[부산창조경제혁신센터 2025년 초기창업패키지 선정기업] 병원과 환자를 연결해 주는 의료 플랫폼을 운영하는 스타트업 ‘메디맵’

메디맵은 병원과 환자를 연결해주는 플랫폼을 운영하는 기업이다. 박성호 대표(32)가 2023년 12월에 설립했다.대표 아이템은 신뢰도 높은 다양한 진료과목들의 병원을 쉽게 접근할 수 있도록 도와주는 ‘메디맵’이다. 메디맵의 경쟁력은 다양한 진료과목들이 있으며, 해외 환자들이 한국 병원에 쉽게 접근할 수 있다는 점이다.“진료과목이 다양한 것이 특징입니다. 모든 진료 과목에 대한 정보를 볼 수 있으며, 해외에서도 편리하게 이용이 가능합니다.”박 대표는 “SNS를 활용한 바이럴 마케팅과 오프라인 영업을 함께 진행 중”이라며 “대학과 군대와 제휴를 맺으면서 판로를 개척하고 있다”고 말했다.박 대표는 “주변에서 투자하고 싶다는 의견은 종종 들었지만 아직 유치할 계획은 없다”고 말했다.박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “해외에서 의학을 전공했습니다. 병원이라는 장소가 막연한 두려움이 있는 공간입니다. 사람들이 병원을 조금이나마 더 친숙하고 안정감 있게 방문할 수 있는 서비스를 제공하고자 창업하게 되었습니다.”창업 후 박 대표는 “많은 의료 플랫폼 사이에서 메디맵이라는 존재가 조금씩 인식되어 갈 때 뿌듯하다”며 “기획했던 프로젝트들이 성과를 보일 때도 보람을 느낀다”고 말했다.메디맵은 박 대표를 포함해 현재 14명이 함께 일하고 있다. 플랫폼 운영팀, 마케팅팀, 디자인팀, 영업팀으로 구성되어 있다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “전세계의 다양한 환자들이 한국의 발전된 의료 기술을 경험하게 해주는 것이 목표”라고 말했다.메디맵은 2025년 부산창조경제혁신센터 초기창업패키지 사업에 선정됐다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업이다. 주관기관으로부터 사업화 자금, 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com