[수원대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] 나노응집체가 코팅된 한방 침 형태의 맞춤형 SERS 기판 개발 ‘애그나스’

박진혁 애그나스 대표



수원대학교 화학공학과 교수인 박 대표, 연구실 기술 바탕으로 창업

진동 분광 기반의 식품 안전 데이터 표준화 기술과 이를 활용한 유통 정보 플랫폼 구축에 집중

애그나스는 나노응집체가 코팅된 한방 침 형태의 맞춤형 SERS 기판을 개발하는 기업이다. 수원대학교 화학공학과 교수인 박진혁 대표가 2025년 7월에 설립했다.“2021년도 1학기 임용 후 나노화학센서연구실을 운영하기 시작했습니다. 5년 차에 연구실 학생들과 함께 연구해 온 아이템 중 일부에 대해서 사업화 가능성을 보면서 교원 창업에 도전하게 됐습니다.”대표 아이템은 ‘나노응집체가 코팅된 한방 침 형태의 맞춤형 SERS 기판’이다. 이 기판은 은으로 된 나노응집체 기반의 SERS 기술을 바탕으로 개발했다. 핵심 응용 분야는 농, 축산 애그테크 분야, 마약 진단 분야, 농, 축산 식품 안전성 분야(항생물질, 잔류농약, 금지물질 등)다.박 대표는 “개발된 한방 침을 육류 및 농산물 표면 내 삽입하여 항생물질 및 잔류 농약을 빠르게 스크리닝 한다”며 “생산자는 도출된 개별 데이터를 기반으로 출하를 결정하고, 출하된 제품들의 안전성 관련 데이터들은 자체 플랫폼 내에 등록시켜 소비자에게 투명하게 공개하여 판매한다”고 강조했다.애그나스는 현재 기술 개발 및 분광 데이터 기반의 유통 플랫폼 구축에 집중하고 있다. “애그나스는 농, 축산 주요 유기화합물에 대한 탐침 기반의 측정 기술과 단순 기술 개발에 그치지 않고, 탐침에서 유도되는 과학적인 분광 데이터 기반의 유통 플랫폼을 구축하는 것이 목표입니다. 생산자와 소비자를 연계시킬 수 있는 새로운 농, 축산 유통 체계를 확립하고자 하는 전략을 가지고 있습니다. 농, 축산 안정성 분야 이외에도 탐침을 활용한 주요 농작물 스트레스 분석과 같은 애그테크 분야 및 입국 검역소에서 은폐된 마약 성분 현장 검출 등의 분야로의 확장도 고려하고 있습니다.”박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “대학에 오기 전에 기업에서 연구원으로 일하며 다양한 제품을 만들면서 사회 발전에 이바지 할 수 있는 창업을 꿈꿔왔습니다. 그러던 중에 교내에서 교원 창업을 권고하는 긍정적인 분위기와 연구실 결과물이 충분히 사업화가 가능하다고 판단해 창업에 도전했습니다.”창업 후 박 대표는 “연구 결과가 단순히 연구에서 멈추지 않고 제품화까지 연계할 수 있다는 것에 보람을 느낀다”며 “학과 내 우수한 인적 자원 채용을 통해서 학생과 기업이 같이 성장하는 모범 사례를 만들고 싶다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “단기 목표는 시제품을 출시하는 것”이라며 “기술 개발과 더불어 수요층 검증을 바탕으로 플랫폼 초안을 구축할 것”이라고 말했다.애그나스는 아이템을 인정받아 수원대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com