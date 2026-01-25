[수원대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] 바이러스에 감염되지 않은 무병묘(無病苗) 및 신품종 개발 전문 스타트업 ‘플란테온’

김민하 플란테온 대표



플란테온은 조직배양 기술을 활용해 병균이나 바이러스에 감염되지 않은 프리미엄 무병묘(無病苗) 및 신품종 개발을 전문으로 하는 기업이다. 농가, 식물 유통업체, 원료기업을 대상으로 안정적이고 고품질의 식물을 공급하고 있다. 김민하 대표(34)가 2025년 6월에 설립했다.대표 아이템은 조직배양 기반 희귀식물 및 고부가가치 원물, 그리고 신품종이다. 현재 무병묘 시제품 개발을 통해 초기 상업 생산을 진행하고 있으며, B2C와 B2B 양쪽 시장에서 적용 가능성을 검증 중이다.“최근 급격한 기후변화로 인해 병해충, 기상이변으로 인한 생산 안정성이 낮아지는 문제점이 있는데, 플란테온만의 조직배양 기술을 활용하여 무병묘를 안정적으로 대량 생산할 수 있습니다. 또한 소비자가 선호하는 희귀식물과 멸종위기종 및 고부가가치 식물을 개발 및 공급함으로써 시장에서 차별화된 가치를 제공할 뿐 아니라, 식물 자원의 보존을 함께합니다. 그리고, 현재 종자, 종묘 시장은 대부분 수입에 의존하고 있어 관련하여 국내 경쟁력이 매우 취약한 상황입니다. 향후 디지털 육종 기술을 활용한 신품종 개발을 통해 국내 종자, 종묘의 경쟁력을 강화하는 것을 목표로 합니다.”플란테온의 경쟁력은 크게 세 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 국내 소수 조직배양 전문 업체로, 특히 희귀식물, 멸종위기식물, 고부가가치 약용식물 등을 안정적으로 대량 생산할 수 있는 기술을 보유하고 있다.둘째, 시장 차별성을 갖는다. 희귀식물과 고부가가치 식물에 대한 수요가 높은데, 기존 공급 방식은 품질 관리와 안정성이 낮은 문제가 있다. 플란테온은 건강하고 안정적인 식물을 생산하고자 노력한다. 또한 일반적인 기업이 접근하기 어려운 멸종위기 보호종에 대하여 정부기업 협력을 통한 인공증식 노하우를 보유하고 있다.셋째, B2C 취미 및 인테리어 시장뿐 아니라, B2B 식물원, 플랜테리어, 원료회사, 수출용 식물까지 확장이 가능하여, 신품종 로열티 수익을 통한 장기적 수익 모델이 견고하다.플란테온은 인스타그램, 네이버스토어 등 SNS와 전자상거래 플랫폼을 활용해 소비자와 직접 소통하고자 노력하고 있다. B2B로는 식물 유통업체, 화장품 원료회사와 협업하여 공급망을 구축하고 있다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “식물 분자생물학 박사로 다양한 고부가가치 식물들을 개발해 왔습니다. 하지만, 연구는 실험실에 머물렀고, 실제 시장에 나오기까지는 큰 장벽이 있었습니다. 기업 연구소에서 재직할 때는, 현장에서는 고부가가치 식물에 대한 수요가 매우 높지만, 대부분 영세한 농가로 이루어져 있고, 토지, 인건비, 시설 한계 등으로 인해 대량생산이 어려운 현실에 마주할 수밖에 없었습니다. 그 답을 찾기 위해 가장 잘하는 분야를 돌아보았습니다. 바로 식물 조직배양을 통한 무병묘를 개발하는 것이었습니다. 지금까지 쌓아온 기술과 노하우라면, 단순히 연구를 넘어, 산업 현장에서 가치 창출을 할 수 있을 것이라 확신하였고, 이 확신이 플란테온의 시작이었습니다. 사업 시작 자금은 회사 퇴직금을 기반으로 마련하여 사업을 시작했습니다.”창업 후 김 대표는 “창업 초기에는 조직배양 시설 구축과 장비 확보에 필요한 자금 투입이 많았고, 기술 기반 사업 특성상 수익 창출까지 시간이 오래 걸려 어려움이 컸다”며 “그런데도 기술과 아이템의 가능성을 높게 평가해 주며 장기적으로 함께할 협업 파트너들이 생겼다”고 말했다.“이들과 공동 연구개발과 제품 개발을 진행하며 실제로 새로운 가치를 만들어내는 과정을 경험하게 되었습니다. 또한, 희귀·멸종위기 식물을 조직배양 기술로 보존하고 자원화하는 일은 수익을 넘어 사회적 의미를 가진 일로, 창업을 통해 가장 큰 보람을 느끼는 부분입니다.”앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “단기적으로는 국내 희귀식물 시장에서 안정적 판로 확보와 품종 라인업 확대에 집중할 것”이라며 “멸종위기 보호종 식물에 대한 인공증식을 통해 식물 판매 및 고부가가치 원료 개발을 진행하고 있다”고 말했다.“중기적으로는 해외 시장 진출과 B2B 플랜테리어·원예 기업 제휴 확대를 목표로 하고 있습니다. 장기적으로는 신품종 개발을 통한 IP를 통해 국내 식물시장의 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있는 전문 기업으로 자리매김하고자 합니다.”플란테온은 아이템을 인정받아 수원대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com