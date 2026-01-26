[부산창조경제혁신센터 2025년 초기창업패키지 선정기업] 배관조립체 및 압력 제어 부품을 설계하고 제조하는 기업 ‘디펜스’

이재성 디펜스 대표



디펜스(DEFENX)는 방위산업 분야 중 부품 국산화 개발 경험을 토대로 유체 제어를 통한 시스템에 적용되는 배관조립체 및 압력 제어 부품을 설계하고 제조하는 기업이다. 이재성 대표(48)가 2024년 11월에 설립했다.이 대표는 “기업명에서 알 수 있듯이 Defense, Engineering, Next라는 미래 지향적인 슬로건을 가지고 있다”며 “방위산업 분야에 사용되고 있는 압력 제어 시스템 부품인 밸브, 배관조립체, 관이음결합체, 통신 제어 장비 부품, 인증 시험 설비 등을 고객 맞춤형으로 제공하는 기업”이라고 소개했다.대표 아이템은 유압 체크밸브, 호스조립체, 튜브조립체, 냉각용 플랜지 타입 용접용 배관조립체, 유압용 퀵 커넥터, 통신 제어 장치 부품 등이다. 구조물 인터페이스에 따라 고객 맞춤형 형상으로 제조해 공급한다. 체계업체의 제품 환경시험평가 구조물도 설계, 제작해 고객사 제품의 표준 품질화에 기여하고 있다.“디펜스가 제조, 공급하는 제품은 국제 인증 및 방산 규격을 맞추고 있습니다. CFD 시뮬레이션(유체의 흐름과 열전달, 압력, 속도 등의 물리 현상 수치를 해석) 엔지니어링 패키징 디자인을 기반으로 고객 요구에 최적화된 설계를 제공하고 있습니다. 전차, 안테나 등과 같은 구조물 인터페이스에 적합한 제품을 고객에게 제공할 수 있습니다. 현대로템, 한화에어로스페이스, 한국항공우주, 한화시스템 등 국내 기업과 방위산업 모델 체계 개발 단계부터 양산까지 전 프로세스에 참여한 경험이 타사 대비 가장 큰 경쟁력입니다.”디펜스는 한화시스템 다기능 레이더(MFR) 사업 분야 중 M-SAM(중거리 지대공 미사일 시스템) 수출형 및 L-SAM(장거리 지대공 미사일 시스템) 안테나 하우징 및 선회부 구조물 부품인 냉각시스템용 배관조립체(55종)를 제작해 시험평가를 완료했다. L-AMD(장사정 포격 요격체계 시스템) 탐색 체계 개발도 참여해 수행 중이다.이외에도 현대로템 K2PO (K2전차 폴란드 수출형) 및 K1E2 (K1전차 성능개량 사업)에 사용되고 있는 MIL SPEC 체크밸브 3종도 국내 방산기업들과 기술 협력 교류(MOU)를 체결했다.“해외의 경우 미국 EATON Aerospace사 중 FED division에 항공용 부품 제작 승인(FFA)을 받고자 MIL-STD-83798 AL FITTING 부품에 대한 사용 적합성 Audit을 준비 중입니다. 승인 시 국내 제조 경쟁력 확보를 통하여 글로벌 방산기업(미국 벨(Bell), 이스라엘 IAI 등)과 체계 개발 및 정비 단계부터 차례로 기술 협력을 진행할 예정입니다.”이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “창업 전 13여년간 근무하던 회사가 유압 배관 및 부품 전문 제조 기업이었습니다. 설계, 품질, 구매, 영업 등의 직무에서 다양한 경험을 쌓았고 특히 코로나 시기인 2022년에 미국 미시건 주에 있는 EATON 사를 방문하면서 부품 제작에 대한 엔지니어링 교육을 받았습니다. 이때 MIL 제품에 대한 제작 공정 및 시험 방법을 배우는 계기가 되었습니다. 이를 바탕으로 2024년 현대로템 폴란드 수출형 K2PO 전차 현수장치에 사용되는 고압(420K) 관이음결합체 부품 국산화에 성공했으며, 부품 국산화 개발에 대한 국내 적용 가능성을 확인했습니다. 2024년 폴란드 MSPO에 경상남도 합동 전시회에 참가하여 방위산업에 대한 국외 시장 규모와 수출 가능성을 확인하면서 본격적으로 창업에 도전하게 됐습니다.”창업 후 이 대표는 “2025년 1월 한화시스템 협력업체인 로카디㈜에서 UAE M-SAM 안테나 하우징 냉각배관 조립체 및 선회부 구조물 배관조립체에 대한 구매 조건부 개발 의향서를 접수했을 때, 초기창업패키지 사업에 선정돼 기술력에 대한 인정 받았을 때, 지난 3월 경남 산청 산불 화재 때 소액이지만 기부를 통해 피해 복구에 조금이나마 기여했을 때 보람을 느꼈다”고 말했다.“부품 국산화 제품 개발에 대한 기술 협력을 위해 로카디㈜, 우림피티에스㈜, 디엔엠항공, 남도하이텍㈜ 등과 기술 제휴 협약서(MOU)를 체결하여 다양한 분야의 부품 및 제조 공법 개발에 사회적 신뢰를 구축하였을 때 창업에 대한 확신을 가지게 됐습니다.”앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “단기적으로는 용접 배관조립체에 대한 제작 공법에 대한 특허 및 한화시스템 특수공정승인(GTAW) 인증 취득을 할 것”이라며 “2026년 하반기까지AS9100(항공우주방위산업 품질경영시스템) 인증 획득, 설계 및 제조 공법을 체계화하기 위해 기업연구소 설립을 목표로 하고 있다”고 말했다.“중기적으로는 용접 공법 중의 하나인 LBW(레이저 용접) 자동화 설비를 구축 및 특수공정승인 인증을 획득할 것입니다. 한화시스템 MFR(다기능 레이더) 국내외 사업 적용하여 기업 경쟁력을 지속적으로 강화하고자 합니다. 장기적으로는 현대로템 K1, K2전차에 사용되고 있는 MIL-STD-83798 AL FITTING 부품 국산화 개발을 완료할 것입니다. 국내 체계업체에 공급하고 국외는 EATON 사의 사용 승인을 위한 Audit 후 미국 및 유럽 수출을 30년까지 단계적 목표를 가지고 지속적인 R&D 역량을 쌓아 나갈 계획입니다.”디펜스는 2025년 부산창조경제혁신센터 초기창업패키지 사업에 선정됐다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업이다. 주관기관으로부터 사업화 자금, 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com