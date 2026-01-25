[수원대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] 친환경 나노 세라믹 기술로 해결하며 새로운 표준을 제시하는 ‘퍼펙트 인더스트리’

이상호 퍼펙트 인더스트리 대표



퍼펙트 인더스트리는 기존 건설 시장의 고질적인 문제를 친환경 나노 세라믹 기술로 해결하며 새로운 표준을 제시하는 기업이다. 이상호 대표(57)가 2025년 5월에 설립했다.대표 아이템은 세라믹 폴리싱(Ceramic Polishing) 공법에 사용되는 ‘고기능성 코팅제 및 강화제’다.“기존 콘크리트 바닥 마감재인 에폭시나 우레탄은 유해 화학 약품을 사용하며, 잦은 교체로 인해 폐기물 처리 문제가 심각하고, 화재에 취약하다는 단점이 있었습니다. 퍼펙트 인더스트리는 유해한 화학 약품 대신 인체에 무해한 친환경 나노 세라믹 소재를 이용해 콘크리트 바닥 자체를 마감재로 사용하는 세라믹 폴리싱 공법을 위한 제품을 개발했습니다.”퍼펙트 인더스트리는 나노 수성 세라믹 코팅제와, 나노 알콜형 세라믹 코팅제를 활발히 판매 중이다. 이 제품은 초기 성과를 견인하고 있는 1단계 개발 제품 2종이다.“제품은 최근 잦은 화재 이슈로 국가 규제가 강화되는 전기 자동차 충전소 바닥에 불연성과 친환경성을 모두 충족하며 성공적으로 적용되고 있습니다. 퍼펙트 인더스트리는 건축물의 구조적 안전과 내구성을 혁신적으로 강화하는 4가지 신제품 개발을 통해 시장을 확대하고 있습니다.”이 중 가장 주목할 아이템은 나노 세라믹 구체 방수제다. 시멘트나 콘크리트와 혼합하여 사용하는 첨가제로, 건축물의 방수 성능을 근본적으로 향상하는 건설 기초재료다. 기존의 아크릴(무기 바인더) 소재의 구체 방수제와 달리 세라믹 소재를 사용했다. 주요 효과는 콘크리트 내부의 미세 공극을 채워 방수 성능을 극대화하고, 콘크리트 구조물의 강도와 내구성을 획기적으로 높여 균열 발생을 현저히 줄이고 부식을 방지한다.“최근 지진 안전 이슈로 인해 내진 설계의 기본 건축 재료로 국가적, 제도적으로 사용이 권장되고 있습니다. 세라믹 구체 방수제는 한국이 유일하게 개발하여 초기 시장을 선도하고 있습니다. 세라믹 구체 방수제는 모든 콘크리트 기초 구조물, 옥상 정원, 방습이 필요한 군사시설, 발전 시설 등 내구성이 중요한 곳에 적용할 수 있습니다.”이 외에도 나노 세라믹 옥외 방수제, 특수방수제, 나노 세라믹 컬러 코팅제를 개발하고 있다. 나노 세라믹 옥외 방수제는 기존 에폭시·우레탄 옥상 방수재의 단점(잦은 교체, 폐기물)을 보완하는 대체재로, 교체 시공 시기를 최대 5배 연장할 수 있는 친환경 소재다.“특수 방수제는 선박, 정수장, 해양 시설 등 극한 환경에 노출되는 콘크리트 및 메탈 구조물 보호를 위해 뛰어난 부착 강도와 극대화된 내구성을 갖도록 개발 중인 독자적인 아이템입니다. 나노 세라믹 컬러 코팅제는 다양한 색상 구현이 가능하며, 기존 제품 대비 내구성이 탁월해 세라믹 폴리싱의 시공 범위를 실내외 인테리어까지 확대할 핵심 제품입니다.”퍼펙트 인더스트리의 경쟁력은 3가지로 요약할 수 있다. 첫째, 압도적인 기술적 성능 및 내구성(Technology & Durability)이다. 기존 우레탄이나 에폭시 마감재는 수명이 짧아 2~3년마다 재시공이 필요했지만, 퍼펙트 인더스트리의 나노 세라믹 코팅 솔루션은 최대 5배 이상의 수명을 자랑한다. 이는 고객사의 유지보수 비용과 시간을 획기적으로 절감시킨다. 