마켓 입점과 마케팅을 돕는 ‘WoW! 메이커스 온라인 마켓 입점지원’ 프로그램을 운영하고 있습니다.수원대 창업보육센터는 유망한 예비 및 초기 창업기업을 선발하여 입주 공간, 멘토링, 투자 및 사업화 지원을 종합적으로 제공하는 창업 인큐베이팅 센터입니다.입주 기업의 초기 사업화 자금을 지원해 성공률을 높이는 ‘WoW! BI 기업성장지원’과 기업의 기술 및 경영 애로사항을 진단하고 해결책을 제시하는 ‘WoW! BI 기술창업멘토링’을 운영합니다. 또한, 우수 기술 R&D 사업계획서 작성을 지도하여 성장을 돕는 ‘WoW! BI 사업계획서 지도’, IR 피치덱 교육 및 데모데이 연계를 통해 투자 역량을 강화하는 ‘WoW! BI 투자역량 확보’ 프로그램도 제공합니다.이 밖에도 기업 및 제품 인증 획득을 돕는 ‘WoW! BI 인증획득’, 시제품 제작 이후 실질적인 유통과 마케팅을 지원하는 ‘WoW! BI 판로개척’, 창업대학원생과 교수진을 매칭해 경영 진단을 돕는 ‘WoW! BI 세르파’, 그리고 창업학 융복합전공 학생과 창업동아리의 아이디어 발굴 및 프로토타입 개발을 지원하는 ‘WoW! BI 창업해커톤’ 등 다양한 프로그램을 통해 기업의 성장을 뒷받침하고 있습니다.”“예비창업패키지는 2020년 예비창업패키지 우수 주관기관 선정됐으며, 2021년부터 4년간 119개사, 매출 약 49억, 투자유치 약 5억, 신규고용 203명의 성과를 올렸습니다. 초기창업패키지는 2020년, 2022년 초기창업패키지 최우수 주관기관에 선정됐습니다. 2020년부터 5년간 선정기업 130개사, 매출 약 1,419억 원, 투자유치 약 105억 원, 신규고용 588명의 성과를 올렸습니다.WoW!메이커스는 2022년 메이커스페이스 전문랩에 선정돼 2023년, 2024년 메이커스페이스 전문랩 최우수(S등급) 달성했습니다. 2023년부터 매년 화성산업진흥원과 협업해 화성시 관내 창업기업 시제품제작 지원했습니다. 2025년 9월 기준 누적 WoW!메이커스 이용자수 12,651명 달성했고, 시제품제작 8,484건 지원했습니다.창업보육센터는 2024년 특화역량 BI 육성지원사업 선정됐으며, 2025년 창업보육센터 운영평가 최우수(S등급) 달성했고, 2025년 상반기 기준 입주·졸업기업 65개사, 매출 약78억 원 신규직원 81명 채용을 달성했습니다.”“2025년 가장 눈에 띄는 변화는 ‘사업화자금의 단계별 차등지원’이 새롭게 도입된 점입니다. 과거에는 선정된 예비창업자에게 일괄적으로 지원금이 지급되는 구조였다면, 2025년부터는 1차 자금이 우선 지급되고, 이후 중간 점검을 통해 사업 이행 성과를 검증한 뒤 추가 지원금이 지급되는 방식으로 바뀌었습니다. 단순한 제도 변경이 아니라, 창업 지원의 질을 한층 높이기 위한 구조적 개편이라고 볼 수 있습니다. 다시 말해, 실행력이 입증된 창업자에게는 더욱 집중적으로 지원하고, 준비가 부족한 창업자의 무분별한 진입은 최소화함으로써 정부 창업지원사업의 실질적 성과를 극대화하려는 방향입니다.이러한 변화에 맞춰, 수원대학교 창업지원단에서는 전담 매니저가 단계별로 사업 진행 상황을 점검하고 중간평가 전 충분한 사전 안내와 점검이 이뤄지면서, 창업자들의 사업계획이 단순히 문서에 그치지 않고 실제 시장에 맞게 고도화 되며 한층 현실화하는 효과가 있었습니다.수원대학교 창업지원단은 시장성 검증과 실행력 중심의 멘토링을 체계화하고, 단순히 지원금을 집행하는 것을 넘어 창업자의 실행 전 과정을 함께 설계하고 관리하는 ‘밀착형 지원 체계’를 구축하고 있습니다. 