에임, 앱 후기 5천 건 돌파···"이용자들의 피드백이 가장 큰 원동력"

AI 자산관리 플랫폼 에임(AIM)은 앱 마켓 누적 이용자 후기가 5천 건을 돌파했다고 27일 밝혔다. 이는 지난 10년간 축적된 실제 이용자들의 서비스 경험 데이터로, 시장 변동성 속에서도 고객의 자산을 지켜내며 쌓아온 에임에 대한 ‘신뢰 지수’로 평가된다.일반적인 생활 밀착형 앱과 달리, 자산 관리에 대한 전문적 조언을 제공하는 투자자문 서비스에서 5천 건이 넘는 자발적 후기가 쌓인 것은 이례적이다. 해외 주요 로보어드바이저 앱과 비교해 인구 1만 명당 리뷰 수를 환산한 ‘리뷰 참여율’로 보면, 에임의 리뷰 수는 글로벌 서비스 대비 약 1.6~2.6배 높다. 그만큼 에임이 고객과 견고한 신뢰 관계를 구축했음을 보여주는 수치다.에임은 이용자 평가에서도 높은 점수를 받고 있다. 리뷰 수가 4천 건이 넘는 구글 플레이스토어에서는 5점 만점에 평점 4.6점을, 리뷰가 1천 건이 넘은 애플 앱스토어에서는 평점 4.3점을 기록했다.에임의 이용자인 에이머(AIMer)들이 남긴 후기 중 가장 많은 내용은 ‘변동성이 큰 시장에서도 안정적인 성과를 내서 믿음이 간다’는 것이다. 그 결과 5년 이상, 길게는 8년째 에임을 믿고 이용한다는 장기 투자자들의 글이 많았다.이지혜 에임 대표는 “5천 건의 이용자 후기는 지난 10년간 에임이 일관되게 강조해온 ‘긴 호흡의 자산관리’ 철학이 시장에서 유효했음을 보여주는 데이터”라며 “이용자들이 남긴 한 줄 한 줄의 피드백이 여기까지 올 수 있었던 가장 큰 원동력”이라고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com