특히, 장마철이나 습기가 많은 환경에서 시공 시 발생하는 치명적인 하자(백화 현상)를 나노 알콜형 코팅제(ARMOUT)를 통해 완벽하게 해결하는 독보적인 기술력을 갖추고 있다. 단순히 표면을 코팅하는 것을 넘어, 나노 세라믹 구체 방수제를 통해 콘크리트의 본질적인 강도와 내구성을 강화한다. 이는 내진 성능 확보 및 구조물의 수명 연장이라는 기술적 우위를 제공한다.둘째, 친환경 및 불연성을 확보(Eco-friendliness & Safety)했다. 기존 유기 화학물(에폭시, 우레탄) 기반의 제품과 달리, 퍼펙트 인더스트리의 제품은 VOCs(휘발성 유기화합물)를 배출하지 않는 친환경 수성 및 알콜 기반으로, 시공자와 사용자 모두의 건강을 보호한다. 산업 시설과 전기차 충전소 등 화재 위험이 높은 현장에서 필수적인 불연성 성능을 확보했다. 이는 기존 마감재의 단점을 보완하며, 안전 규제가 강화되는 시장에서 저희 제품을 유일무이한 표준으로 자리매김하게 하고 있다.셋째, 새로운 시장을 개척하며 선점 효과를 누리고 있다는 점이다. 건축물의 내진 성능과 방수 성능을 동시에 강화하는 나노 세라믹 구체 방수제는 현재 한국이 유일하게 개발하여 초기 시장을 선도하고 있는 혁신 아이템이다. 코팅제 시장의 성공적인 안착을 기반으로, 고부가가치인 건축 기초 재료(구체 방수제) 시장으로 진출하여 단순 마감재를 넘어선 건설 안전 솔루션 기업으로 포지셔닝을 확장하고 있다.“퍼펙트 인더스트리의 아이템은 ‘더 안전하고’, ‘더 오래가며’, ‘더 친환경적인’ 건설 기초재료의 새로운 패러다임을 제시하며, 기존 시장을 혁신하고 있습니다.”퍼펙트 인더스트리의 판로 개척 전략은 기술력 기반의 직접 검증 및 신뢰 구축을 핵심으로 한다. 이 대표는 “건설 자재 시장의 특성상 제품의 성능과 시공 사례가 곧 마케팅”이라고 강조했다.“1단계 제품인 나노 세라믹 코팅제 판로 개척 전략은 B2B 직접 영업 및 관계를 구축했습니다. 초기 시장 안착을 위해 가장 중요한 것은 건설 전문가들의 신뢰를 확보하는 것입니다. 종합 건설사, 전문 시공 업체, 그리고 인테리어 및 건축 자재 유통 업체들을 대상으로 직접 방문 시연 및 기술 미팅을 진행했습니다. 제품이 환경 규제와 안전 문제를 어떻게 해결하는지, 그리고 경제적인 효과를 직접적으로 제시하여 신뢰를 얻었습니다. 초기에는 전기차 충전소, HACCP 공장 등 고난도 시공 현장에 퍼펙트 인더스트리 제품을 적용하여 성공적인 레퍼런스를 빠르게 확보했습니다. 이 성공 사례들이 입소문을 타고 추가적인 계약으로 이어지는 핵심적인 마케팅 도구가 됐습니다. 이 전략 덕분에 당초 목표보다 2배 많은 총 10개 이상의 거래처를 확보하며 안정적인 유통망을 구축할 수 있었습니다. 퍼펙트 인더스트리 제품은 이제 품질과 성능 면에서 시장의 전문가들에게 ‘대안’이 아닌 ‘표준’으로 인정받고 있습니다. 퍼펙트 인더스트리는 단순한 홍보가 아닌, 기술의 진정성과 검증된 성능을 기반으로 건설 시장의 신뢰를 확보하고 판로를 확장해 나가고 있습니다.”이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “단순히 사업 기회를 포착한 것이 아니라, 건설 현장의 고질적인 문제점을 해결하고 싶은 사명감에서 시작되었습니다. 수년간 건설 현장 및 관련 산업에서 일하면서, 유해성 논란이 끊이지 않는 에폭시, 우레탄 같은 화학 마감재가 시공자와 사용자 모두의 건강을 위협하고, 짧은 수명으로 인해 막대한 폐기물을 발생시키는 악순환을 목격했습니다. 특히, 친환경과 안전이 시대의 화두가 됐지만 건설 기초 재료 분야에는 이 문제를 근본적으로 해결할 혁신적인 솔루션이 부재하다는 것을 깨달았습니다. 