왼쪽 위부터 시계방향으로 테크노짐 유니카, 커넥티드 덤벨, 테크노짐 런, 테크노짐 일립티컬 - 홈트레이닝을 위한 주요 제품 라인업

연일 이어지는 한파로 외부 활동이 줄어들면서 집에서 운동을 즐기는 '홈트레이닝'과 홈짐에 대한 관심이 높아지고 있다. 이에 이탈리아 프리미엄 피트니스 브랜드 테크노짐은 추운 날씨에도 집 안에서 효율적인 운동이 가능한 홈짐 패키지를 제안하며, 공간 활용도와 운동 효과를 동시에 충족하는 통합 운동 솔루션을 선보였다.테크노짐의 홈짐 솔루션은 좁은 주거 공간에서도 다양한 운동이 가능하도록 설계된 것이 특징이다. 대표 제품인 '테크노짐 유니카(Unica)'는 0.5평 이내의 공간에서 약 30여 가지 이상의 근력 운동을 수행할 수 있어, 공간 제약이 있는 환경에서도 효율적인 전신 트레이닝이 가능하다.러닝머신 '테크노짐 런(Technogym run)'은 일반적인 유산소 운동을 넘어 슬레드 푸시 기능을 탑재해 최대 55kg의 저항 훈련이 가능하다. 이를 통해 러닝과 근력 운동을 동시에 수행할 수 있어, 보다 높은 강도의 복합 트레이닝을 원하는 사용자에게 적합하다.'테크노짐 커넥티드 덤벨(Connected Dumbbells+)'은 2kg부터 24kg까지 무게 조절이 가능한 스마트 덤벨로, 하나의 기기로 다양한 근력 운동을 구현할 수 있어 홈짐 공간 활용도를 극대화한다. '테크노짐 일립티컬(Elliptical)'은 관절에 부담을 최소화하면서도 전신을 사용하는 고효율 유산소 운동이 가능하며, 접이식 구조로 보관 시 부피 부담을 줄였다.이 모든 기구는 테크노짐 앱과 연동돼 하나의 디지털 트레이닝 생태계를 완성한다. 사용자는 앱을 통해 다양한 운동 프로그램과 가이드를 혼자서도 쉽게 따라 할 수 있으며, 로그인만으로 운동 기록이 자동 저장·트래킹된다. 축적된 데이터를 기반으로 개인 맞춤 운동 루틴 추천은 물론, 운동 강도와 무게 조절 가이드까지 제공하는 ‘토탈 디지털 솔루션’이 강점이다.테크노짐 코리아 이반석 대표는 "한파로 외부 활동이 제한되는 시기일수록 집 안에서 얼마나 효율적으로 운동할 수 있는지가 중요하다"며 "테크노짐은 공간 효율적인 기구와 디지털 기술을 결합해, 집에서도 전문적인 트레이닝 경험을 제공하는 홈짐 솔루션을 지속적으로 제안해 나갈 것"이라고 말했다.국내에서는 갤럭시아에스엠(갤럭시아SM)이 테크노짐의 공식 유통을 맡아, 호텔과 리조트, 기업 웰니스 공간은 물론 개인 고객을 대상으로 맞춤형 컨설팅부터 기구 도입, 디지털 트레이닝 솔루션까지 아우르는 토털 웰니스 서비스를 제공하고 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com