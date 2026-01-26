오미혜 한국자동차연구원 강소특구캠퍼스 캠퍼스장, “강소특구캠퍼스는 공간적·기능적 거점 확보, 충남 제조 혁신과 기술사업화의 허브로 도약하는 중요한 전환점 맞아”

-66개 창업기업 설립, 151건의 기술이전, 43개 연구소기업 설립이라는 가시적인 성과를 달성



-투자 연계 351억 원, 매출액 918억 원, 고용 창출 824명으로 이어지고 있어



-지역 내 창업·기업지원·기술사업화 유관기관들과의 협업을 통해 다양한 프로그램을 집적화해



-2025년 가장 의미 있는 성과로는 글로벌 진출과 오픈이노베이션의 본격화를 꼽을 수 있어



-자동차 수요기업을 완성차 중심에서 벗어나, 중견 1·2차 협력사까지 확장



-약 80종의 핵심 R&D 장비를 이전·연계해 기업을 대상으로 한 근거리·밀착형 기술지원을 준비

한국자동차연구원은 1990년 설립된 국내 유일의 자동차 전문 연구기관으로, 국내 자동차 산업의 기술 경쟁력 강화와 미래 모빌리티 전환을 선도해 온 핵심 연구기관이다. 내연기관 중심의 전통적 자동차 기술부터 전동화·자율주행·지능형 모빌리티에 이르기까지, 산업 전반의 변화 속에서 연구·실증·정책 연계를 아우르는 중추적 역할을 수행해 왔다.이 가운데 한국자동차연구원 강소특구캠퍼스는 2020년 8월 지정된 충남 천안·아산 강소연구개발특구의 활성화를 위해 과학기술정보통신부로부터 기술핵심기관으로 지정된 운영 조직이다. 충남 지역의 전략 산업과 연계한 기술사업화, 연구소기업 육성, 민·관·산·학 협력 생태계 조성을 목적으로, 지역 기반의 실질적인 혁신 성과 창출에 집중하고 있다.오미혜 한국자동차연구원 강소특구캠퍼스 캠퍼스장은 “2025년 9월, 충청남도의 충남제조기술융합센터가 준공되면서 강소특구캠퍼스의 기능이 해당 건물의 5·6층에 자리 잡게 됐다”며 “이를 계기로 강소특구캠퍼스는 공간적·기능적 거점을 확보하고, 보다 체계적이고 확장된 2단계 사업에 본격 착수할 예정이다. 이는 단순한 조직 이전을 넘어, 충남 제조 혁신과 기술사업화의 허브로 도약하는 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다”고 말했다. 충남 천안시 한국자동차연구원 강소특구캠퍼스에서 오 캠퍼스장을 만났다.“한국자동차연구원 강소특구캠퍼스는 과학기술정보통신부의 강소연구개발특구 육성사업을 수행하며, 2021년 이후 기술발굴부터 기술창업, 기술이전 및 사업화, 투자 연계, 마케팅, 글로벌 진출에 이르기까지 기술사업화 전 주기를 포괄하는 다양한 지원 프로그램을 체계적으로 운영해 왔습니다. 단순한 과제 수행을 넘어, 지역 산업 현장에서 실질적인 성과를 창출하는 데 초점을 맞춘 점이 특징이라고 할 수 있습니다.그 결과, 66개 창업기업 설립, 151건의 기술이전, 43개 연구소기업 설립이라는 가시적인 성과를 달성했습니다. 이러한 기술 기반 성과는 투자 연계 351억 원, 매출액 918억 원, 고용 창출 824명으로 이어지며, 지역 경제에 실질적인 파급 효과를 만들어내고 있습니다.특히 충남 지역 내 유관 기관들과의 긴밀한 협력을 통해 투자 네트워크와 기술사업화 네트워크를 지속적으로 강화해 온 점은 주목할 만합니다. 