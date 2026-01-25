[수원대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] 친환경 소재를 기반으로 펄프의 기능성을 강화하는 첨가제를 개발하는 ‘인투이피앤티’

황성호 인투이피앤티 대표



쉽게 구할 수 있는, 안전한 친환경 원료를 활용해 펄프에 새로운 가치를 부여

친환경 제품으로 중금속·VOCs·환경호르몬 등 유해 성분을 전혀 포함하지 않아

인투이피앤티는 펄프와 종이를 활용한 친환경 패키지의 디자인, 설계, 생산, 납품까지 원스탑 서비스를 제공하는 기업이다. 패키지의 가치를 높이기 위하여 친환경 펄프 소재도 함께 연구하고 있다. 황성호 대표가 2025년에 설립했다.“부산대에서 기계공학을 석사 전공하고 삼성전자 기구 개발팀에서 약 20년 정도 근무했습니다. 그중 약 7년 정도 핸드폰 패키지 개발 업무를 하였는데, 그 전공을 살려서 현재 패키지 전문 스타트업을 창업하게 되었습니다.”인투이피앤티는 친환경 소재를 기반으로 펄프의 기능성을 강화하는 첨가제를 개발하고 있다. “펄프는 자연 유래 소재로 최근 친환경 트렌드와 함께 다시 주목받고 있지만, 그동안 ‘저가형 소재’라는 인식 탓에 기능적 발전은 제한적이었습니다. 실제 산업에서도 가격 경쟁에 초점이 맞춰지다 보니 소비자가 원하는 강도, 방수·방유, 섬세한 구조 구현 등 다양한 분야에 적용되기 어려웠습니다.”인투이피앤티는 주변에서 쉽게 구할 수 있는, 안전한 친환경 원료를 활용해 펄프에 새로운 가치를 부여하는 데 집중하고 있다. 단순히 가격을 낮추는 접근이 아니라, 펄프가 플라스틱을 실질적으로 대체할 수 있을 만큼의 기능성을 확보하고 친환경 소재로 인식의 전환을 유도하여 새로운 패러다임을 선도하는 것이 목표다.가장 큰 경쟁력은 ‘친환경성’이다. 생분해가 가능한 원료를 주요 원료로 사용하여 제조하며, 중금속·VOCs·환경호르몬 등 유해 성분을 전혀 포함하지 않는다. 기능을 위해 환경에 유해할 수 있는 소재를 사용할 수 없기 때문에 친환경 원료만으로 성능을 확보했다.또 하나의 중요한 강점은 ‘적용성’이다. 인투이피앤티의 첨가제는 기존 펄프 제조 공정에 추가 장비나 공정 변경 없이 바로 투입할 수 있도록 설계되었다. 이는 생산 라인을 바꾸는 데 드는 비용과 시간을 최소화할 뿐만 아니라, 다양한 형태의 펄프 제품에 즉시 적용할 수 있는 폭넓은 활용성을 의미한다.황 대표는 “우리 기술은 안전성과 실용성을 동시에 확보한 솔루션으로, 친환경 소재 전환을 원하는 기업들이 가장 빠르고 부담 없이 선택할 수 있는 대안이 될 수 있다”고 말했다.황 대표는 현재 수원도시재단 상주사들과 협업하기도 하고, 화장품 커뮤니티, 엑스포 등 직접 고객사들을 찾아다니고 있다. “아직은 대형 고객사들과 거래 전이지만 현재 대상과 내년 신상품에 대한 미팅을 정기적으로 진행 중입니다. 2026년에는 본격적으로 삼성전자와의 기술 영업 시작을 계획 중입니다.”인투이피앤티는 코스닥 상장사에서 신규 사업 투자 차원에서 3억 원 투자를 유치했다. 2026년에는 TIPS 연계 가능한 AC 투자를 추가 진행할 예정이다.황 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “이전에 근무했던 삼성전자에서도 친환경 제품의 한계점을 명확히 느꼈고, 개선하고 발전할 가능성을 많이 보았습니다. 현재 공동 창업자인 소재 전문가와 함께 내 손으로 친환경 비즈니스를 만들어 가보자는 비전을 가지고 시작했습니다.”창업 후 황 대표는 “아무것도 없이 작은 임대사무실에서부터 시작했는데 주변에서도 많이 도와줬다. 아직 많이 부족하지만 연구 조직도 갖춰지고 투자도 받았다. 한발 한발 성장하는 모습을 보면 이루고자 하면 못 할 것이 없다는 자신감도 생기고 더 열심히 해야겠다는 사명감도 생긴다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 황 대표는 “2025년도는 생존을 목표로 달려왔다면 2026년도는 기틀을 다지는 한 해가 될 수 있도록 준비 중”이라며 “TIPS 등의 투자 프로그램과 디딤돌 같은 연구 개발 사업에 도전하여 자금을 확보하고 좀 더 규모가 큰 기업과의 비즈니스를 기획하고 있다”고 말했다.인투이피앤티는 아이템을 인정받아 수원대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com