보유한 전문 지식과 네트워크를 결합하여, 나노 세라믹 기술을 건설 재료에 접목함으로써 ‘안전하고 오래가는’ 새로운 표준을 만들겠다는 비전 아래 퍼펙트 인더스트리를 설립하게 되었습니다. 환경과 내구성, 그리고 안전이라는 세 마리 토끼를 모두 잡는 기업이 될 것입니다.”창업 후 이 대표는 “가장 큰 보람을 느끼는 순간은 크게 세 가지다. 첫 번째는 저희의 기술력이 시장 전문가들에게 인정받는 순간이다”이라고 말했다.“처음에는 새로운 기술에 대한 의구심을 가졌던 종합 건설사나 전문 시공업체들이 저희 제품을 테스트하고 그 내구성과 친환경성에 놀라며 ‘이제야 진짜 대안이 나왔다’고 말해 줄 때 큰 보람을 느낍니다. 실제로 초기 목표보다 많은 10개 이상의 거래처가 우리 솔루션을 채택하면서, 우리가 올바른 방향으로 가고 있음을 확신했습니다. 두 번째는 우리가 추구했던 가치가 현실에서 구현되는 것을 볼 때입니다. 우리 제품이 전기차 충전소나 HACCP 공장 등 높은 안전성이 요구되는 현장에 적용되어 화재 위험을 줄이고 환경을 보호하는 데 기여할 때, 단순히 이윤을 넘어선 사회적 책임을 다하고 있다는 자부심을 느낍니다. 특히, 2단계 주력 아이템인 나노 세라믹 구체 방수제가 건축물의 내진 설계와 안전성을 획기적으로 높여, 재난으로부터 국민의 안전을 지키는 데 일조할 것이라는 기대를 할 때 뿌듯합니다.마지막은 우리가 꿈꾸는 미래가 현실이 되어가고 있음을 확인할 때입니다. 현재의 초기 성공을 발판 삼아, 월 10억 원 이상의 매출을 바라보는 기업으로 성장할 잠재력을 매일 확인하고 있습니다. 우리가 한국이 유일하게 기술을 선도하는 세라믹 구체 방수제를 통해 글로벌 시장의 표준을 만들어갈 것이라는 비전은 나와 우리 팀이 매일 아침 출근하는 강력한 동기 부여가 됩니다.”앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “퍼펙트 인더스트리의 앞으로의 계획은 단순히 매출 증대를 넘어, ‘친환경 나노 세라믹 건설 기초 재료 시장의 글로벌 표준’이 되는 것”이라고 말했다.“단기적으로는 현재 진행 중인 2단계 개발 아이템을 성공적으로 시장에 안착시켜 압도적인 기술 우위를 확보할 것입니다. 우리가 독자적으로 개발 중인 이 나노 세라믹 구체 방수제의 성능 검증을 완료하고, 조달 등록 및 대형 건설사 납품 체계를 확립하여 건축물의 내구성을 혁신적으로 강화하는 기초 재료 시장을 선점하겠습니다. 1단계 코팅제 사업의 안정적인 성과를 기반으로, 2027년까지 월 매출 3억 3천만 원 달성을 목표로 합니다. 2027년 상반기까지 성공적인 사업 성과를 바탕으로 법인 전환을 완료하고, 전략적 협력업체와의 지분 투자를 통해 성장을 가속화할 자본 기반을 확충할 것입니다.중장기적으로는 글로벌 시장으로 진출하고 기업 가치를 극대화하여 건설 기초 재료 분야의 리더로 확고히 자리매김할 것입니다. 2028년에는 월 매출 10억 원, 연 매출 120억 원 이상의 규모를 달성하여 중소기업에서 강소기업으로 도약할 것입니다. 한국이 유일하게 기술력을 가진 나노 세라믹 구체 방수제를 필두로, 아시아 및 유럽 등 해외 전시회 참가와 수출 판로 개척에 집중하여 글로벌 친환경 건설 기초 재료 시장을 선도하는 기업이 될 것입니다. 유해한 기존 마감재를 완전히 대체하고, 친환경 건축물의 내구성과 안전성을 획기적으로 높이는 퍼펙트 인더스트리만의 솔루션을 전 세계에 제공해 지속 가능한 건설 환경을 구축하는 데 기여하는 기업이 되는 것이 최종 목표입니다. 퍼펙트 인더스트리는 나노 기술 기반의 혁신을 통해 국내를 넘어 세계 건설 시장의 새로운 표준을 제시할 것입니다."퍼펙트 인더스트리는 아이템을 인정받아 수원대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.