이를 통해 단발성 지원에 그치지 않고, 충남의 연구개발 역량을 구조적으로 축적하고, 축적된 기술력이 다시 사업화와 성장으로 연결되는 선순환 기반을 마련하는 데 기여해 왔습니다.이러한 성과는 한국자동차연구원 강소특구캠퍼스가 단순한 지원 조직을 넘어, 충남 지역 기술사업화의 실질적인 거점으로 기능하고 있음을 보여준다고 할 수 있습니다. 앞으로도 지역 산업의 특성과 수요에 기반한 전략적 지원을 통해, 충남의 R&D 경쟁력 강화와 지속 가능한 기술사업화 생태계 조성에 중추적인 역할을 수행할 것으로 기대되고 있습니다.”“2025년은 국내·외적으로 경제 불확실성과 산업 환경의 급격한 변화가 중첩되며, 많은 기업들에게 유난히 어려운 한 해였습니다. 한국자동차연구원 강소특구캠퍼스가 육성해 온 기업들 역시 예외는 아니었습니다. 제한된 재원과 단일 프로그램만으로는 기업이 직면한 복합적인 어려움을 충분히 해소하기 어렵다는 판단 아래, 20205년 사업의 가장 큰 이슈는 ‘연결과 집적을 통한 지원 방식의 전환’이었다고 할 수 있습니다.이에 따라 강소특구캠퍼스는 기존의 개별 지원 방식에서 벗어나, 지역 내 창업·기업지원·기술사업화 유관기관들과의 협업을 통해 다양한 프로그램을 집적화하고, 기업이 필요로 하는 지원을 단계적으로 연계하는 구조를 구축하였습니다. 이는 단순한 지원 확대가 아니라, 기업의 성장 단계와 시장 진입 현실을 고려한 전략적 대응이었다고 말씀 드리겠습니다.그 결과, 2025년을 대표하는 가장 의미 있는 성과로는 글로벌 진출과 오픈이노베이션의 본격화를 꼽을 수 있습니다. 글로벌 진출은 장기적 관점과 상당한 자금 투입이 요구될 뿐 아니라, 무엇보다 신뢰 가능한 글로벌 네트워크가 핵심 요소입니다. 한국자동차연구원이 보유한 글로벌 협력 네트워크에 더해, 충청남도·천안시·아산시 해외 사무소와의 협력을 통해, 육성기업이 진출 대상 국가의 산업 구조를 분석하고 수요처를 발굴하며, 현지 활동까지 연계하는 체계적인 글로벌 진출 프로그램을 운영했습니다.오픈이노베이션 역시 올해 사업의 중요한 축이었습니다. 대·중견기업과 기술창업기업 간의 매칭을 통해 시장 진입 장벽을 낮추고, 이를 기반으로 실증과 사업화를 거쳐 매출로 연결되는 프로그램을 현실화했습니다. 특히 자동차 수요기업을 완성차 중심에서 벗어나, 중견 1·2차 협력사까지 확장함으로써 단계적 PoC 구조를 설계하고, 밸류체인 형성 과정에서 기술과 협력 방식의 다양성을 확보하고자 하였습니다. 아울러 중견기업과 창업 기술기업 간의 주기적인 간담회를 통해, 기업 규모와 역할 차이에서 발생하는 간극을 좁히는 노력도 병행하고 있습니다.이러한 2025년의 경험은 단기 성과를 넘어, 불확실성이 일상화된 산업 환경 속에서 지역 기반 기술사업화가 나아가야 할 방향을 제시하였다고 자부합니다. 한국자동차연구원 강소특구캠퍼스는 앞으로도 ‘연결·실증·확장’이라는 전략을 바탕으로, 기업이 실제 시장에서 살아남고 성장할 수 있는 실효성 있는 지원 모델을 지속적으로 발전시켜 나갈 것입니다.”“한국자동차연구원이 기술핵심기관으로 수행하고 있는 충남 천안·아산 강소특구 육성사업의 가장 큰 강점은, 단순한 기업지원 프로그램을 넘어 R&D 수행 역량을 기반으로 한 기업지원 모델이라는 점입니다. 이는 기술 검증 이전 단계부터 사업화 가능성까지를 함께 고민하고 설계할 수 있는 구조로, 일반적인 지원 사업과는 분명한 차별성을 가집니다.특히 2025년 9월부터 충남제조기술융합센터에 자리 잡은 강소특구캠퍼스는, 한국자동차연구원 본원이 보유한 약 80종의 핵심 R&D 장비를 이전·연계해 기업을 대상으로 한 근거리·밀착형 기술지원을 준비하고 있습니다. 