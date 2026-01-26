박대희 대전창조경제혁신센터 대표이사, “대전스타트업파크 본부로의 이전을 완료, 기술 발굴, 실증, 사업화, 투자까지 이어지는 전주기 지원 시스템을 더욱 고도화”

-2024년 총 220개 기업을 발굴하며, 매출 1,847억 원, 신규고용 878명, 투자유치 1,589억 원 성과 올려

-2025년은 지역 스타트업의 접근성을 높이고, 창업자 중심의 맞춤형 성장 지원 모델을 안정적으로 안착

-자체 투자 역량과 TIPS 연계 구조를 활용해 유망 기업이 민간 투자와 R&D 자금을 동시에 확보

-글로벌 기준에 맞는 경쟁력·네트워크·실행 전략을 갖춘 기업으로 성장할 수 있도록 실질적인 기반을 만들어주고 있어

대전창조경제혁신센터(이하 대전센터)는 대한민국에서 기술혁신 역량이 가장 밀집된 도시인 대전을 기반으로, 지역의 창업가·연구자·기업이 함께 성장할 수 있는 개방형 혁신 플랫폼 역할을 하고 있다. 대전은 대덕특구를 중심으로 정부출연연구기관 30여 곳과 카이스트·충남대 등 연구중심대학, 그리고 우주·바이오·AI·반도체 등 첨단산업 클러스터가 밀집해 있는 국내 최대 기술 집약 도시다.2025년, 대전센터는 카이스트와 충남대 사이에 조성된 ‘대전스타트업파크 본부’로의 이전을 완료했다. 이곳은 연구·산업·창업이 한 축으로 이어지는 대전 창업 생태계의 중심지로, 보다 확장된 창업 인프라와 글로벌 네트워크를 기반으로 기술창업에 최적화된 환경을 갖추고 있다. 박대희 대전창조경제혁신센터 대표이사는 “대전센터는 이러한 지역의 기술 생태계를 창업 현장과 연결하는 역할을 중심에 두고 있다”며 “출연연·대학·대·중견기업·지자체와의 협업을 통해 기술 기반 창업자가 초기 아이디어 단계부터 시제품 개발, 실증, 투자유치, 해외 진출까지 나아갈 수 있도록 전주기 지원 체계를 강화해 왔다”고 강조했다. 덧붙여 “앞으로도 대전이라는 기술 특화 도시의 경쟁력을 기반으로, 대한민국을 대표하는 기술창업 허브의 역할을 더욱 공고히 해나갈 계획”이라고 말했다. 대전광역시 유성구에 소재한 대전센터에서 박 대표이사를 만났다.“대전센터는 기술창업 생태계 구축을 목표로 2025년까지 다양한 분야의 스타트업을 발굴·육성해 왔습니다. 예비창업패키지를 비롯해 우주 항공 분야 창업 생태계 활성화를 위한 신규 사업 기획 및 얼라이언스 구축, 대전 스타트업 리서치(DSR)추진, 글로벌 기관 12개사와 업무협약(MOU) 등 전주기 성장 시스템을 완성해 가고 있습니다. 지난 2024년 총 220개 기업을 발굴하며, 매출 1,847억 원, 신규고용 878명, 투자유치 1,589억 원 등 실질적 성과를 만들어냈습니다. 2025년은 지역 스타트업의 접근성을 높이고, 창업자 중심의 맞춤형 성장 지원 모델을 안정적으로 안착시킨 것이 가장 큰 성과라고 보고 있습니다.”“3년 차가 된 ‘2025 스타트업 코리아 투자 위크(SIW)’를 2025년 9월 개최했습니다. SIW는 기존의 전시회 형식에서 벗어나 투자라는 키워드를 중심으로 스타트업, 투자자, 기관, 지역민이 함께하는 앨리(Alley, 골목)형 행사라는 점이 특징입니다. 