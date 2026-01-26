[제주대학교 2025년 초기창업패키지 딥테크 분야 선정기업] 임플란트 골이식용 자가접착 멤브레인을 개발하는 스타트업 ‘피앤피’

김은아 피앤피 대표



피앤피(PNP)는 임플란트 골이식용 자가접착 멤브레인을 개발하는 바이오 소재 스타트업이다. 사람뿐만 아니라 반려동물 구강 건강도 관심을 두고 기술 개발을 하고 있다. 김은아 대표(47)가 2023년 10월에 설립했다.대표 아이템은 임플란트 골이식 시 사용하는 자가접착형 멤브레인 ‘EasyGraft’다. 일반 멤브레인은 실로 고정해야 하지만 EasyGraft는 습윤 환경에서도 스스로 부착되어 수술 시간을 줄이고 수술 성공률을 높여주는 혁신적인 제품이다. 먼저 동물용 멤브레인 EasyGraft-P로 빠르게 시장에 진입해 검증을 거치고, 이후 인체용 의료기기 인허가를 통해 임플란트 시장으로 확장할 계획이다.피앤피의 경쟁력은 세 가지로 요약할 수 있다. 첫번째, 멤브레인 고정 작업이 생략되어 수술 시간이 약 30% 단축된다. 두번째, 수술 난이도가 낮아져 술자의 기술 장벽을 해소할 수 있다. 세번째, 자가 접착 기능으로 멤브레인이 치조골에 안정적으로 부착되어 이식된 인공 뼈의 미세 유출과 감염 위험이 줄어 수술 성공률이 높아진다. 결과적으로 술자와 환자 모두가 편해지는 혁신적인 솔루션이다.현재 서울대 및 강원대 수의대와 협력하여 임상 테스트를 진행 할 예정이며, 향후 동물병원에 장비 렌탈 서비스와 결합해 ‘진단부터 치료까지’ 통합 솔루션으로 서비스를 제공할 계획이다. 이후 인체용 멤브레인으로 인허가를 진행하여 국내 및 해외 대형 임플란트 회사들과의 기술이전 혹은 ODM 공급을 통해 확장할 계획이다.피앤피는 현재 시드 투자 유치를 추진 중이며 팁스 운영사와 연계하여 시드 투자 이후 팁스 선정까지를 목표로 하고 있다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “퇴사 이후 오랫동안 고민을 해보았습니다. 앞으로 약 20년 더 일할 수 있다고 했을 때 지금까지의 20년은 회사에 고용되어 일을 해왔다면 남은 20년은 내가 만든 일터에서 내 방식대로 일하고 싶어서 창업을 선택했습니다. 그동안 몸담았던 치과 의료기기 업계의 발전에 한 획을 긋는 혁신적인 제품을 만들고 싶다는 포부를 가지고 연구개발을 진행하고 있습니다.창업 초기에는 개인 자금과 창업진흥원 예비창업패키지 지원으로 첫발을 내딛었다. 이후 기술보증기금 융자, 초기창업패키지 선정 등으로 사업을 이어가고 있다.창업 후 김 대표는 “제품을 완성해 나가는 과정 하나하나가 나에게는 배움의 연속이었다”며 “연구개발을 위해 직접 공부하고, 함께할 사람을 찾아 팀을 만들고, 지원사업에 선정될 때마다 ‘우리가 한 걸음 나아가고 있구나’라는 성취를 느낀다”고 말했다.“또한 누군가에게 급여를 지급하고, 그 사람이 자신의 역할을 통해 성장하는 모습을 볼 때 대표로서의 책임감과 보람을 동시에 느낍니다. 무엇보다 출퇴근에 얽매이지 않고 원하는 방식으로 일하며, 시간과 방향을 스스로 결정할 수 있다는 자유가 창업의 가장 큰 즐거움입니다.”현재 피앤피는 서울대 수의대 치과 임상 교수를 기술고문으로, 카이스트 신소재공학 박사 출신의 연구소장, 의료기기 경력 3년의 기획이사, 인하대 신소재공학과 교수를 기술자문으로, 치과 및 수의치과 전문의를 임상자문으로 두는 등 분야별 전문가로 구성된 전문 팀을 보유하고 있다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “먼저 동물용 자가접착 멤브레인의 상용화를 통해 기술력을 입증하고, 이를 기반으로 인체용 임플란트 골이식 멤브레인으로 확장할 것”이라며 “궁극적으로는 이 기술을 조직 재생의료 전반에 적용할 수 있는 플랫폼 기술로 발전시켜 다양한 임상 분야에서 활용될 수 있도록 하는 것이 목표”라고 말했다. 덧붙여 “단순히 하나의 제품을 만드는 기업이 아니라, 재생의료 기술을 선도하는 바이오 혁신 기업으로 성장하고자 한다”고 말했다.피앤피는 2025년 제주대학교가 운영하는 딥테크 분야 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다. 특히 딥테크 분야는 인공지능(AI)과 빅데이터 등 첨단기술을 기반으로 한 기술 창업 기업이 대상이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com