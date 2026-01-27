美 부동산 매체 '더 리얼딜', 한국계 부동산 기술 플랫품 '코리니' 소개

- 맨해튼 랜드마크 '520 피프스 애비뉴(520 Fifth Avenue)' 등 신축 시장서 높은 점유율

- 뉴욕 메이저 개발사 '나프탈리 그룹'과 전략적 협력 강화, 2026년 싱가포르·홍콩 등 아시아 전역 확장

미국 부동산 업계에서 영향력이 큰 매체인 '더 리얼딜(The Real Deal)'이 최근 뉴욕 맨해튼을 기반으로 활동하는 한국계 부동산 기술 플랫폼 '코리니(Koriny)'를 집중 조명해 업계의 이목이 쏠리고 있다. 더 리얼딜은 보도를 통해 코리니가 단순한 부동산 중개 법인을 넘어, 한국과 미국을 잇는 글로벌 크로스보더(Cross-border) 플랫폼으로서 입지를 구축했다고 평가했다. 특히 문태영 대표가 이끄는 코리니의 2025년 성과와 2026년 글로벌 확장 전략을 다루며, 뉴욕 럭셔리 신축 시장에서의 점유율을 비중 있게 다뤘다.더 리얼딜의 분석에 따르면, 코리니는 최근 뉴욕 맨해튼의 핵심 개발 프로젝트에서 기록적인 세일즈 성과를 거두며 현지 시장의 주류로 진입했다. 맨해튼의 초고층 타워 '520 피프스 애비뉴(520 Fifth Avenue)' 전체 100개 유닛 중 20개를 코리니가 단독으로 거래하며 바이어 측 최상위 중개 법인으로 올라섰다. 또한, 금융지구의 랜드마크인 '더 그리니치(The Greenwich)' 프로젝트에서도 2,200만 달러(약 319억 원) 이상의 거래를 성공시켰다.코리니의 현지 경쟁력은 뉴욕 메이저 개발사인 나프탈리 그룹(Naftali Group)과의 전략적 동맹을 통해 증명된다. 양사는 작년 7월 업무협약(MOU)을 체결하며 긴밀한 협력의 기틀을 마련했으며, 코리니는 나프탈리 그룹의 '더 윌로우 그래머시(The Willow Gramercy)' 프로젝트에서 전체 유닛의 26% 이상을 직접 거래하는 성과를 거두며 핵심 파트너로 부상했다.나프탈리 포트폴리오 전반에서 달성한 누적 거래액은 4,000만 달러(약 580억 원) 규모에 달한다. 이러한 신뢰 관계는 지난 11월 서울 포시즌스 호텔에서 개최된 투자 세미나로 이어졌으며, 나프탈리 경영진이 직접 방한해 70여 명의 한국 자산가 고객을 대상으로 뉴욕 및 마이애미 프로젝트를 직접 브리핑하며 코리니가 글로벌 개발사의 핵심 전략 거점임을 다시 한번 공식화했다.코리니는 단순한 부동산 매입을 넘어 취득 구조 설계부터 세무 컨설팅, 대출 연계, 부동산 자산 관리(PM)에 이르기까지 자산의 전 생애주기를 통합 관리하는 '풀 서비스(Full-Service) 모델'을 구축했다. 이 같은 구조는 물리적 거리와 복잡한 규제로 인해 미국 투자를 망설였던 한국의 고액 자산가들에게 최적화된 솔루션으로 평가받고 있으며, 실제 글로벌 투자 수요를 안정적인 거래 성과로 연결해 왔다. 또한 올해는 싱가포르, 홍콩, 일본 등 아시아 주요 금융 거점으로 서비스를 확장, 이를 통해 전 세계 투자자가 미국 부동산을 가장 안전하고 체계적으로 소유할 수 있는 '글로벌 부동산 테크 플랫폼'으로 도약할 계획이다.코리니 문태영 대표는 "해외에 기반을 둔 고객들에게는 무엇보다 신뢰와 실행력이 중요하다"며, "고객들은 단순한 거래를 넘어 자산 취득부터 장기 운영에 이르기까지 소유권의 전 생애주기를 관리할 수 있는 전문성을 요구하고 있다"고 강조했다. 이어 향후 시장 전망에 대해 "뉴욕은 전 세계에서 가장 투명하고 회복력이 뛰어난 부동산 시장 중 하나"라며, "2026년 금리 등 시장 환경이 정상화되면서 글로벌 구매자들의 유입이 더욱 가속화될 것이며, 코리니는 싱가포르, 홍콩, 일본 등 아시아 전역으로 플랫폼을 확장함으로써, 전 세계 투자자들의 다양한 니즈에 부응하는 글로벌 크로스보더 부동산 플랫폼으로 도약해 나갈 것"이라고 포부를 밝혔다.2003년 창간된 The Real Deal은 미국 전역의 주거 및 상업용 부동산 시장을 심층 취재·분석하는 부동산 전문 매체다. 대형 개발 프로젝트, 초고가 거래, 주요 개발사 및 금융기관의 전략, 정책 변화까지 폭넓게 다루며, 글로벌 투자자·디벨로퍼·자산운용사·기관 투자자들이 시장 흐름을 판단하는 핵심 기준 매체로 자리매김하고 있다. 또한 다수의 저널리즘 상을 수상하는 등 독보적인 신뢰도와 영향력을 인정받고 있다.2017년 설립된 코리니는 뉴욕 맨해튼 4 월드 트레이드 센터(4 World Trade Center)에 본사를, 서울 강남 파이낸스 센터에 지사를 각각 두고 있는 미국 부동산 플랫폼이다. 코리니는 현재 뉴욕을 기반으로 미국 총 16개 주요 도시에서 주거 및 상업용 부동산의 임대, 매매 컨설팅, 자산관리 및 기업 미국 진출 패키지 등을 아우르는 올인원(All-In-One) 종합 서비스를 제공하고 있다. 특히 미국 현지 대출 은행 연결, 법률 및 회계 자문 등 분야별 전문가를 통해 차별화된 컨설팅을 제공하며 고객들의 안정적인 미국 부동산 투자를 지원하고 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com