이를 통해 기업은 외부 의뢰나 장거리 이동 없이도 연구·시험·검증을 연속적으로 수행할 수 있는 환경을 갖추게 되며, 2026년부터는 이러한 인프라를 기반으로 한 본격적인 R&D 역량 강화와 R&BD 성장이 기대됩니다.무엇보다 기술창업 기업 입장에서는 이 같은 지원 구조가 실질적인 경쟁력으로 작용할 것으로 생각됩니다. 투자·마케팅 등 사업화 지원을 받는 동시에, 단계별로 필요한 R&D 방향을 10년 이상의 경력을 보유한 연구 인력과 상시로 논의할 수 있다는 점에서, 사실상 자체 기술연구소를 보유한 것과 다름없는 환경에서 사업을 추진할 수 있을 것입니다. 이는 기술의 완성도뿐 아니라, 연구개발 전략의 현실성과 사업 연계성을 함께 높이는 기반이 되고 있습니다.이러한 강점은 자연스럽게 성과로 이어지고 있습니다. 스타트업 TIPS, Deep Tech TIPS, 스케일업 TIPS, 중소기업 R&D 사업 등 정부 R&D 및 투자 연계 사업에 대한 육성기업들의 선정 사례가 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 한국자동차연구원 강소특구캠퍼스의 R&D 기반 지원 모델이 현장에서 효과적으로 작동하고 있음을 보여주는 것입니다.앞으로도 한국자동차연구원 강소특구캠퍼스는 연구 역량과 기업 성장을 유기적으로 연결하는 고유의 특색을 더 강화해, 충남 지역 기술창업과 기술사업화의 실질적인 성장 거점으로서 역할을 확대해 나갈 계획입니다.”“충남 천안·아산 강소특구에서는 각 지원 사업의 공고를 통해 외부 전문가로 구성된 평가위원회를 운영하며, 객관성과 투명성을 최우선으로 하는 기업 선발 절차를 적용하고 있습니다. 기술성, 사업성, 성장 가능성 등 정량·정성 평가를 병행함으로써, 특정 분야나 규모에 치우치지 않은 공정한 선정이 이루어지도록 노력하고 있습니다.특히 본 특구가 지향하는 지역 특화 산업은 차세대 자동차 부품 기술을 기반으로 한 모빌리티 산업 전반의 확장성에 있으며, 오늘날 자동차 산업은 단순한 완성차나 부품 산업을 넘어, 디스플레이·반도체·소재·기계·전기·전자·통신·플랫폼·공유경제 기반의 금융까지 포괄하는 복합 산업으로 진화하고 있기 때문에, 강소특구캠퍼스에서는 단일 기술의 우수성뿐 아니라, 다양한 산업 간 연계를 고려하고, 그 과정에서 발생할 수 있는 기술적 공백을 메울 수 있는 ‘틈새 기술’의 가능성에도 주목하고 있습니다.기업 평가 과정에서는 기술 자체의 경쟁력과 더불어, 해당 기술이 모빌리티 산업 생태계 안에서 어떤 역할을 수행할 수 있는지, 그리고 향후 산업 변화에 어떻게 대응·확장될 수 있는지를 종합적으로 살펴보고 있습니다. 이는 단기 성과보다는 중장기적 성장성과 산업 파급 효과를 중시하는 특구 운영 철학을 반영한 것이라고 할 수 있습니다.아울러 창업자의 역량과 기술을 끝까지 이끌어 가려는 실행 의지, 그리고 ESG 경영에 대한 인식과 실천 가능성 역시 중요한 평가 요소입니다. 기술과 시장, 그리고 사회적 책임을 함께 고려하는 기업이야말로 지속 가능한 성장을 이룰 수 있다는 판단에서입니다.이러한 기준을 바탕으로 충남 천안·아산 강소특구는, 기술의 가능성과 사람의 역량, 그리고 산업의 미래를 함께 만들어 갈 기업을 선별하고 있으며, 선발 이후에도 성장 단계에 맞춘 전략적 지원을 통해 기업이 시장에서 안착하고 확장할 수 있도록 돕고 있습니다.”