[수원대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] 광반도체 기반 초고속 유전체 진단·분석·생산 플랫폼 개발 ‘에스엔비텍’

에스엔비텍(SNBT, Smart NanoBio Technology) 은 기술 기반 R&D 기업이다. 연구자들이 더 빠르게, 더 정확하게, 더 안정적으로 사용할 수 있는 차세대 바이오 장비와 분석 기술을 개발하는 것을 목표로 하고 있다. 또한 연구 장비의 국산화를 넘어, 실제 산업 현장과 글로벌 시장에서도 경쟁력 있는 솔루션을 만드는 것을 중요한 방향으로 잡고 있다. 권오석 대표(46)가 2025년 9월에 설립했다.“바이오·유전체 분석 분야에서 연구와 개발을 해오며, 기존 기술의 한계를 해결할 수 있는 새로운 플랫폼을 만들고자 에스엔비텍을 창업했습니다. 팀은 연구원·영업이사 인력이 함께 협업하는 구조로, 국가 연구기관 협력과 검증 실험을 통해 기술의 신뢰성을 확보해 왔습니다. 앞으로는 기술 고도화와 양산 체계를 확립해, 연구·진단·제조 전반에서 활용될 수 있는 바이오 플랫폼 기업으로 성장하는 것이 목표입니다.”대표 아이템은 총 네 가지다. 첫 번째는 GHB 등 마약 성분을 색 변화만으로 즉시 확인할 수 있는 ‘비색 센서’다. 고가 장비나 전문 인력 없이도 누구나 쓸 수 있어 안전·치안·여성 보호 시장에서 빠르게 도입될 수 있다.두 번째는 손가락을 찌르지 않는 ‘비침습 혈당 측정기’다. 광학 기술과 NPU 기반 신호 분석으로 통증 없이 혈당을 정량 분석할 수 있고, 임산부·노약자·소아 등에서 높은 수요가 기대된다. 대형 병원과 임상 협력도 준비 중이다.세 번째는 반도체 칩 기반의 ‘초고속 디지털 PCR 장비’다. 광반도체 기술 덕분에 기존 PCR보다 훨씬 빠르고 저전력이며, 칩 소모품 판매를 기반으로 반복 매출 구조를 만들 수 있다. 연구·병원·개인용으로까지 확장할 수 있다. 마지막은 mRNA·유전자 치료제를 저비용·저전력으로 대량 생산할 수 있는 장비다. 글로벌 기준에 맞춘 대용량·초고속 구조로 설계되어 해외 제약사들도 활용할 수 있는 수준의 생산 효율을 제공한다.에스엔비텍의 경쟁력은 첫째, 속도다. 광반도체 기반 열제어 기술을 사용해 기존 대비 진단·분석·증폭 시간이 압도적으로 빠르다. 이는 신속 진단 시장과 대량 생산 공정 모두에서 큰 장점이다.둘째, 저전력·저비용 구조다. 기존 장비가 고가·고전력 중심이라 운영 비용이 많이 들지만, 에스엔비텍의 기술은 에너지 효율이 높아 단가를 획기적으로 낮출 수 있다.셋째, 확장성이다. 소형 비색 센서부터 온디바이스 PCR, 나아가 mRNA 대량 생산 장비까지, 하나의 광반도체 기술을 기반으로 다양한 제품군을 만들 수 있는 플랫폼 구조를 갖추고 있다. 넷째, 시장 적용성이다. 마약 검출, 혈당 측정, 디지털 PCR, 유전자 치료제 생산까지 단기·중기·장기 시장 모두를 아우르기 때문에 빠른 매출 확보와 동시에 성장성을 기대할 수 있다.권 대표는 학회나 제품 컨퍼런스를 통해 홍보할 계획이며, B2C 및 B2B를 중심으로 진행할 계획이다.에스엔비텍은 TIPS 과제, 기술보증기금, 실험실 창업 지원 등 정부 지원금과 매출로 기본 운영 자금을 마련했고, 2026년까지 약 13억 규모의 자금 확보 로드맵을 구축했다. 앞으로는 제품 양산과 임상, 그리고 글로벌 시장 진출을 위해 전문 투자사와의 협력도 단계적으로 추진할 계획이다. 투자 조건은 기술 기반 사업 확장과 장비 양산에 초점을 맞추고 있다.권 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “현재 개발하고 있는 기초연구를 사업화해 과학기술이 생활에 쓰이도록 하기 위해 창업에 도전하였습니다.”에스엔비텍은 소규모지만 핵심 인력 중심으로 구성되어 있다. 대표자를 중심으로 연구·영업 운영을 담당하는 전문 인력들이 합류한 상태다. 권 대표는 25년 이상 유전체 진단과 광반도체 기반 초고속 PCR 기술을 연구해 온 전문가다. 연구원(김정인 연구원)이 2025년 10월 입사해 연구 개발을 담당하고 있고, 영업이사(강성진)는 초기 시장 진입과 파트너십 확대를 맡게 된다. 핵심 기술 개발, 영업, 조직 구축까지 체계적인 구조를 갖춘 초기 팀이다.앞으로의 계획에 대해 권 대표는 “우리가 만든 제품이 국민과 나라를 위해서 사용되었으면 좋겠다”라고 말했다.에스엔비텍은 아이템을 인정받아 수원대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com