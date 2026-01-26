아이에스동서, 각 부문 신입 및 경력사원 모집… 내달 5일까지 지원서 접수

- 부동산개발, 도시정비, 인사/총무 등 각 부문 신입 및 경력사원 채용

- 자세한 채용사항은 아이에스동서 홈페이지 또는 채용 사이트에서 확인 가능

△ 아이에스동서 이미지

아이에스동서가 내달 5일까지 각 부문 신입 및 경력사원을 모집한다.모집 분야는 ▲부동산개발 ▲도시정비 ▲품질관리 ▲인사/총무 ▲PC부재 생산 ▲기술연구 등이다.지원 자격은 학사 이상 소유자로서 지원 분야와 관련된 자격증 보유자, 관련 전공자, 보훈대상자는 관련법률에 의해 우대된다. 각 직무 분야에 따라 전공 및 학위, 업무 경력 등 자격 요건과 우대 사항이 달라 채용 요강을 참고해야 한다.아이에스동서 채용 전형절차는 지원서 접수 - 서류전형 - AI역량검사 - 면접 - 채용검진 순으로 진행된다.이외의 모집 분야별 담당업무, 지원 자격, 근무지 및 기타 채용과 관련한 자세한 사항은 아이에스동서 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.지원 희망자는 2월 5일까지 아이에스동서 홈페이지에서 온라인 지원서를 작성, 제출하면 된다.아파트 '에일린의뜰'과 주상복합 'W(더블유)' 브랜드로 잘 알려진 아이에스동서는 전국에 누적 4만여 세대 주택을 공급해 왔으며, 주요 사업인 건설사업 외에도 콘크리트 제조사업, 폐배터리 리사이클링 및 신재생에너지 등 환경사업을 영위하고 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com