“충남 천안·아산 강소특구 육성기업으로 선정되면, 연구소기업 및 첨단기술 기업 지정에 따른 각종 세제 혜택을 비롯해 강소특구 육성 사업을 통해 마련된 다양한 기업 지원 프로그램에 먼저 참여할 수 있는 자격이 주어지게 됩니다. 구체적으로는 시작품 제작 지원, 경영·기술 컨설팅, 홍보 자료 및 기업 홍보 영상 제작, 기업 IR 자료 제작 등 기술사업화 전 단계에 걸친 실질적인 지원이 제공됩니다. 이는 기업이 기술 개발에 집중하는 동시에, 시장 진입과 투자 연계를 함께 준비할 수 있도록 설계된 구조입니다. 이와 더불어, 충남 천안·아산 강소특구 만의 가장 큰 기업 혜택은 단연 ‘연결성’에 있습니다. 단일 사업이나 단편적인 지원만으로는 기업이 직면한 복합적인 문제를 해결하는 데 한계가 있다는 점을 명확히 인식하고 있기 때문입니다. 이에 강소특구캠퍼스는 지역 내에서 유사한 기업 지원 사업을 수행하는 기관들과의 긴밀한 네트워크를 구축해, 각 사업의 성과를 공유하고 향후 공동 기획으로까지 이어지는 협력 구조를 운영하고 있습니다.이러한 연결 구조를 통해 충남 천안·아산 강소특구는 단순한 지원 창구를 넘어, 지역 내 기술사업화와 기술창업을 기획하고 방향을 제시하는 ‘싱크탱크’ 역할을 수행하고 있다고 자부합니다. 기업은 개별 사업을 찾아다니는 수고를 덜고, 보다 입체적이고 연속적인 지원을 받을 수 있으며, 지역 전체로는 기술과 인재, 사업 기회가 순환하는 기반이 마련되고 있습니다.한편, 전 세계적으로 인구 감소가 심각한 과제로 대두되고 있는 가운데, 천안·아산 지역은 생산가능인구가 증가하는 드문 지역 중 하나입니다. 이러한 지역적 특성을 일시적인 현상에 그치지 않고 지속 가능한 성장 동력으로 연결하기 위해서는, 단순한 재정 지원을 넘어 지역 안팎의 네트워크를 활용하고 기업과 인재의 역량을 키울 수 있는 성장 모멘텀이 필요합니다. 충남 천안·아산 강소특구는 바로 이러한 역할을 수행하는 플랫폼으로서, 기업이 지역에 뿌리내리고 성장하며 다시 지역의 경쟁력을 높이는 선순환 구조를 만들어 가고자 합니다. 그리고 그 과정에서 기업에 제공되는 가장 큰 혜택은, ‘지원’ 그 자체보다도 함께 성장할 수 있는 연결된 환경이 될 것입니다.”“충남 천안·아산 강소특구에서 운영하는 창업육성 프로그램은 이노폴리스캠퍼스 창업 기본·심화과정이 있습니다. 약 20개 기업을 우선 선발하고 1차 기술 창업 기업 기본교육과 마케팅·경영·기술의 통합 컨설팅을 포함한 교육으로 창업단계에서부터 기업경영을 위한 다양한 관점에서의 창업자 역량을 육성하도록 설계하였습니다. 이중 10개 기업을 선정하여 심화과정을 운영하면서 R&D 및 사업화를 위한 사업계획, 투자사 대응 사업계획 등 목적성에 따른 다양한 사업계획서 작성 차별화 교육 및 기업성장을 위한 단계별 기술·경영·마케팅 등의 협상을 위한 컨설팅을 지원하고 있습니다.”“충남 천안·아산 강소특구 육성기업 중 비전이노베이션은 2024년부터 글로벌 진출 프로그램에 지속적으로 참여하며 동남아시아 지역에서 PoC 기반 수요기업과 협력해 실질적인 매출을 창출해 왔으며, 2025년에는 세계 10대 올레핀 소재 기업 중 하나인 오스트리아의 보레알리스(Borealis)와 실증 기반 소재 제조 공정 기술 분야의 협업을 본격적으로 시작했습니다.