[수원대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] AI 전자 멀미약을 개발하는 AI 기반 디지털 헬스케어 기업 ‘큐쓰리모션랩’

박한규 큐쓰리모션랩 대표



신경계 멀미 해소를 위한 AI 전자 멀미약 개발

‘뇌와 경쟁하려 하지 말고 우리의 뇌를 도와주자’라는 철학을 바탕으로 해

큐쓰리모션랩은 졸음운전, 집중력 저하 등 감각 간 불균형으로 인한 신경계 멀미 해소를 위한 AI 전자 멀미약을 개발하는 AI 기반 디지털 헬스케어 기업이다. 박한규 대표가 2025년 8월에 설립했다.“멀미는 눈으로 보는 시각 정보와 다른 감각기관들(전정기관, 촉각 등)이 느끼는 정보가 달라서 발생하는 증상입니다. 어지럼증 및 구토를 유발하는 멀미 이외에도 감각 정보 간의 충돌로 인해 뇌가 혼란을 겪는 증상을 통틀어 ‘신경계의 멀미’라고 부릅니다. 특히 현대인은 엄청난 양의 시각과 청각 자극에 노출되어 있기 때문에 신경계가 이 두 감각에만 심하게 편중되어 있고, 이러한 신경계의 밸런스 저하는 멀미를 비롯한 다양한 문제의 심각성을 급격히 증가시키고 있습니다.”가장 쉬운 예로 졸음운전을 들 수 있다. 운전은 시각에 대한 의존도가 매우 높은 행위다. 하지만 고속도로처럼 단조로운 풍경이 계속되면, 뇌는 시각적인 변화가 없다고 인지해서 정보 처리 활동을 줄여버리고, 이것이 결국 졸음운전으로 이어지게 된다. 이뿐만 아니라 ADHD, 집중력 저하, 일반적인 멀미도 모두 이러한 감각의 편향과 불일치 때문에 발생한다. 신경계 멀미 문제는 이처럼 심각한 상황이지만, 이를 해결하는 방안은 마땅치 않아 약물, 뇌 자극 전자약을 통해 뇌를 전기적, 화학적으로 직접 제어하고 있다.큐쓰리모션랩은 ‘우리의 뇌와 경쟁하려 하지 말고 우리의 뇌를 도와주자’라는 철학을 바탕으로 아이템을 개발하고 있다. 박 대표는 지난 15년의 연구를 집대성하여 기존 약물 및 뇌 자극 기반 전자약의 한계를 극복한 말초 신경계에 작용하는 전자약을 개발했다.“멀미 문제를 해결하기 위해 AI 전자 멀미약을 솔루션으로 제공합니다. 이 제품은 AI 기반의 개인 맞춤형 신경 자극을 제공하는 디지털 웨어러블 헬스케어 기기입니다. 이 신경 자극은 저하되어 있던 촉각의 비중을 높여서, 시청각에 쏠려 있던 신경계의 균형을 회복시켜 줍니다. 결과적으로 감각의 불균형으로 발생했던 인지 오류를 바로잡아, 신경계 멀미 문제를 근본적으로 해결할 수 있습니다.”전자 멀미약은 비침습적 전기 자극을 활용해 사용자의 현재 상태와 시·공간적 변화를 신경 자극 정보로 전달한다. 이 과정에서 시·청각에 편중된 뇌의 정보 처리 채널을 신경 자극을 통해 균형 있게 분배시키고, 신경계의 인지 오류를 근본적으로 보정해 신경계 멀미 문제를 해결한다. 제품은 목걸이형, 밴드형, 팔찌형 등 다양한 웨어러블 디자인을 통해 고객 접근성과 사용 편의성을 극대화했으며, 누구나 직관적으로 사용할 수 있도록 설계되었다. 사용자는 일상생활 시 또는 졸음운전 방지나 집중력이 필요한 업무 시 디바이스를 십여분간 장착하는 것만으로 AI가 설계한 최적의 자극을 받고 신경계 균형 회복의 혜택을 누릴 수 있다. 궁극적으로 AI 전자 멀미약은 멀미, 집중력 저하, 졸음 등 광범위한 신경계 멀미 문제를 해결하며, B2C와 B2B 시장 모두에서 활용할 수 있는 혁신적인 신경계 보조 솔루션을 제공할 수 있다.AI 전자 멀미약의 경쟁력은 기술적 독창성과 시장 접근성을 완벽하게 결합한 데 있다. 