어궁동(어은동·궁동) 지역의 소상공인 점포 30여곳을 활용하여 스타트업과 투자자와의 1:1 상담과 데모데이, 네트워킹 프로그램 등이 진행되고 스타트업 투자 행사의 새로운 방식을 제안하며 지난 3년간 누적 참가자 9,400여명, 투자상담 4,100여건, 투자유치 약 110억원, 글로벌투자 30만 달러 등의 성과를 창출했습니다. 창업 기업이 다양한 국내외 투자자를 만날 기회를 제공하면서 글로벌 시장진출의 기회를 열고, 투자유치를 통한 기업 성장을 지원하고 있습니다. 2026년에도 대전스타트업파크 본부를 중심으로 스타트업 코리아 투자 위크(SIW) 지속적으로 개최될 예정입니다.”“대전창조경제혁신센터 예비창업패키지의 가장 큰 강점은 기술 기반 창업에 최적화된 대전의 지역 생태계를 전폭적으로 활용할 수 있다는 점입니다. 대덕특구를 중심으로 한 정부출연연구기관과 KAIST·충남대 등 연구중심대학, 그리고 다양한 첨단산업 클러스터와의 협력 네트워크 덕분에 초기 단계에서 필요한 기술 검증(PoC)과 실증이 특히 용이합니다. 이러한 환경은 기술 기반 예비창업자가 빠르게 제품과 기술을 구체화할 수 있는 가장 큰 경쟁력입니다. 또한 대전센터는 예비창업자의 창업 여정을 ‘아이디어 단계, 기술 검증, 시장 검증, 시제품 제작, 투자, 글로벌 진출’로 이어지는 전주기 체계로 설계해, 한 기관 내에서 성장의 모든 단계를 경험할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이 과정에서 창업주기별 필수·선택 프로그램을 구성해 기업의 실제 수요를 반영하며, 교육·실습·멘토링이 하나의 흐름으로 이어지도록 탄력적으로 운영하고 있습니다.특히 예비창업패키지에는 ‘체크업(Check-UP) 밀착지원’을 운영해 전담 매니저가 창업자의 전 과정에 동행합니다. 사업계획 수립부터 지원금 집행, 제품개발, 투자 연계까지 세부 단계별로 관리하며, 필요시 분야별 전문가를 즉시 매칭해주는 밀착 지원 체계를 갖추고 있습니다. 이는 예비창업자에게 가장 부족한 ‘실질적 운영 노하우’와 ‘전문가 접근성’을 동시에 해결해 주는 구조입니다. 아울러 대전센터가 보유한 기술·창업 전문가 풀을 활용해 BM(비즈니스 모델), 특허·IP 전략, 투자유치, 세무·회계 등 다양한 분야의 전문 멘토링을 제공하여 창업 역량을 균형 있게 강화할 수 있도록 돕고 있습니다. 이러한 유기적인 지원 체계 덕분에 예비창업자는 아이디어 단계부터 사업화까지 흔들림 없이 성장할 수 있고, 이는 대전센터 예비창업패키지가 기술 기반 창업지원 분야에서 특히 높은 성과를 내는 이유이기도 합니다.특히 대전센터가 TIPS 운영사라는 점은 매우 중요한 장점입니다. 기술·딥테크 기업의 경우 적시에 투자 연계가 이루어지는 것이 성장의 핵심인데, 센터는 자체 투자 역량과 TIPS 연계 구조를 활용해 유망 기업이 민간 투자와 R&D 자금을 동시에 확보할 수 있도록 지원합니다. TIPS 파트너십을 통해 초기 기업이 빠르게 성장 단계로 도약할 수 있는 환경이 조성되어, 예비창업 단계의 기업이라도 성과에 따라 투자·후속지원까지 연계되는 것이 특징입니다.”“예비창업패키지에 선정된 기업은 초기 창업자가 실제로 사업화를 추진하는 데 필요한 전반적인 지원을 체계적으로 제공받습니다. 