충남 천안·아산 강소특구 이노폴리스캠퍼스사업을 통해 2022년에 창업한 지앤티는 독일 자동차 부품사인 프레틀 그룹(Prettle group)과 2030년까지 약 2억 9,300만 유로 규모의 구매 협약을 체결하며, 기술창업 기업이 글로벌 밸류체인에 안착한 대표적인 사례로 주목받고 있습니다. 이와 함께, 2025년 전기차 충전 시스템 분야의 티엠이브이넷이 CES 혁신상을 받았으며, 2026년에는 전기차 화재 진압 시스템 분야의 더키퍼가 연이어 혁신상을 수상하며 2년 연속 CES 혁신상 배출이라는 성과를 이어가고 있습니다.”“우리 한국자동차연구원 강소특구캠퍼스는 기술 개발과 사업화의 성과를 높이기 위해 기업과의 지속적인 소통을 가장 중요한 가치로 두고 있습니다. 현장의 목소리를 직접 듣지 않으면 기업이 실제로 겪는 기술·사업·투자 애로를 정확히 파악하기 어렵기 때문입니다.이를 위해 정기·수시 기업 간담회와 워크숍을 통해 기업 간 네트워크를 강화하고, 애로사항들을 직접 청취하고 있습니다. 또한 SNS 오픈채팅방을 운영하며, 기업들이 언제든 편하게 의견을 나눌 수 있는 상시 소통 창구를 마련하고 있습니다.개인적으로는 형식적인 회의보다는 ‘먼저 듣는 소통’을 원칙으로 삼아, 기업 대표들의 고민을 충분히 이해한 뒤 맞춤형 지원을 연결하려 노력하고 있습니다. 이러한 신뢰 기반의 소통이 기업의 성장을 가속화하고 강소특구의 기술사업화 성과로 이어진다고 생각합니다.”“충남 천안·아산 강소특구는 육성기업들의 글로벌 시장 진출을 체계적으로 지원하기 위해 3가지 글로벌 특화 프로그램을 운영하고 있습니다. 첫 번째로 Innopolis Global Explorer(IGE)를 통해 해외 시장 정보 제공과 글로벌 진출 기회 탐색을 지원하고 있습니다. 두 번째로 Innopolis Global Pioneer(IGP)는 해외 바이어 발굴과 글로벌 마케팅, IR 등을 통해 실질적인 수출·투자 연계를 돕는 프로그램입니다. 마지막으로 Innopolis Global Networking(IGN)을 통해 글로벌 현지 기관·기업과의 파트너십 구축 및 협력 네트워크 연계를 지원하고 있습니다. 이러한 프로그램을 통해 해외 실증, 수출 계약, 글로벌 파트너십 체결 등 다양한 가시적 성과를 지속적으로 창출하고 있으며,강소특구 기업들이 국내를 넘어 글로벌 시장으로 성장할 수 있는 발판을 마련하고 있습니다.”“아무리 기술이 고도화되고 산업 간 경계가 허물어지고 있다고 하더라도, 자동차 산업 분야의 스타트업은 여전히 다른 산업군에 비해 육성과 성장 과정이 쉽지 않은 것이 현실입니다. 특히 기술 경쟁력은 갖추었지만, 자동차 산업 진입을 전제로 한 사업성까지 평가받는 과정은 스타트업에 더욱 높은 문턱으로 작용하게 됩니다. 이러한 환경에서 기술을 실제 시장으로 연결하기 위해서는, 기술 성숙도와 사업 단계에 맞춘 단계별 투자 연계가 무엇보다 중요하다고 생각됩니다.이러한 산업의 특수성에 더해, 충남 지역 기업이라는 지리적 조건 역시 투자 유치 과정에서 불리한 요소로 작용해 오고 있습니다. 국내 주요 투자사 대부분이 수도권에 집중돼 있어, 지역 기업이 투자자에게 노출될 기회를 만드는 것 자체가 또 하나의 과제였기 때문입니다.이에 충남 천안·아산 강소특구는 기존의 ‘기업이 투자사를 찾아가는 구조’에서 벗어나, 투자사가 지역으로 들어와 기업을 살피고 발굴하는 생태계를 만드는 데 집중해 왔습니다. 자동차 산업에 대한 이해도가 높은 전문 심사역 네트워크를 구축하고, 이들을 중심으로 지역의 우수 기술기업을 정기적으로 소개하는 장을 마련해 오고 있으며, 그 결과, 투자사들의 인식에도 변화가 나타나고 있습니다. 