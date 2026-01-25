[수원대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] 모듈형 기반 행사 전시물 렌탈 서비스를 제공하는 스타트업 ‘오이엠(5em)기획연구소’

전민선 오이엠(5em)기획연구소 대표



허니콤보드 소재를 중심으로 모듈형 전시물을 개발하여 ESG행사·전시물에 최적화 된 솔루션

허니콤보드는 경량·고강도 특성을 갖추고 있어 모듈형 전시물 제작에 적합

오이엠(5em)기획연구소는 재사용할 수 있는 모듈형 기반 행사전시물 렌탈 서비스 시스템으로 폐기물과 비용 낭비를 줄이는 솔루션을 만드는 기업이다. 전민선 대표(46)가 2025년 2월에 설립했다.“행사·전시 산업은 대부분의 전시물을 일회성으로 제작하고 행사 종료 후 폐기하는 방식입니다. 이를 재사용 가능한 모듈형 기반 행사전시물 렌탈 서비스 시스템으로 전환해 폐기물과 비용 낭비를 줄이는 솔루션을 만들고 있습니다. 최근 ESG실천을 요구하는 공공·기업의 니즈에도 최적화 되어 있습니다.”오이엠(5em)기획연구소는 허니콤보드 소재를 중심으로 모듈형 전시물을 개발하여 실제 행사에 적용하고 있다. 허니콤보드는 경량·고강도 특성을 갖추고 있어 모듈형 전시물 제작에 적합하며, 적은 자본으로도 빠르게 시제품 제작과 시장 진입이 가능하다는 장점이 있는 소재다.오이엠(5em)기획연구소의 대표 아이템은 행사 전시물의 비렌탈 영역을 렌탈화하는 시스템이다. “행사에서 발생하는 폐기물은 연간 20만 톤에 달합니다. 대부분의 전시물은 행사 정보가 인쇄된 맞춤 제작물로, 1회 사용을 전제로 제작되기 때문에 행사 종료 후 폐기되는 구조입니다. 이에 따라 심각한 환경오염이 발생하고 특히 행사 전시물은 렌탈제품과 비렌탈제품으로 구분되는데, 비렌탈영역에서 대부분의 폐기물이 발생합니다. 기존에 비렌탈영역으로 분류되었던 홍보물과 이벤트 물품을 렌탈화하는 새로운 방식을 제안합니다.”핵심은 모듈화와 표준화다. 행사 전시물은 구조면 약 80%, 인쇄면 약 20%로 구성된다. 기존에는 본드 접합으로 재사용이 불가능했지만, 오이엠(5em)기획연구소는 조립·분해 방식을 도입하여 구조면을 재사용할 수 있도록 했다. 모듈러 공법을 통해 다양한 전시물에 호환할 수 있게 만들고, 타공 구조와 표준화된 연결 부속품을 적용해 어떤 상황에도 설치할 수 있는 시스템을 구축했다.전 대표는 “오이엠(5em)기획연구소의 경쟁력은 모듈형 전시물은 반복 사용할 수 있어 제작비 부담이 적고, 렌탈 방식으로 제공되기 때문에 고객은 낮은 비용으로 행사를 구성할 수 있다는 점”이라고 강조했다.“폐기물 감소와 탄소 감소 효과도 경쟁력입니다. 한 번 쓰고 버리는 전시물 대신 재사용을 기본으로 하기 때문에, 행사 후 발생하던 폐기물 및 폐기 비용을 크게 줄일 수 있고, 기후 위기로 환경 문제가 심각한 요즘 탄소 배출 감소로도 이어집니다. 시장에서의 빠른 적용력과 확장성도 강점입니다. 허니콤보드 기반 전시물은 무게가 가벼워 설치·철거가 빠르고, 다양한 형태로 변형할 수 있어 여러 행사에 재활용할 수 있습니다. 또한 향후 다양한 소재로 확장할 수 있어 장기적인 제품 경쟁력도 높일 수 있습니다.”오이엠(5em)기획연구소는 지자체 행사, 공공기관 행사, 기업 행사 등 실제 현장 중심으로 전시물을 적용하며 시장을 넓혀가고 있다. 행사 전시물은 실제 행사에 설치된 모습이 가장 효과적인 홍보이기 때문에, 행사 기획 프로젝트 속에 자연스럽게 전시물을 적용하는 방식으로 마케팅을 진행하고 있다. 또한 ESG행사의 실천이 가능한 구조와 소재를 제안하여, 맞춤형 솔루션까지 제공해주는 서비스로 판로를 확장하고 있다.오이엠(5em)기획연구소는 현재까지는 외부 투자 없이 자체 자금과 정부 지원 사업을 기반으로 모듈형 전시물 설계, 시제품 제작, 렌탈 운영 시스템 구축 등을 진행해 왔다. 앞으로는 소재 다양화, 전시물 제품화 고도화, 재고·보관·운영 시스템 정비, 탄소저감 데이터 기반 서비스 구축을 위해 투자 유치를 검토할 계획이다.전 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “행사 현장에서 반복적으로 발생하는 전시물 폐기 문제를 해결하고 싶다는 문제의식이 출발점이었습니다. ‘한 번 쓰고 버리는 구조가 아닌, 반복 사용이 가능한 전시 방식’을 실제로 구현하고자 했습니다. 초기에는 적은 자본으로도 빠르게 진입할 수 있는 시장 구조를 선택하는 것이 중요했기 때문에, 허니콤보드 기반 전시물을 개발해 빠르게 시제품 제작과 시장 테스트를 진행했고, 이를 바탕으로 렌탈 시스템 모델을 구축하게 되었습니다. 자금은 자체 자본과 정부 지원 사업으로 마련했습니다.”창업 후 전 대표는 “행사 후 폐기될 전시물이 재사용되어 다른 행사에서 다시 활용되는 모습을 볼 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “행사·전시 산업의 오랜 문제였던 과도한 폐기 구조를 조금씩 개선해 나간다는 점이 가장 큰 동기다. 또한 고객이 기존보다 적은 예산으로 완성도 높은 공간을 구성하는 데 도움을 드릴 수 있다는 점도 만족스럽다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 전 대표는 “허니콤보드를 기반으로 시작했지만, 향후 내구성 강화에 있는, 복합 신소재 등으로 확장해 여러 환경에서 사용할 수 있는 전시물로 발전시킬 예정”이라고 말했다.“누구나 쉽게 조립하고 반복 사용할 수 있는 방식으로 고도화할 계획입니다. 재사용률, 폐기물 감소량, 탄소저감량을 체계적으로 관리하는 시스템을 마련해 행사·전시 산업의 지속 가능한 운영 기반을 만들고자 합니다. 마지막으로 공공기관·기업 행사뿐 아니라 박람회, 홍보관, 문화 행사 등 더 큰 시장으로 진출하고 장기적으로는 해외에서도 사용할 수 있는 모듈형 행사 전시물 플랫폼을 구축하는 것이 목표입니다.”오이엠(5em)기획연구소는 아이템을 인정받아 수원대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com