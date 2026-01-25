[수원대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] 특수목적 산업용 기계 제작하는 스타트업 ‘엔빌트’

박동혁 엔빌트 대표



식품·포장·2차전지·반도체 등 다양한 산업군의 공정 혁신을 목표로 하고 있어

대표 아이템은 ‘고속 진공 컨베이어 시스템’, 납기 20% 단축, 다품종·소량 생산라인에도 대응

엔빌트(ENBUILT)는 특수목적 산업용 기계(설비) 전문 제조기업으로, 식품·포장·2차전지·반도체 등 다양한 산업군의 공정 혁신을 목표로 한다. 특정 한 분야에 머무르지 않고, 고객사가 필요로 하는 새로운 설비를 배우고 연구해 직접 개발·제작할 수 있는 역량을 갖춘 것이 엔빌트의 가장 큰 특징이다. 박동혁 대표가 2025년에 설립했다.“여러 회사를 두루 경험하며 현장을 깊이 이해해 온 19년차 엔지니어입니다. 그동안 설비·자동화·공정기술 분야에서 다양한 프로젝트를 수행하며, ‘기술로 신뢰를 만든다’는 철학을 가지게 되었습니다. 이 가치를 담아 설립한 회사가 엔빌트(ENBUILT)입니다. 회사명은 Engineering, Built, 즉 ‘기술로 만든 신뢰’라는 의미를 담고 있습니다.”대표 아이템은 ‘고속 진공 컨베이어 시스템’이다. 이 제품은 박 대표가 전 직장에서 수주 받았던 장비였지만, 회사 사정으로 후속 개발 및 사업화가 이루어지지 않아, 창업 후 다시 개발을 이어가 완성도를 높인 장비다. 현재 엔빌트는 이 기술에 대해 우선심사 특허 출원 후 등록을 준비 중이다.고속 진공 컨베이어는 기존 컨베이어의 구조적 한계를 해결하는 혁신적인 장비로, △설치 비용 30% 절감△전력 소비 33% 절감 △위치 변동 ±2mm의 고정밀 이송 △화재 위험 Zero라는 분명한 성능 차별성을 갖고 있다.또한, 모듈형 설계로 납기 20% 단축, 다품종·소량 생산 라인에도 대응할 수 있으며, AI 비전 검사장비와 연동해 불량률을 2%를 0.3%까지 낮춘 실증 결과도 확보했다. 이제는 식품 외에도 2차전지·화장품·의약품 등 다양한 산업으로 확대 적용이 가능한 범용 플랫폼 기술로 발전시키고 있다.엔빌트 고속 진공 컨베이어의 경쟁력은 크게 다섯 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 경제성이다. 일반 진공 컨베이어가 사용하는 대형 집진기·필터 기반 구조를 사용하지 않아 설치 비용이 대폭 절감되고, 운영 전력은 33% 절감, 유지보수 비용 또한 현저히 낮다. 특히 필터 교체나 집진 설비 유지가 필요 없기 때문에 장기 운영비 절감 효과가 매우 크다.둘째, 정밀도다. 당사의 기술은 ±2mm 수준의 위치 오차만을 보이기 때문에 기존 제품에서 흔히 발생하는 위치 변동 문제가 거의 없다. 이 정밀도가 확보되기 때문에 AI 비전 검사, 자동화 로봇, 계측 공정과의 연계가 훨씬 유리하며 불량률도 현저히 낮추는 데 기여한다.셋째, 안전성이다. 엔빌트의 장비는 링 브로워 기반 구조로 열 발생 요소가 거의 없어서 기존 진공 컨베이어 대비 화재 위험이 사실상 없는 수준이다. 식품·포장라인처럼 화재 리스크가 치명적인 산업군에서 중요한 차별점이다.넷째, 라인 조건에 따라 구성요소를 변경할 수 있는 모듈형 구조를 채택해 고객 맞춤형 설계가 가능하고 OEM 방식의 공급에도 최적화돼 있으며 납기가 기존 대비 약 20% 단축된다.다섯째, 검증된 성능(PMF)이다. 검사 설비에 설치하여, 생산 현장에서 불량률 2%에서 0.3%로 감소 상태로 사용하고 있다. 설치·운영팀의 만족도가 매우 높아 반복 구매 계획이 있고, 실 고객 기준 계약 전환율 60%를 기록했다. 이는 시장에서의 PMF(Product-Market Fit)가 이미 확인되었다고 볼 수 있다.엔빌트는 Bowling Pin 전략을 기반으로 시장을 단계적으로 확장하고 있다. “우선 한 개의 대표 고객사(Head Pin)를 확보하여, 이를 레퍼런스로 CJ·오뚜기·풀무원 등 동일 산업군으로 확산하고, 이후 2차전지·반도체·제약 등 인접 산업군으로 확장하는 전략입니다. 