이제는 투자사들이 충남 천안·아산 강소특구 기업들을 먼저 궁금해하고, 일부는 충남 지역에 본사나 지사를 설립하며 투자 거점을 형성하기 시작했습니다. 본 사업을 시작한 2021년 당시에는 지역 내 투자사가 사실상 전무했으나, 현재는 천안 지역에만 8개의 VC·AC가 본사 또는 지사를 두고 활동하는 수준으로 성장했다는 점은 이러한 변화의 상징적인 성과라 할 수 있습니다.이러한 흐름을 뒷받침하기 위해, 강소특구캠퍼스는 다양한 투자 연계 프로그램을 운영하고 있습니다. 자동차 및 첨단 기술 분야에 특화된 전문 심사역 네트워크, 충남 투자기관 네트워크, 초광역 특구 투자 네트워크를 기반으로, 투자유치 스쿨과 충남벤처포럼 등을 통해 기업이 투자 IR 환경에 자연스럽게 적응하고 성장할 수 있도록 돕고 있습니다. 단발성 IR 행사가 아닌, 투자자와 기업 간의 지속적인 접점을 만드는 것이 핵심이라 할 수 있습니다.충남 천안·아산 강소특구가 지향하는 투자유치 프로그램은 단순히 ‘투자를 받는 것’에 그치지 않습니다. 기술과 산업을 이해하는 투자자가 지역에 머물고, 기업과 함께 성장하며, 그 성과가 다시 지역의 기술창업 생태계로 환원되는 구조를 만드는 것, 바로 그 선순환이 이곳에서 현실화하고 있습니다.”“충남 천안·아산 강소특구는 현재 5년간의 1단계 육성 사업을 마무리하는 전환점에 서 있습니다. 1단계가 기술창업을 촉진하고 강소특구의 제도적·물리적 기반을 구축하는 데 주력했다면, 앞으로의 목표는 보다 분명합니다. 2026년부터 본격적으로 추진될 2단계 사업에서는 이미 설립된 기업의 성장과 확장에 초점을 맞추고, 강소특구 자체가 지속 가능한 구조를 갖춘 혁신 플랫폼으로 자리매김하는 것이 핵심 과제가 될 것입니다.이를 위해 충남 천안·아산 강소특구는 단순한 창업 지원 단계를 넘어, 기업이 시장에서 살아남고 스케일업할 수 있도록 R&D와 사업화를 연계한 성장 지원 체계를 강화하고자 합니다. 동시에 강소특구가 일회성 사업에 머무르지 않고, 충남 지역의 R&D 혁신 역량을 축적·확산하는 허브로 기능할 수 있도록 전략을 고도화해 나갈 계획입니다.충남은 수도권과 대전광역시라는 고도화된 기술 핵심 지역 사이에서, 그동안 생산과 제조를 담당하며 지역은 물론 국가 차원의 매출과 고용을 뒷받침해 온 중요한 충남은 수도권과 대전광역시라는 고도화된 기술 핵심 지역 사이에서, 그동안 생산과 제조를 담당하며 지역은 물론 국가 차원의 매출과 고용을 뒷받침해 온 중요한 산업 거점입니다. 이러한 역할은 여전히 중요하지만, 여기에 R&D 역량이 결합할 경우 충남은 단순한 생산기지를 넘어, 기술과 시장을 동시에 설계하는 새로운 산업 거점으로 도약할 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다.앞으로 충남 천안·아산 강소특구는 현장의 효율성과 제조 경쟁력에 기술 고도화를 결합해, R&D와 사업화가 선순환하는 R&BD 기반의 혁신 거점으로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 충남 지역 산업의 체질을 강화하는 동시에, 국가 산업 구조 전반의 경쟁력을 높이는 데 기여하는 길이 될 것입니다.강소특구의 다음 단계는 '지원의 확대'가 아니라, 성장의 구조화입니다. 충남 천안·아산 강소특구는 그 구조를 설계하고 실현하는 중심 플랫폼으로서, 앞으로의 5년 그 이상의 10년을 준비하고 있습니다."