[수원대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] 폐 페인트와 락카 재활용해 업사이클링 제품을 개발하는 스타트업 ‘유연랩’

손채연 유연랩 대표



대표 아이템은 폐 페인트·락카 기반 업사이클링 제품과 ESG 캠페인 콘텐츠 솔루션

폐자원 소재 발굴과 제품화 기술 개발과 ESG 브랜딩 콘텐츠를 결합한 솔루션을 제공

유연랩(YUYEON LAB)은 폐 페인트를 수거·분류·가공하여 2030 가치소비자를 타겟으로 한 인테리어 소품, 문구·악세서리류 제품을 개발하는 기업이다. 또 기업과 기관을 대상으로 브랜드 굿즈, 캠페인 콘텐츠를 재탄생시키고 있다. 손채연 대표가 2025년 7월에 설립했다.“페인트는 재활용률이 23%에 불과하고, 77%가 소각됩니다. 특히 페인트는 대표적인 혼합 폐기물로, 전문 폐기물 처리업체조차 기피하는 상황입니다. 이로 인해 폐기 처리 비용이 높아 도장 관련 소상공인들에게 큰 부담이 되고 있으며, 무단 투기로 이어지는 사례도 꾸준히 발생하고 있습니다. 유연랩은 이런 문제를 해결하고자 설립됐습니다. ‘Re-Painting Life’를 슬로건으로, 생활폐기물에서 나아가 산업폐기물의 끊어진 자원 순환 고리를 복원하는 일을 목표로 하고 있습니다.”대표 아이템은 폐 페인트·락카 기반 업사이클링 제품과 ESG 캠페인 콘텐츠 솔루션이다. 수거된 폐 페인트는 고상·반고상·액상으로 1차 분리 후 각각에 맞는 가공을 거쳐 인테리어 제품, 산업용 판재 등 다양한 형태로 다시 제조된다.또한 수급 과정·가공 과정·환경기여도를 모두 데이터화하여 기업에게 ESG 보고용 콘텐츠, 캠페인 영상, 리포트까지 함께 제공하는 구조다. 새로운 폐자원 소재 발굴과 제품화 기술 개발과 ESG 브랜딩 콘텐츠를 결합한 솔루션을 제공하고 있다.“우리가 주목한 폐 페인트는 기존 주요 폐자원 대비 차별화된 경쟁력을 갖춘 자원입니다. 특히 23%에 불과한 낮은 재활용률은 본격적인 자원화 시장이 형성되지 않았다는 것을 보여주는 지표로, 그만큼 유연랩이 개척해 나갈 시장의 확장성이 무궁무진하다는 뜻입니다.”두 번째 경쟁력은 활용성과 표현 범위에서 압도적이라는 점이다. 생활용품부터 건축자재까지 다품종 활용이 가능하고, 200가지 이상의 컬러조색과 다양한 광택·투명도 표현이 가능해 디자인 확장성이 탁월하다. 셋째로는 수거, 가공, 제품, ESG콘텐츠까지 이어지는 통합 모델이라는 점이다. 자원 순환, ESG 브랜딩, 캠페인 협업까지 하나의 체인으로 묶어 기업에게 ‘환경 성과와 브랜드 가치’ 두 가지를 동시에 제공한다.유연랩은 현재 B2C 중심으로 소비자 접점을 넓히는 데 집중하고 있다. 오프라인 편집숍, 플리마켓, 로컬 기획전 등을 통해 실제로 제품을 경험할 기회를 꾸준히 만들고 있다. 특히 지역 기반 사업자들과 협업해 공간·전시·체험을 결합한 형태로 브랜드를 알리고 있으며, 제품의 촉감·색감·무게 등 ‘폐페인트 소재’만의 독특한 물성을 직접 전달하는 데 힘쓰고 있다.또한 브랜드 운영 과정을 SNS 콘텐츠로 적극 활용하고 있다. 소비자들이 친환경의 과정 자체를 직관적으로 이해하고 브랜드에 신뢰를 갖도록 하고 있으며 이 과정은 신규 고객 유입과 재구매로도 연결되고 있다. 앞으로는 B2B 분야(기업 굿즈, 산업용 자재, ESG 협업 콘텐츠)까지 확장해 안정적인 수익 구조를 구축할 계획이다.유연랩은 현재까지는 매출·정부지원사업 등을 통해 초기 기반을 구축해 왔다. 