우선 사업화 자금이 지원되며, 제품·서비스 개발에 필요한 시제품 제작, 기술 검증, 시장 조사 등 실질적인 실행 비용으로 활용할 수 있습니다. 또한 비즈니스 모델(BM) 정립, 특허·IP 전략, 노무·세무, 투자유치, 마케팅 등 다양한 분야의 전문가 멘토링이 함께 제공됩니다. 창업자의 역량 강화를 위한 교육 프로그램도 필수·선택형으로 구성되어, 기업의 단계와 필요에 맞추어 실무 중심의 교육을 받을 수 있다는 점이 큰 장점입니다.이와 더불어 IR 자료 컨설팅, 피칭 교육, 시장 검증, 홍보 지원 등 사업화 이후 단계까지 고려한 프로그램이 마련되어 있어, 초기 창업자가 시장 진입 준비를 체계적으로 갖출 수 있도록 돕습니다.예비창업패키지는 단순한 교육 프로그램이 아니라, 예비창업자가 ‘아이디어 단계에서 실제 사업화 단계까지’ 나아갈 수 있도록 설계된 종합 지원 프로그램이기 때문에, 초기 창업자에게 가장 실질적이고 효과적인 창업 지원제도로 평가받고 있습니다.”“대전창조경제혁신센터의 대표적인 창업 육성 프로그램은 ‘드림벤처스타(DVS)’와 ‘딥테크 스튜디오’입니다. 두 프로그램은 각각 기술혁신 스타트업 발굴과 딥테크 기업의 성장 가속화를 목표로 하며, 대전센터의 전주기 창업지원 체계를 대표하는 핵심 축이라고 할 수 있습니다. 먼저 드림벤처스타(DVS)는 LG전자, 일동제약, 하나은행, 한국수자원공사, SKT 등 다양한 대·중견기업과 협업해 기술 기반 혁신 스타트업을 발굴하고 시장 검증의 기회를 제공하는 프로그램입니다. 스타트업은 기업과의 협업을 통해 실제 비즈니스로 연결될 수 있는 시장 검증(PoC), 기술 실증, 파트너십 논의 등을 경험하게 되며, 이를 통해 초기 단계에서부터 사업화 가능성을 높일 수 있습니다. 지난해 기준으로 파트너사 6곳, 참여기업 274개사, 비즈니스 매칭 53건, PoC 지원 8건이 이루어지는 등 대전센터의 오픈이노베이션 생태계를 확장하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 딥테크 스튜디오는 공공기술 기반의 기술창업을 집중적으로 육성하는 프로그램으로, ETRI·KAIST·충남대 등 지역 연구 기관과 대학에서 발굴된 우수 연구 성과를 스타트업으로 연결하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 기술이전 비용 지원, 직접 투자, 기술 검증, 투자사 매칭 등 딥테크 기업에 특화된 성장 지원을 제공하며, 기술 고도화와 안정적인 자금 확보를 동시에 지원하는 구조입니다. 그 결과 최근에는 5개 딥테크 스타트업을 육성하며 49억 원의 투자유치, 40억 원의 매출, 22명의 신규고용 등 성과를 만들어내고 있습니다. 두 프로그램은 각각 오픈이노베이션 기반의 시장 검증과 공공기술 기반의 기술 고도화를 담당하며, 기술창업자가 사업 초기, 성장, 확장 단계에 이르기까지 필요한 자원과 기회를 촘촘하게 제공합니다. 대전센터는 앞으로도 이 두 축을 중심으로 기업 맞춤형 지원을 강화하고, 지역 기술 기반 기업들이 지속적으로 성장할 수 있도록 혁신 생태계를 더욱 견고하게 만들어갈 계획입니다.”