[수원대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] OLED 디스플레이의 핵심 부품 파인메탈마스크(FMM) 개발하는 스타트업 ‘엠피엘티’

정재완 엠피엘티 대표



대표 아이템은 유기 발광 다이오드 디스플레이를 제작하는 데 필수적인 ‘파인메탈마스크’

인바 소재와 미세 패턴을 동시에 형성하는 전해도금 기반 공정이라는 점이 가장 큰 차별점

엠피엘티(MPLT)는 반도체 포토 공정과 소재 기술을 바탕으로, OLED 디스플레이의 핵심 부품인 파인메탈마스크(FMM)를 개발하는 기업이다. 정재완 대표62가 2025년 3월에 설립했다.“반도체공학 전공으로 박사 학위를 취득한 후, 20여 년간 광통신 소자, 반도체 포토 공정, 나노 임프린트 분야에서 연구개발을 해왔습니다. 그리고 UV 임프린팅 방법으로 CD, DVD등의 광픽업에 들어가는 grating(회절격자) 소자를 국내 최초로 양산에 성공하였습니다. 또한 프리즘시트 국산화에 기여를 하기도 했으며 염료 방식의 IR Cutoff 필터를 개발하는 기여를 하기도 하였습니다.”엠피엘티의 대표 아이템은 유기 발광 다이오드 디스플레이를 제작하는 데 없어서는 안 되는 ‘파인메탈마스크’다.“기존에는 일본 DNP와 TOPAN에서 압연 방식으로 생산된 얇은 인바 박판(foil)에 포토 공정과 에칭 공정을 적용해 제작된 제품을 전량 수입해 왔습니다. 국내 또한 풍원정밀 등의 업체에서 개발을 진행하고 있습니다. 기존 모든 업체의 기술 베이스는 PCB공정을 근간으로 개발해 왔고 양산하고 있습니다. 그러나 이러한 기술은 생각보다 정밀해야 하는 FMM생산 공정에는 다소 부족한 점이 있습니다. 15마이크로 이하의 미세한 패턴을 구현하는 데 어려움이 있기 때문입니다.”엠피엘티는 반도체 노광 장비(마스크 얼라이너)를 이용해 보다 정밀한 패턴을 개발하기 위해, MEMS(Micro Electro Mechanical Systems) 공정에 전해도금(wafer electroplating) 공정을 결합해, 인바 박막과 미세 패턴 홀 형상을 동시에 형성하는 공정을 개발하고 있다.“이를 통해 2,000 PPI(Point Per Inch)급의 픽셀을 구현할 3㎛ 크기의 서브 픽셀을 구현하고자 합니다. 이와 동시에 개개의 서브 픽셀 패턴의 경사(side wall) 구조를 조절하여, OLED의 재료를 증착할 때 나타날 수 있는 섀도우 효과를 최소화할 수 있는 최적화된 FMM을 개발하는 것이 목표입니다.”엠피엘티의 아이템은 인바 소재와 미세 패턴을 동시에 형성하는 전해도금 기반 공정이라는 점이 가장 큰 차별점이다. 기존처럼 압연 인바를 별도로 공급받지 않고도, 원하는 두께(10~20㎛ 수준)의 인바와 초미세 구멍 구조를 일괄 형성할 수 있어 공정 단순화와 수율 향상에 유리하다. 또한, 반도체 노광·MEMS 공정을 활용함으로써 3㎛급 홀 패턴 크기, 2,000 PPI 수준까지 대응 가능한 고해상도 FMM을 목표로 하고 있으며, 다양한 경사 구조(side wall)를 구현해 OLED 증착 시 섀도우 효과를 줄일 수 있는 FMM이다.엠피엘티는 국내에서는 삼성디스플레이, LG디스플레이 등 주요 OLED 패널 업체를 1차 타깃 고객으로 설정하고, FMM 시제품 샘플 테스트 및 기술 검증을 중심으로 접근하고 있다. 