큐쓰리모션랩은 기존 약물 치료가 가진 부작용, 내성, 중독 등의 근본적 한계를 극복하고자 '말초 신경계 신경 자극 착용형 기기'라는 새로운 패러다임을 제시했다. 박 대표는 기존 치료의 위험성을 최소화하면서도, AI 기반의 개인별 파라미터 최적화를 통해 AI 기술이 적용된 최초의 상용 전자약 기기가 될 것으로 보고 있다. 특히 뇌의 화학·물리적 변화 없이 부족한 기능을 신경 자극으로 보완하여 근본적인 인지의 변화를 유발하기 때문에 효과 및 안정성이 매우 뛰어나다.“큐쓰리모션랩은 이러한 독보적인 기술력을 바탕으로 ‘고객 접근성 극대화’를 위해 고객이 편하게 이용할 수 있는 다양한 웨어러블 디자인과 십여분이라는 짧은 사용 시간의 간편성, 그리고 합리적인 가격 경쟁력을 확보했습니다.”큐쓰리모션랩은 제품 상용화 이전 단계임에도 불구하고 공신력 있는 외부 기관 활동을 통해 기술 검증 및 시장 노출을 활발히 진행하고 있다. 특히, 2025년에는 ‘수원시 매홀 벤처포럼’에서 초청기업으로 발표하여 유수 투자자 및 VC 네트워크에 당사의 독보적인 AI 전자약 기술의 잠재력을 각인시켰다. 또한, '경기 지역 중소기업 AI 전환 우수 사례 공모전’에서 수상하고 우수 사례집에 수록되어 혁신 기술력을 공식적으로 인정받았다.창업 후 박 대표는 “가장 큰 보람은 핵심 철학인 ‘뇌와 경쟁하지 않고 돕는다’가 기술로 현실화돼 기존 약물로 해결할 수 없던 디지털 시대 신경계의 한계를 근본적으로 극복하고 있다는 점”이라고 말했다.“특히 AI 전자 멀미약을 통해 집중력이 향상되었다는 피험자와 연구자들의 의견을 받았을 때, 우리가 삶의 질이 향상하고 새로운 디지털 헬스케어 패러다임을 개척할 수 있다는 확신과 자부심을 느낍니다. 이는 단순한 제품 개발을 넘어 세상의 근본적인 문제 해결에 기여하고 있다는 명확한 증거입니다.”큐쓰리모션랩은 박 대표를 제외한 총 4명의 핵심 인력으로 구성되어 있다. 김정희 CRO는 AI 알고리즘을 이용한 신경 자극 파라미터 최적화 및 기술 개발을, 이현주 CSO는 다수 집중력 장애 환자 진료 경험을 통한 개발 전략 수립을, 김영덕 CTO는 감각 정보 통합 및 신경 자극 관련 전문 연구를 담당하고 있으며, 양희찬 전략기획실장이 경영학 전문성을 바탕으로 시장진입·영업 전략 및 제품 디자인 기획을 총괄하고 있다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “큐쓰리모션랩은 신경과학 발전이라는 시대적 요구에 발맞춰 AI 전자 멀미약 기기를 일반 대중에게 상용화할 것”이라며 “우선은 독자적인 ‘신경계 보조 신경 자극’ 기술로 새로운 시장을 창출하는 것을 목표로, 졸음 및 집중력 문제의 해결이 필수적인 학생이나 직장인 등 일반 소비자(B2C) 시장이나 물류 및 운송 기업(B2B) 시장에서 빠르게 자리 잡을 계획”이라고 말했다.“이후에는 가상현실 및 자율주행 상황에서의 멀미저감으로 사업 영역을 확대하며 성장을 가속화할 것입니다. 또한, TIPS를 비롯한 기관 및 정부 투자금을 추가로 확보하여 대량생산 라인을 구축하고, 확보된 인력과 시스템을 바탕으로 해외 시장 개척을 성공적으로 추진할 것입니다. 궁극적으로는 축적된 데이터를 바탕으로, 전 세계인에게 개인 맞춤형 건강관리를 제공하는 글로벌 디지털 헬스케어 솔루션 기업으로 성장하겠습니다.”큐쓰리모션랩은 아이템을 인정받아 수원대학교 예비창업패키지 사업 및 실험실특화형 창업선도대학 혁신창업실험실에 선정됐다. 이들 정부지원사업은 참신한 아이디어와 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com