또한 현재는 총 12억 원 규모의 파이프라인 확보를 계획하고 있으며, Top-down 방식의 직접 영업(데모, PoC, 계약)뿐 아니라 설비 메이커 11개사와의 OEM 채널, 그리고 일본 파트너사(미우라 플레닝)를 통한 해외 판로 확보도 계획하고 있습니다.”전시회(KOFOOD 2026, K-PACK 2026) 참가와 고객 케이스 스터디 기반의 기술 홍보도 적극적으로 진행 중이다.“여기에 더해, 당사는 직접 시장 데이터를 구축하는 방식의 판로 개척도 활발히 하고 있습니다. FactoryON 등 공식 공장등록 시스템을 기반으로 해당 산업군의 기업 리스트를 확보중에 있다. 확보된 업체들을 대상으로 이메일 브로슈어, 기술자료, PoC 제안 등을 발송하며 영업 접점을 넓히고 있습니다. 향후에는 이 리스트를 기반으로 실제 고속 진공 컨베이어 적용 가능성이 높은 기업군을 선별해 추가 공략할 계획입니다. 공공기관·지자체의 자동화 및 생산공정 설비 프로젝트에 참여할 수 있도록 나라장터(국가조달) 등록 절차를 완료했습니다.”현재 엔빌트는 Series A 투자 유치 준비 중이며, 자금은 주로 제품 양산, 기술 고도화, 생산 인력 확충 등에 사용할 계획이다. 투자금은 정부 지원금과 함께 효율적으로 운용할 예정이다. 이를 기반으로 향후 5년간 목표는 연 매출 120억 원, 시장 점유율 8.3% 확보, 그리고 해외 OEM 채널 기반의 글로벌 확장이다.박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “식품·포장 공정에서 사용하는 기존 컨베이어 기술은 정밀도, 안전성, 유지관리, 에너지 효율 등 여러 면에서 이미 시대적 요구를 따라가지 못하고 있었습니다. 현장에서 오래 근무하며 직접 그 문제를 반복적으로 경험했고, 이를 개선할 수 있는 기술적 방향도 명확히 보이기 시작했습니다. 직장 생활을 하며 새로운 시도를 하기 어려운 환경, 고객의 실질적 문제를 끝까지 해결하지 못하는 구조 등이 큰 고민이었습니다. ‘차라리 내가 직접 만들면 더 잘 만들 수 있겠다’는 자신감이 점점 확고해졌습니다. 또한 오랫동안 여러 회사와 고객사들을 두루 경험하며 자연스럽게 넓어진 네트워크(기술 파트너, 설비 회사, 고객사 실무진 등)도 큰 힘이 되었습니다. 엔지니어로서 19년간 쌓아온 경험과 인맥을 활용하면 충분히 시장에서 경쟁력 있는 제품을 만들 수 있다고 확신했습니다.”창업 후 박 대표는 “첫 고객사에 납품 후 제품 낙하가 사라지고, 불량률이 눈에 띄게 줄어들었으며, ‘컨베이어 업다운 기능을 추가하여 추가 발주를 하고 싶다’는 피드백을 받았을 때 가장 큰 보람을 느꼈다”며 “처음으로 해외 고객사 미팅에서 ‘이 기술은 일본 시장에서도 경쟁력이 있다’는 평가받았을 때, 한국 제조 스타트업도 글로벌 시장에서 통할 수 있다는 확신을 갖게 되었다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “엔빌트는 향후 3년을 ‘기술 고도화’와 ‘글로벌 확장’의 시기로 보고 있다”며 “먼저 현재 주력 제품인 고속 진공 컨베이어의 옵션 다양화 및 성능 업그레이드에 집중할 것”이라고 말했다.“더 정밀한 이송, 더 넓은 라인 대응, 더 효율적인 에너지 사용 등 고객사 요구에 맞춘 추가 기능을 지속적으로 개발해 완성도 높은 OEM 시스템을 구축해 나갈 것입니다. 또한 제품과 공정 데이터를 축적해 AI·스마트팩토리 기능을 결합한 ‘데이터 기반 지능형 자동화 설비’로 확장할 예정입니다. 이를 통해 스마트 팩토리 공급업체로 공식 등록하고, 자동화 장비 공급뿐 아니라 데이터를 활용한 품질관리·예지보전 솔루션까지 제공하는 통합 AI 제조기술 기업으로 성장하는 것이 목표입니다.해외 확장도 적극적으로 추진할 것입니다. 일본과 동남아를 중심으로 수출 및 OEM 협력을 확대해 3년간 12억원, 20억원, 45억원 규모의 매출 성장을 달성하고, 궁극적으로는 ‘고속 진공 컨베이어 전문 글로벌 메이커’로 자리 잡고자 합니다. 장기적으로는 고속 진공 이송 기술에서 더 나아가, 자체 쿨링 서보 실린더, 페로브스카이트 태양광 도료등 새로운 에너지 영역까지 사업 포트폴리오를 확대하려 합니다. 제조 공정 자동화와 신에너지 기술을 결합해, 전 세계 산업 라인의 표준 플랫폼을 만드는 것이 엔빌트의 궁극적인 비전입니다.”엔빌트는 아이템을 인정받아 수원대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com