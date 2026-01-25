[수원대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] 기업용 AI 에이전트 서비스 구축하는 스타트업 ‘와이필드’

박준용 와이필드 대표



대표 아이템은 ‘AI 에이전트 챗봇 위젯 서비스'와 ‘지식 베이스 기반 AI 에이전트 서비스’

경쟁력은 높은 커스터마이징 가능성과, 레거시 시스템과의 높은 통합성

와이필드(YField)는 기업 데이터를 분석하고, AI 에이전트를 활용한 실제 현장 중심의 서비스를 개발·확장하는 기업이다. 박준용 대표가 2025년 2월에 설립했다.“와이필드는 기업용 AI 에이전트 서비스를 구축하는 기업입니다. 초기에는 기업용 AI 기술 자체에 집중했지만, 이후 ‘어떤 분야가 AI 서비스를 가장 필요로 하는가’에 대한 고민을 거쳐 현재 AI 기술이 가장 필요한 고객 서비스 와 제조 AI 분야에 집중하게 되었습니다. 현재는 기업 데이터를 분석하고, AI 에이전트를 활용한 실제 현장 중심의 서비스를 개발·확장하고 있습니다.”대표 아이템은 ‘AI 에이전트 챗봇 위젯 서비스'와 ‘지식 베이스 기반 AI 에이전트 서비스’다. 와이필드는 기업용 AI 데이터 플랫폼을 구축하여 기업의 디지털 전환을 폭넓게 지원할 계획이다.와이필드의 경쟁력은 높은 커스터마이징 가능성과, 레거시 시스템과의 높은 통합성이다. 현장마다 사용하는 기기, 소프트웨어 환경, 데이터 구조가 모두 다르기 때문에 많은 기존 솔루션은 별도의 복잡한 커스터마이징이 필요했다. 반면 와이필드는 필요한 지식 베이스와 툴을 선택해 구성하는 모듈형 구조로 되어 있어, 각 기업의 상황에 최적화된 에이전트를 빠르게 구축할 수 있다. 또한 기존 MES·ERP 같은 레거시 시스템과 연동 가능한 챗봇 및 AI 에이전트 시스템을 제공하여 실제 고객서비스 및 제조 현장에서 즉시 도입 가능한 실용성을 갖추고 있다.와이필드는 현재는 온라인 마케팅보다는 제조 기업과 직접 협업하는 오프라인 중심의 영업 전략을 펼치고 있다. MES·LMS 업체들과 연계하여 제조 기업의 AX(AI Transformation) 프로젝트를 진행하고 있으며, 다양한 기업들과의 PoC(Proof of Concept)를 성공적으로 수행하여 그 성과가 축적되고 있다. 이를 기반으로 내년도에는 더 많은 프로젝트와 사업 기회가 발생할 것으로 기대한다. 또한 스마트공장 공급기업으로 선정되어 여러 기업과 실제 사업을 진행 중이며, 제조 AI 공모전 1차 선정으로 제조 AI 100대 기업 소개 프로그램에도 소개되었다.“와이필드는 현재까지 PMF(Product-Market Fit) 확보를 위해 시장 검증에 집중하면서 외부 투자를 받지 않았습니다. 그리고 최근에는 꾸준히 매출이 발생하고 있어 큰 외부 자금이 필요하지 않은 안정적인 상태를 유지하고 있습니다. 하지만 내년부터는 올해의 성과를 기반으로 성장을 가속화하기 위해 TIPS 등 다양한 투자 프로그램에 참여할 예정이며, 공격적으로 사업 확장과 투자 유치를 병행할 계획입니다.”박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “개발자로서 10년 넘게 다른 사람들이 제시한 문제를 해결해왔지만, 언제부터인가 제가 직접 정의한 문제를 해결하는 일을 해보고 싶다는 욕구가 생겼습니다. 그 열망이 창업으로 이어졌습니다. 초기 창업 자금은 가족과 상의 후 개인 자금으로 마련했으며, 현재는 지속적인 매출 발생으로 인해 자금 부담 없이 사업을 안정적으로 운영하고 있습니다.”창업 후 박 대표는 “가장 보람을 느끼는 순간은 레벨 0부터 하나씩 배워가며 작은 성공을 쌓아올리는 과정”이라며 “주니어 시절처럼 매일 성장하고 있다는 느낌이 큰 동기부여가 되어 회사의 방향성과 비전에 힘을 실어준다”고 말했다.와이필드는 박 대표와 이전 회사에서 함께 근무했던 엔지니어 두명이 팀에 참여해 함께 열심히 서비스를 만들어 나가고 있다. “회사 구성원들은 현재 플랫폼 개발에 집중하고 있고 그 외에도 주변에 좋은 사람들에게 많은 도움을 받고 있어 항상 감사하고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “최근 기존의 범용적인 AI 에이전트 플랫폼 기업에도 좀 더 날카로운 제품을 만들기 위해 고객 서비스와 제조 AI 분야에 출사표를 던진 상황”이라며 “기업들이 현장에서 가장 필요한 서비스를 제공하는 제조 AI 에이전트 대표 기업으로 성장하고 싶다”고 말했다.와이필드는 아이템을 인정받아 수원대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com