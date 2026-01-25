[수원대학교 2025년 예비창업패키지 선정기업] 카메라 기반 AI 비전 기술을 활용해 사람의 건강 상태를 해석하는 기업 ‘휴랩’

장종환 휴랩 대표



휴랩(HuLab)은 카메라 기반 AI 비전 기술을 활용해 사람의 건강 상태를 비접촉·연속적으로 측정하고 해석하는 기술을 개발하는 기업이다. 웨어러블이나 의료기기에 의존하지 않고, 사람이 의식하지 않아도 일상에서 자연스럽게 건강 데이터를 축적하는 것을 목표로 하고 있다. 장종환 대표가 2025년 6월에 설립했다.“현재 수원대학교 경제학과 전임교원으로 재직중이며 교원 창업을 했습니다. 그전에는 ULVAC Japan, 삼성전자, 삼성디스플레이에서 근무했습니다. 휴랩은 의료기기를 만드는 회사라기보다, AI 비전으로 인간을 측정하고 해석하는 구조를 만드는 회사입니다.”대표 아이템은 카메라 영상만으로 심박·호흡 등 바이탈 사인을 측정하는 비접촉 생체신호 분석 기술(rPPG)이다. 다만 휴랩은 rPPG 자체보다 그 기술이 가능해지는 카메라 구조와 사고방식에 집중하고 있다.휴랩의 경쟁력은 한마디로 카메라를 촬영 장치가 아니라 AI 분석을 위한 계측 구조로 설계하고 있다는 점이다. “카메라를 단순한 촬영 장치로 보지 않습니다. 처음부터 AI 분석을 위한 ‘계측 구조’로 설계하고 있습니다. 기존 rPPG 기술은 범용 카메라(30~60fps) 영상에서 신호를 ‘후처리’로 추출하는 방식이 많아, 조명·움직임·노이즈에 의해 성능 한계가 발생하기 쉽습니다. 휴랩은 이 한계를 구조적으로 해결하기 위해 사람이 보기 위한 일반 렌즈와 AI가 미세 변화를 측정하기 위한 AI 전용 렌즈를 분리하는 듀얼 렌즈 구조를 특허로 출원했습니다. 카메라를 하나 더 붙이는 수준이 아니라 AI 분석을 전제로 한 광학 구조 자체를 새로 설계한 것입니다.”이는 알고리즘 개선이 아니라, 데이터가 생성되는 물리적 단계부터 AI 친화적으로 재설계한 접근이라는 점에서 차별성이 있다.휴랩은 rPPG를 최종 목표로 보기보다, 이 계측 구조의 유효성을 검증하는 첫 적용 사례로 접근하고 있다. 앞으로는 동일한 비전 기반 계측 구조를 활용해 바이탈 사인 외에도 체액(소변·혈액 등) 분석 영역으로 확장할 수 있는 구조를 준비하고 있다.현재 휴랩은 대중적인 마케팅보다는 실증(PoC) 중심의 판로 개척 전략을 택하고 있다. 비접촉 헬스케어 기술의 특성상 실제 환경에서 기술이 안정적으로 작동하는지 검증하는 것이 무엇보다 중요하다고 판단했기 때문이다. 그래서 헬스장과 피트니스 공간 등 일상적인 사용 환경에 기술을 설치해 데이터를 확보하고 성능을 검증하는 데 집중하고 있다.“동시에 24시간 재택 간호가 필요한 환자 위주로 실증 결과를 도출하고 헬스케어, 피트니스, 웰니스 관련 기업들과 B2B 협업 형태의 판로를 단계적으로 확대할 예정이다. 초기에는 장비 판매보다는 기술 검증과 신뢰 확보에 초점을 맞추고 있으며, 이후 파트너십을 통해 시장을 확장할 계획입니다. 장기적으로는 실증 데이터를 토대로 플랫폼 기업, 보험·웰니스 기업 등과의 협업도 검토하고 있습니다. 2027년에는 해외 진출을 목표로 AI camera를 제작부터 해외 기준을 만족하도록 제작·설계 중입니다.”휴랩은 기술 검증과 실증 결과를 바탕으로 2026년 하반기에는 TIPS 또는 딥테크 트랙 도전도 검토하고 있다. 단계적으로 기술과 사업성을 확보해 나가면서 투자 유치를 진행할 계획이다.또한 휴랩은 기술보증기금 등 정책금융기관과의 협력을 통해 기술 검증 이후 사업화 및 투자 연계 가능성도 함께 모색하고 있다.장 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “기존 의료 시스템이 짧은 시간에 측정된 제한적인 데이터를 기준으로 건강 상태를 판단하고 있다는 점에 대한 문제의식에서 출발했습니다. 의사가 5분 정도 진찰하는 순간의 데이터보다, 매일 축적되는 일상 속 데이터가 더 정확한 판단 근거가 될 수 있다고 생각했습니다. 이를 사람에게 부담을 주지 않는 방식으로 AI가 자동으로 측정할 수 있다면 의미 있는 헬스케어가 될 수 있다고 판단했습니다.”창업 후 장 대표는 “가장 보람을 느끼는 순간은 기술이 실제 환경에서 의미 있게 작동한다는 것을 확인할 때”라며 “특히 협력 기업이나 파트너들과 함께 프로젝트를 진행하면서 ‘이런 방식의 접근이 가능하다는 게 인상적이다’, ‘AI와 사람을 구분해서 사고한 점이 새롭다’는 피드백을 받을 때 기술의 방향이 틀리지 않았다는 확신을 얻는다. 또 하나는, 한 번에 큰 성과를 내기보다 협력 기업들과 함께 한 단계씩 기술의 한계를 넘는 과정 자체가 창업자로서 의미 있고 보람된 경험이라고 느끼고 있다”라고 말했다.또한 장 대표는 개인 명의로 확보한 특허 12건 중 4건을 법인으로 이전 중이며, 창업 이후 법인 명의로도 5건의 신규 특허를 출원했다. 현재까지 장 대표가 출원·등록에 관여한 특허는 총 33건으로, 휴랩은 이를 핵심 기술 자산으로 삼아 AI 비전 기반 헬스케어 플랫폼을 고도화하고 있다.앞으로의 계획에 대해 장 대표는 “단기적으로는 듀얼 렌즈 구조를 기반으로 rPPG 기술의 안정성과 데이터 품질을 고도화하는 것이 목표”라며 “이를 통해 기존 방식과는 확실히 구분되는 데이터 확보 및 학습 환경을 구축하고자 한다”고 말했다.“중기적으로는 현재의 비전 기반 계측 구조를 활용해 소변·혈액 등 체액 분석 영역으로 기술 확장 가능성을 검증할 계획입니다. 새로운 센서를 개발하기보다는, 기존 구조를 확장하는 방향으로 접근하고 있습니다. 해외 진출의 경우, 국내에서 충분한 PoC를 진행한 이후 일본 시장에 먼저 진출하고, 이후 미국 시장에 단계적으로 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다.”휴랩은 아이템을 인정받아 수원대학교 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com