궁극적으로 아이디어 중심이 아닌, 지속 가능한 창업으로 이어지는 실질적 성장 생태계를 만드는 것이 수원대학교 창업지원단의 목표입니다.”“수원대학교 예비창업패키지는 매년 높은 경쟁률을 보입니다. 많은 창업자가 수원대학교를 선택하고, 또 수원대학교에서 성장하고 싶어 하는 이유는 ‘연결성과 실행력’에 있습니다. 수원대학교는 단순히 창업지원 프로그램을 제공하는 기관이 아니라, 산학협력·연구·기업 네트워크가 하나의 생태계로 작동하는 대학입니다. 특히 수원대학교가 운영하는 가족회사 제도는 이 생태계의 핵심축입니다.현재 수원대학교 가족회사에는 제조, AI·SW, 바이오·헬스케어 등 다양한 분야의 기업들이 폭넓게 참여하고 있으며, 기업과 대학이 정기적으로 협력할 수 있는 상시 네트워크 구조를 구축해두고 있습니다. 즉, 예비창업패키지에 선정된 창업자들이 시장에서 단절된 채 혼자 사업을 추진하는 것이 아니라, 실제 시장 경험을 갖춘 파트너들과 연결된 상태에서 성장할 수 있도록 돕는 구조를 갖추고 있습니다.또한 수원대학교는 교수진 연구 풀과의 연계가 매우 강한 대학입니다. 공학·AI·디자인·경영 등 핵심 창업 분야에 전문 역량을 갖춘 교수진이 폭넓게 구성되어 있습니다. 창업자들은 단순 자문 수준이 아니라, 기술 고도화 공동연구, 제품·서비스 설계 검증, 실증 테스트 및 논문·특허 기반 기술 신뢰성 확보와 같은 연구 기반의 성장 지원을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 하드웨어 기반 스타트업의 경우 공대 교수와 함께 ‘설계 보완, 프로토타입 테스트, 제조공정 검토’가 가능하고, AI·플랫폼 기업은 소프트웨어학부 및 빅데이터 연구소와 ‘데이터셋 검증, 모델 튜닝, 서비스 UX 고도화’까지 연계할 수 있습니다. 또한 디자인대학과 협업하여 브랜드 아이덴티티, 제품 패키징, UI/UX 시각화를 함께 만들어내는 융합형 지원도 가능하다. 이런 전문 연구 기반의 실질적인 멘토링과 기술검증 지원은 수원대가 보유하고 있는 강점입니다.수원대학교 창업지원단은 사람·기술·산업을 하나로 묶어 실제로 ‘성장하는 창업’을 만든다는 점이 특징입니다. 단순한 조원이나 지원을 넘어, 창업자들이 스스로 시장에서 자리 잡을 수 있도록 옆에서 함께 움직이는 실행형 파트너십을 구축하고 있습니다.”“예비창업패키지 선정기업들은 사업화 지원금을 포함해, BM 고도화, 전문가 멘토링, 투자 프로그램, 글로벌 등 수원대 프로그램을 지원받습니다. 2025년에는 ‘글로벌 파트너 링크’ 프로그램이 새롭게 신설되어, 우수한 기술과 아이디어를 보유한 기업들이 해외 시장 진출의 기회를 확대할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이를 통해 예비창업패키지 선정기업들은 해외 진출 전략 수립, 현지 시장 분석, 글로벌 파트너 발굴, 기술 협업 네트워크 구축 등 실질적인 글로벌 성장 기반을 마련할 수 있습니다.또한 수원대학교는 교내 다양한 창업 인프라를 유기적으로 연계하여 실질적인 창업 성장을 돕고 있습니다. 중소기업산학협력센터를 통한 R&D 사업 준비와 기술 사업화지원, 메이커스페이스 전문랩을 통한 시제품 제작과 디자인 고도화, 창업보육센터(BI)의 입주 공간을 연계해 1년간 임대료 감면, 산·학·연과 연계한 연구개발·실증 협력 지원 등 창업자의 아이디어가 사업으로 실현될 수 있도록 창업기업별 맞춤형 지원을 제공합니다. 