“예비창업패키지 이후에도 기업이 안정적으로 성장할 수 있도록, 대전창조경제혁신센터는 기업의 단계별 필요에 따라 다양한 후속지원 프로그램을 운영하고 있습니다. 사업화 기반을 다진 이후에는 투자 연계, 기술검증, 대기업 협업, 글로벌 진출 등 성장 단계에 맞춘 지원이 지속적으로 이어지는 것이 특징입니다. 2023년 선정기업인 ‘리터놀’은 공장 자동화 기술을 활용해 이커머스 반품 문제를 해결하는 솔루션을 개발한 기업으로 대전센터의 직접투자와 후속 사업(디브릿지, 소셜임팩트체인저스 등) 연계를 통해 사업화 자금을 확보했고, ETRI 기술매칭지원과 SKT 연계로 PoC를 진행하며 사업을 확장해, 졸업 1년 만에 약 10억 원의 시드 투자를 유치하며 빠르게 성장한 기업으로 자리 잡았습니다.2024년 선정기업 ‘아뮤즈8’은 AI 기반의 정보 관리 자동화 시스템 ‘CEEP’을 개발한 기업으로 DVS(드림벤처스타) 프로그램에 선정되어 대기업과의 협업 논의를 진행 중이며, 이를 통해 기술 검증과 서비스 확장 가능성을 넓혀가고 있습니다. ‘코일즈’ 는 EV, 로봇 및 드론을 위한 스마트 고성능 무선충전 시스템을 개발했고 Open Window 프로그램을 통해 투자사와의 지속적인 밋업으로 투자유치 기회를 확대해 왔고 딥테크 스튜디오를 통해 기술이전비용 1,500만 원을 지원받아 기술 경쟁력까지 강화했습니다. 이처럼 대전센터의 후속지원은 단순한 졸업 이후 관리가 아니라, 기업의 성장 경로에 맞춘 ‘연속성 있는 지원 구조’입니다. 예비창업 단계에서 시작된 기업이 투자, 기술 고도화, 대기업 협업, 시장 검증 등 다양한 루트를 밟아갈 수 있도록 창업 전주기를 촘촘하게 연결해 나가고 있습니다.”“기술창업자의 성장 속도는 결국 문제를 얼마나 빠르게 해결하느냐에 달려 있습니다. 기술 개발, 시제품 제작, 규제, 인증, 자금 조달 등 초기 창업 단계에서는 하루에도 수차례 새로운 변수와 의사결정이 발생합니다. 그래서 실시간으로 고민을 공유하고 해결 방안을 찾을 수 있는 소통 구조가 무엇보다 중요합니다. 대전창조경제혁신센터는 원스톱 상담창구, 전문 멘토 배치, 분야별 전문가 매칭 등 다양한 방식으로 이러한 소통 체계를 촘촘히 운영하며, 스타트업이 필요할 때 즉시 도움받을 수 있는 환경을 마련하고 있습니다. 이는 스타트업이 시행착오를 최소화하고 성장 속도를 높일 수 있도록 하는 데 매우 효과적입니다. 기업 대표들과의 소통 비법을 굳이 말하자면, ‘정답을 제시하는 사람’이 아니라 ‘함께 고민하는 동료’로 다가가려는 태도라고 생각합니다. 많은 창업자가 기술 개발부터 시장 진입까지 매일 새로운 도전에 부딪히며 밤낮없이 사업을 이어가고 있습니다. 그 과정에서 그들이 느끼는 압박·두려움·기대·열정이 얼마나 큰지 현장에서 누구보다 가까이 보고 있기 때문에, 단순한 조언 이상의 대화를 나누게 됩니다.대표들과 대화할 때 무엇이 막혀 있는지, 어떤 선택을 고민하는지, 그 안에서 어떤 감정이 움직이는지까지 들여다보려고 합니다. 그렇게 마음과 의도를 이해하려는 과정이 쌓이다 보면 자연스럽게 깊은 대화가 이뤄지고, 창업자가 필요로 하는 지원도 더 정확하게 파악할 수 있습니다. 결국 소통은 기술이 아니라 태도라고 생각합니다. 현장을 이해하고, 창업자의 시간에 맞춰 움직이는 것, 그리고 그들의 고민을 내 일처럼 함께 풀어가려는 마음이 가장 중요한 소통의 기반입니다.”