투자는 브랜드의 방향성과 비전이 명확히 자리 잡은 이후에 전략적으로 진행할 계획이며, 기업 협업 기반의 안정적 수익 구조를 갖춘 뒤 다양한 투자 연계 프로그램 참여도 고려하고 있다.손 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “30년 넘게 도장 관련 업계에서 종사한 가족을 통해 페인트 폐기처리 과정의 문제를 직면하게 된 것이 계기였습니다. 옆에서 지켜본 폐 페인트는 처리가 매우 까다로울 뿐만 아니라, 높은 처리비용으로 소상공인에게 큰 경제적 부담을 주는 자원이었다는 것을 알게 되었고 조사를 거듭할수록 낮은 재활용률과 소각 위주의 처리 방식, 법적·기술적 사각지대라는 현실을 마주하며 이것이 사실상 ‘방치된 폐기물’로 취급되고 있다는 점에 주목하게 되었습니다. 이러한 문제를 해결하고자 하는 의지가 유연랩의 출발점이 되었습니다. 초기 사업 자금을 자체 투자해 설비 검토, 제품 개발, 브랜딩, 테스트 판매 등을 진행했습니다. 향후 다양한 지원사업 프로그램에 참여해 설비 구축·인증·마케팅·유통 인력 확보에 사용할 예정입니다.”창업 후 손 대표는 “골칫거리 폐기물로 취급되던 페인트가 제품으로 재탄생하고, 이를 소비자가 ‘새로운 소재의 가치를 가진 제품’로 받아들일 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “특히 최근 참가한 2025 서울디자인페스티벌 현장에서 많은 소비자들이 ‘업사이클링 제품인 줄 몰랐다. 새 제품인 줄 알았다’, ‘그냥 요즘 세대가 선호하는 디자인 제품인 줄 알았다’라는 반응을 가장 많이 주었다”고 말했다.“우리가 지향하는 기성품을 대체할 수 있는 수준의 업사이클링 제품에 실제로 다가섰다는 의미여서 큰 힘이 되었습니다. 또한 폐기처리 비용 부담이 컸던 도장업 소상공인에게 도움을 주고, 소비자에게는 단순 친환경을 넘어 ‘진정성 있는 재활용 경험’을 제공할 수 있다는 점에서 창업의 의미를 다시 확인하고 있습니다.”유연랩은 손 대표 외에 코파운더가 함께하고 있다. “10년 이상 함께 팀워크를 쌓아온 파트너입니다. 같은 전공에서 시작해 교내·지역 프로젝트, 다양한 참여형 예술체험 프로그램 등을 함께 진행했습니다. 이후 각자 저는 스타트업에서 B2B·사업운영 전략 실무를 경험했고 코파운더는 대기업 및 커머스 기업에서 유통·마케팅·웹서비스 실무를 쌓았습니다.”앞으로의 계획에 대해 손 대표는 “2025년부터 2028년까지 네 단계로 이루어진 명확한 로드맵을 갖고 있다”며 “2025년에는 기업 ESG 캠페인 협업을 확대하고 온⸱오프라인 유통망을 확립해 시장 진입 기반을 마련할 것”이라고 말했다.“유연랩은 2026년 수급 체계 고도화와 설비 구축을 통해 생산 프로세스를 정교화함으로써 사업의 안정성과 수익성을 동시에 확보할 계획입니다. 이를 발판 삼아 2027년에는 미국 파트너십을 통한 글로벌 진출을, 2028년에는 글로벌 커머스 입점 및 자체 플랫폼 고도화로 팬덤 기반의 B2C 시장 확장을 본격화할 것입니다. 이러한 단계적 로드맵을 통해 폐페인트 재활용의 패러다임을 바꾸는 세계 유일의 자원순환 기술 기업으로 도약하고, 생활폐기물을 넘어 산업폐기물에 대한 사회적 관심을 이끌어내는 인식 전환의 마중물이 되겠습니다. 유연랩은 앞으로도 환경과 기술의 조화로운 공존을 실현하며, 폐자원의 새로운 가치를 증명해 나가겠습니다”유연랩은 차별화된 기술력과 사업성을 인정받아 수원대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com