수원대학교는 앞으로 창업자들이 안정적으로 성장할 수 있는 지속 가능한 창업 생태계를 조성하고, 대학과 지역산업과 글로벌 시장을 연결하는 창업 허브 역할을 지속적으로 강화하고 있습니다.”“수원대학교 예비창업패키지에서는 매년 의미 있는 성과들이 나오고 있습니다. 그중에서도 대표적인 성공사례로 ‘아크헬스케어’ 기업이 있습니다. 아크헬스케어는 AI 기반 고령자 낙상 위험 모니터링 솔루션을 개발한 기업으로, 수원대학교 예비창업패키지에 참여하여 기술·시장·비즈니스 모델을 단계적으로 완성한 기업입니다.단순한 자금 지원에 그치지 않고, 수원대학교의 풍부한 전문가 풀을 활용해 맞춤형 1:1 멘토링과 실증 중심 지원을 제공하며, 실제 병원 및 돌봄 현장에서 기술이 검증되고 활용될 수 있도록 연계 지원했습니다.그 결과, ‘아크헬스케어’는 예비창업패키지를 최우수로 졸업하고 2025년에는 초기창업패키지 1등 기업으로 선정되며, 기술력과 사업성을 모두 인정받았습니다. 실증을 기반으로 제품 완성도를 높인 결과, 실제 계약으로 이어지는 가시적인 성과를 달성했으며, 2024년 기준 매출 5.3억 원, 고용 65명을 기록하는 등 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 수원대학교는 예비 창업자들이 실제 시장에서 살아남을 수 있도록 ‘실증 중심과 현장 중심’의 지원 체계를 운영하고 있습니다. 즉, 단순히 창업을 돕는 것이 아니라, 기술이 실제 산업에서 쓰이도록 끝까지 함께 검증하고, 시장에 안착할 수 있도록 연결하는 실행형 지원을 하고 있습니다.”“지역 기반에서 시작해 글로벌로 확장되는 창업 생태계를 구축하고, 이를 통해 ‘글로컬(Glocal) 창업선도대학’으로 성장할 것입니다. 수원대학교 창업지원단은 경기남부권 창업 생태계의 거점 대학의 역할을 더 강화하고자 합니다. 특히, G-HOP 창업대학연합을 중심으로 지역 창업 역량을 연계·확대하는 협력 체계를 구축하고 있습니다. 단순히 한 기관의 창업지원이 아니라, ‘대학-지자체-산업계’가 연결되는 공동 생태계 모델로 확장하고 있다는 점이 특징입니다. 또한, 2024년에 ‘G-SCALE’로 확장해 유망 창업자들을 조기에 발굴하고, 이들이 지역을 기반으로 안정적으로 제품을 검증하고 시장에 진입할 수 있도록 멘토링, 기술검증, 시제품 제작, 글로벌 협력 프로그램을 연계하고 있습니다. 즉, ‘좋은 창업 아이템’을 넘어 실제로 시장에서 살아남는 창업기업을 만드는 데 중점을 두고 있습니다.수원대학교는 현재 예비창업패키지, 초기창업패키지, 메이커스페이스 전문랩, 창업보육센터, 그리고 글로벌창업대학원의 교육과 연구 체계를 통해 창업의 전 과정을 대학 안에서 설계하고 실행할 수 있는 환경을 마련했습니다. 창업자가 처음 아이디어를 구상하는 단계부터, 시제품 제작, 기술 검증, 비즈니스 모델 고도화, 글로벌 확장 교육까지 하나의 흐름으로 이어지는 ‘전주기 지원 체계’가 완비되어 있다는 점이 수원대학교의 큰 강점입니다.수원대학교의 최종 목표는 ‘글로컬 창업선도대학’으로 도약하는 것입니다. 지역 현장에서 성장한 기업이 국내에서 경쟁력을 갖추고, 나아가 세계 시장에서도 의미 있는 성과를 낼 수 있도록 ‘지역·국내·글로벌’을 연결하는 성장 경로를 대학이 함께 설계하고 지원하는 것이 수원대학교 창업지원단이 그리는 창업 생태계의 방향입니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com