“요즘 기술 기반 스타트업에게 글로벌 시장 진입은 선택이 아니라 생존 전략에 가깝습니다. 국내 시장만으로는 성장 속도가 제한되기 때문에, 초기 단계에서부터 해외 시장의 기준과 수요를 확인하고 글로벌 파트너와 연결되는 것이 경쟁력을 좌우합니다. 대전센터는 이러한 흐름에 맞춰 해외 전시 참가뿐만 아니라, 스타트업이 실제 글로벌 시장에 진입할 수 있도록 다양한 형태의 통합 지원 체계를 운영하고 있습니다. 해외 바이어와 투자자 매칭, 글로벌 피칭 프로그램, 현지 규제·인증 컨설팅, 해외 판로개척 지원, 국가별 협력기관과의 네트워크 구축 등 기업 단계에 맞는 다양한 방식의 글로벌 진출 경로를 마련하고 이를 통해 기업들이 해외 시장에서 기술을 검증하고, 현지 파트너를 확보하며, 초기 시장 반응을 직접 확인할 수 있도록 돕고 있습니다.결국 대전센터의 글로벌 지원의 목표는 기업을 해외 무대에 ‘데려다 놓는 것’에서 끝나는 것이 아니라, 글로벌 기준에 맞는 경쟁력·네트워크·실행 전략을 갖춘 기업으로 성장할 수 있도록 실질적인 기반을 만들어주는 것입니다. 초기 기술창업자가 세계 시장을 무대로 성장할 수 있는 조건을 마련하는 것이 대전센터가 추구하는 글로벌 지원의 핵심이라고 생각합니다.”“대전창조경제혁신센터는 기술 기반 창업자가 대전에서 시작해 안정적으로 성장할 수 있는 창업 생태계를 만드는 것을 가장 중요한 목표로 삼고 있습니다. 대덕특구의 연구 인프라와 지역 대학, 출연연, 기업 네트워크를 창업 현장과 더욱 긴밀히 연결해 ‘기술-시장-기업’이 자연스럽게 이어지는 구조를 강화하는 것이 핵심입니다.2025년 스타트업파크 본부로의 이전은 이러한 비전을 구체화하는 전환점이 되었습니다. 하나의 공간 안에서 창업기업, 연구기관, 대학, 민간기업이 협력할 수 있는 기반이 마련되면서, 기술 발굴, 실증, 사업화, 투자까지 이어지는 전주기 지원 시스템을 더 고도화할 수 있게 되었기 때문입니다. 앞으로는 대전스타트업파크를 중심으로 기술 기반 초기 창업자가 겪는 현실적 어려움을 해결하는 데 더 집중해, 시제품 개발, IP 전략, 사업모델 고도화, 판로 개척 등 실질적인 성장 단계에서의 지원을 강화할 계획입니다.또한 지역 특화 분야에서 ‘강한 기업’을 육성하는 것도 중요한 목표입니다. 대전의 강점인 우주·AI·로봇·센서·반도체 등 분야에서, 창업 기업이 연구기관과 긴밀히 협업하며 기술 경쟁력을 높일 수 있도록 협력 프로그램과 실증 환경을 확장할 예정입니다. 이러한 과정에서 민간기업, 투자사, 대학과의 파트너십도 더욱 촘촘히 연결해 창업 기업의 지속 가능한 성장 기반을 마련하겠습니다.궁극적으로 대전센터가 지향하는 방향은 단순히 개별 기업을 지원하는 데 그치지 않습니다. 기술 기업이 성장하면 다시 지역 안에서 고용과 기술이 축적되고, 그 과정에서 새로운 창업이 탄생하는 선순환 생태계를 만들고자 합니다. 창업자가 대전에서 창업하기를 선택하는 이유를 더 명확하게 만들고, ‘대전에서 시작하면 성장할 수 있다’는 믿음을 현실로 만들기 위해 앞으로도 중심적 역할을 수행하겠습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com