[수원대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] 펩타이징 기술 기반 코스메틱 브랜드 개발하는 스타트업 ‘투이랩’

투이랩은 세포(Cell), 면적 (Immune) 그리고 그 이상(More)의 가치를 담아 피부 건강의 본질을 연구하는 리제너레이션 더마 코스메틱 브랜드 ‘셀리뮤어’를 운영하는 기업이다. 투이랩은 피부가 단순히 겉으로 좋아지는 것을 넘어, 세포·면역·장벽의 균형이 회복될 때 비로소 진정한 변화가 완성된다는 철학으로 제품을 개발하고 있다. 핵심 기술인 Pepti-aging® 전달 기술을 기반으로, 피부 깊은 곳까지 유효 성분을 안정적으로 전달하는 데 집중하고 있다. 김세민 대표(34)가 2025년 5월 설립했다.대표 아이템은 고농축 세포 활성 앰플, 장벽 회복 리페어 크림, 침투율을 극대화하는 랩핑마스크 3종이다. 현재 오일미스트와 시트마스크 2종 추가 개발 중이다. 모든 제품은 피부 회복 속도를 높이고, 피부의 구조 균형까지 고려해 개발하고 있다.초기 제품 라인은 펩티에이징(Pepti-Aging)이다. 펩타이드(Peptide)와 안티에이징(Anti-Aging) 두 가지 개념을 합성한 이름으로 피부 구조 깊숙이 전달하여 ‘세포 구조 회복’이라는 안티에이징 효과를 실현하겠다는 의도로 개발됐다.셀리뮤어는 대중적으로 익숙한 안티에이징 대표 성분인 펩타이드를 단순히 고함량이 아닌, 세포막 투과율을 높이는 바이오 기술로 기술적 경쟁력을 가지고 있다.“새로운 성분을 학습하는 것이 아닌, 소비자가 이미 신뢰하는 성분을 기술로 재해석한 점이 가장 큰 경쟁력입니다. 또한 펩타이드에서의 리프팅 효과인 경직 지수가 3배가량 증대하는 효능을 가지고 있습니다. 브랜드의 핵심 슬로건인 ‘Frome Surface to Structure’에 기반하여 임상적 인사이트와 투명한 과학을 기반으로 신뢰를 쌓고 있습니다.”김 대표는 브랜드 초기 전략으로 국내 피부과 및 에스테틱 오프라인 유통과 호주 및 해외 시장을 타겟으로 하고 있다. 레이저&필링 등 시술 후 케어에서의 니즈가 높기 때문에 국내 전문 채널에서의 브랜드 신뢰를 확보하고 있다. 베트남, 대만, 말레이시아 등에 진출한 안면 비대칭 전문 에스테틱 업체와도 MOU 계약을 체결했다.“해외 네트워크와 글로벌 비즈니스 경험을 보유한 뉴질랜드 영주권자 이사가 합류해 해외 확장 전략과 현지화 방향을 디테일하게 준비하고 있습니다. 호주는 세계에서 가장 자외선이 강한 국가 중 하나이며, 스킨 케어 시술 비용이 높아 홈케어 시장의 니즈가 높습니다. 제품은 단순 광고 중심이 아니라, 피부 구조 회복·구조적 안티에이징·시술 후 케어 등 전문 콘텐츠 위주로 구축 중입니다.”투이랩은 설립 초기 AC로부터 일부 자금 투자유치를 하며, 회사 설립 6개월 만에 벤처기업 인증을 받아 기술력과 시장성을 검증받았다. 김 대표는 “현재는 본격적인 양산과 해외 진출 준비 단계로 단계별 투자를 고려하고 있다”며 “초기 브랜드이지만 단순한 자금 유치가 아닌 전략적 파트너와의 투자 구조를 지향하고 있다”고 말했다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “창업 이전부터 다양한 사업을 운영하며 마케팅과 기업 경영 실무를 오랫동안 경험했습니다. 그러다 보니, 시장에 넘쳐나는 마케팅 중심의 브랜드가 아닌 기술적 제품력과 진정성을 갖춘 브랜드를 만들고 싶다는 열망이 점점 커졌습니다. 그 시기에 지금의 투이랩 연구 팀장을 만나 ‘피부의 구조적 회복을 과학적으로 구현하는 브랜드’라는 공통된 목표를 발견했고 이를 계기로 투이랩을 기획하게 되었습니다. 팀 투이랩은 단순히 고용 관계가 아니라 각자의 전문성을 가진 파트너들이 하나의 이상향을 공유하며 만든 팀입니다.”창업 후 김 대표는 “가장 큰 보람은 전문가들이 먼저 제품을 찾아준다는 점”이라며 “피부과 원장님과 현직 에스테틱 원장님들이 직접 샘플링을 해보고 ‘제품력이 뛰어나다, 기존 제품과 확실히 다르다’라고 말해줄 때 우리가 올바른 방향으로 가고 있다는 확신과 큰 보람을 느낀다”고 말했다.“또 하나의 보람은 셀리뮤어 Re:Light 사회환원 캠페인을 기획했을 때입니다. Re:Light는 ‘회복에서 시작된 빛을 세상에 다시 밝히는 프로젝트’로, 한 사람의 회복이 또 다른 누군가의 희망이 되고, 그 희망이 사회로 퍼져나가는 것이 선한 연결을 만드는 활동입니다. 브랜드를 통해 사회에 작은 정의의 작용을 만들어낼 수 있다는 점이 아주 큰 감사함이자 보람입니다. 그리고 Re:Light는 초심을 잃지 않고 브랜드의 방향성을 유지하기 위한 우리 팀의 지속적인 리마인드 캠페인이기도 합니다.”앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “셀리뮤어의 가장 중요한 목표는 K-뷰티 시장 내에서 확실한 브랜드 인지도를 구축하는 것”이라며 “단순히 유행 중심이 아니라, 기술력·진정성이 검증된 브랜드로써 기술적 차별성을 기반으로 브랜드 위치를 확립할 것”이라고 말했다.“단기적으로는 국내 피부과&에스테틱 20곳 이상 입점과 해외 진출을 구축할 예정입니다. 중장기적으로는 셀리뮤어만의 리제너레이티브 (재생 기반) 철학을 확실히 각인시키며, 국내 뿐 아니라 해외 고객들에게도 ‘기술적 제품력과 정직한 브랜드’ 정체성을 명확히 전달하는 것이 목표입니다. 이를 토대로 글로벌 K-뷰티 시장에서도 인지도 있는 더마 브랜드로 성장하고 싶습니다.”투이랩은 아이템을 인정받아 수원대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com