해외의 경우, 중국 패널 업체들이 중소형 다품종 OLED 라인을 확대하는 추세에 맞춰, 고해상도용 소형 FMM 수급이 어려운 업체들을 중심으로 샘플 공급과 공동 개발을 제안하고 있다. 또한 중국 고정밀 광학 계측 장비 및 반도체 부품 업체와의 네트워크를 활용해, 현지 고객사 레퍼런스 확보에 집중하고 있다.“반도체·디스플레이 분야에 특화된 SI(전략적 투자자)와 딥테크 분야 전문 엔젤, 개인투자조합(FI)과의 투자 협의를 추진 중입니다. 기술보증기금·신용보증기금을 활용한 정책금융과 더불어, 정부 R&D·사업화 과제를 연계해, 기술 개발과 양산 설비 구축에 필요한 자금을 단계적으로 확보할 계획입니다.”정 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “오랜 기간 광 소자 개발, 광학필름 개발 등의 반도체 포토공정을 접목한 제품 개발 관련 일을 하면서 OLED 디스플레이가 고해상도화되고, 시장이 커질수록 FMM과 인바 소재를 일본에 의존하고 있다는 구조적인 문제를 현장에서 계속 목격했습니다. 이러한 경험을 바탕으로 그동안 축적된 반도체 포토 공정 MEMS 공정을 FMM기술에 직접 적용해 일본 독점 구조를 깨고, FMM을 포함한 핵심 고정을 국산 기술로 독자 개발해 보자는 취지로 회사를 설립하게 되었습니다. 초기 자금은 개인 자본으로 유휴설비 및 중고 설비 등을 확보하였고 수원대학교의 예비창업 패키지 과제를 통하여 마련하였습니다. 그리고 공정·소재 개발 기술용역 매출을 통하여 운영비를 일부 충당하고 있습니다.”창업 후 정 대표는 “무엇보다도 내가 그동안 경험하고 개발하던 공정들을 실제 산업에서 사용할 수 있는 제품에 접목하여 기존 제품들의 문제들을 개선하는 일을 하고 있다는 점에서 큰 보람을 느낀다”고 말했다.“목표한 공정 설계가 실제 장비를 통해 하나씩 현실로 구현되고, 수치로만 검토하던 열팽창계수·도금 균일도 등이 시험 결과 데이터로 나오기 시작할 때, ‘우리가 기술적으로 옳은 길을 향해 나아가고 있다’는 확신이 듭니다. 공정을 세팅하고 문제를 해결해 가는 과정 자체가 개인의 커리어를 넘어 하나의 산업 생태계를 만드는 일이라는 점에서 의미가 큽니다. 또한, 단순한 매출·이익을 넘어서, 회사운영을 통해 기술과 사람을 함께 성장시키는 구조를 만들어 가고 있다는 점이 가장 큰 보람입니다.”앞으로의 계획에 대해 정 대표는 “단기적으로는 다양한 픽셀 크기를 갖는 6인치 8인치 wafer 형태의 FMM 개발하고, 2,000 PPI급(3㎛) 미세 픽셀 패턴과 섀도우효과 저감 경사 구조 FMM을 개발하는 것이 목표다”라고 말했다.“이후 개발된 공정을 300㎜ X 300㎜, 500㎜ X 500㎜ 정도 크기의 포토 및 도금 라인을 구축해, 대면적 FMM 생산 능력을 확보하고, 최종적으로는 스틱바 타입까지 확장하여 실제 OLED 증착 라인에 바로 투입 가능한 수준의 양산 기술을 완성하고자 합니다. 사업 측면에서는 국내 대형 패널 업체와의 레퍼런스를 확보함과 동시에, 중국을 중심으로 한 해외 중소형 패널 라인에 다품종·소량 맞춤형 FMM을 공급해 글로벌 시장에 진출할 계획입니다.”엠피엘티는 아이템을 인정받아 수원대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com