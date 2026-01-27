[대전창조경제혁신센터 2025년 예비창업패키지 선정기업] 폐플라스틱과 탄소 배출 문제를 동시에 해결하는 혁신 기술 개발하는 ‘CfC이노베이션’

홍순혁 CfC이노베이션 대표



홍 대표, KAIST 화학과 교수로 재직하며 기초 유기화학·촉매화학을 연구

폐타이어 기반의 정밀화학 제품, 폐플라스틱 기반의 이산화탄소 포집 소재 개발

CfC이노베이션은 기후변화 대응을 위한 촉매 혁신(Catalysis for Climate Change)을 비전으로 하는 기업이다. 전 지구적 난제인 ‘폐플라스틱’과 ‘탄소 배출’ 문제를 동시에 해결하는 혁신 기술을 개발하고 있다. 단순 재활용을 넘어 폐자원을 고부가가치 화학소재나 이산화탄소 포집제로 업사이클링하는 기술을 통해 글로벌 기후테크 분야의 차세대 리더를 지향하고 있다. 홍순혁 대표가 2025년 9월에 설립했다.“KAIST 화학과 교수로 재직하며 기초 유기화학·촉매화학을 연구해 온 과학자입니다. 2005년 노벨화학상 수상자인 로버트 그럽스(Robert H. Grubbs) 교수의 지도 아래 Caltech에서 박사 학위를 받았고, 이후 그럽스 교수가 창업한 Materia에서 초기 연구원으로 근무하며 기초 연구가 실제 산업으로 전환되는 과정을 직접 경험했습니다.”대표 아이템은 크게 두 가지 축으로 나뉜다. 첫째는 폐타이어 기반의 정밀화학 제품이다. 처치 곤란한 폐타이어를 촉매 기술로 분해하여 다시 합성고무 원료나 나일론의 핵심 중간체로 전환한다. 이는 폐기물을 고급 산업 자재로 되돌리는 순환 경제 모델이다.둘째는 폐플라스틱 기반의 이산화탄소 포집 소재다. 버려지는 PET·PE 등 혼합 플라스틱을 화학적으로 재조립하여, 고효율로 이산화탄소를 포집하고 저온에서 재생할 수 있는 흡착제로 제조한다. 폐기물이 탄소중립 실현을 위한 첨단 소재로 재탄생하는 것이다.CfC이노베이션 경쟁력은 독보적인 촉매 플랫폼 기술이다. 기존의 폐타이어 재활용 방식인 열분해는 300~600°C 이상의 고온이 필요하며, 생성물도 저급 연료유가 섞여 품질이 낮다.반면 CfC이노베이션 기술은 약 80°C의 저온에서 반응해 에너지를 획기적으로 절감한다. 또한, 가위로 오려내듯 원하는 분자만 80% 이상의 선택도로 정확하게 얻을 수 있어 제품의 일관성과 경제성이 매우 우수하다. 이러한 장점은 폐자원을 통해 제조되는 고부가 소재의 원가 경쟁력을 높이고, 기존 경제성 문제로 정체되어 있던 글로벌 탄소 포집 시장의 게임 체인저가 될 잠재력이 있다.CfC이노베이션은 현재 실험실 단위 합성에서 스케일업 단계로 전환 중이기 때문에 본격적인 마케팅보다는 B2B 기술 검증에 집중하고 있다. 글로벌 타이어 제조사 및 석유화학 대기업들과 기술 상담을 진행 중이며, 양산 검증 이후에는 이들 기업과 PoC(Proof-of-Concept) 공동 연구를 수행해 품질을 입증하고, 파일럿 생산 시점에 맞춰 장기 공급계약(Off-take) 체결을 목표로 하고 있다. 또한 유럽 등 환경 규제가 강화됨에 따라 저탄소 원료 확보를 원하는 글로벌 기업을 대상으로 기술 마케팅을 확대할 계획이다.CfC이노베이션은 현재 예비창업패키지, 혁신창업실험실 등 정부 지원을 통해 초기 기술 검증과 스케일업을 진행하고 있다. 앞으로는 TIPS(팁스) 선정을 단기 목표로 하며, 이를 기반으로 파일럿 검증 이후 Series A 투자 유치를 추진할 예정이다.홍 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “과학자로서 ‘과학이 인류에 어떻게 기여할 수 있는가’라는 질문을 늘 고민해 왔습니다. 특히 은사님인 그럽스 교수님은 노벨상 수상자임에도 불구하고 연구실에 머물지 않고 기술을 창업, 산업화하여 사회적 가치를 창출했습니다. 그 모습을 보며 저 또한 연구 성과가 논문에 머무르지 않고 기후변화 해결에 직접 기여하는 기술이 되어야 한다는 사명감을 가지게 되었습니다.”창업 후 홍 대표는 “가장 큰 보람은 논문으로 발표된 기초 연구가 실제 기술로 구현되는 순간”이라며 “세계적 학술지에 발표된 기술로 실제 폐타이어를 분해해 고부가 원료를 추출했을 때 연구팀이 느꼈던 성취감은 잊을 수 없다. 또한 우리 기술이 탄소중립과 순환경제 실현에 실제 기여할 수 있다는 확신이 생겼다”라고 말했다.CfC이노베이션은 연구 중심의 핵심 인력으로 구성되어 있다. 인도 IISER 박사 출신의 Trimbak Mete 책임연구원, 고분자 분야 전문가인 이슬찬 연구원 등 연구실에서부터 함께 호흡을 맞춰온 멤버들이다. 기술 전문성과 기후 위기 해결이라는 미션을 공유하는 ‘원팀(One-Team)’으로, 향후 파일럿·양산 단계에서 경영·영업·생산 전문가를 차례대로 채용해 팀을 확장할 예정이다.앞으로의 계획에 대해 홍 대표는 “단기적으로는 2027년까지 톤급 파일럿 설비 구축을 통해 양산 가능성을 완전히 검증하는 것이 목표”라며 “장기적으로는 2030년까지 글로벌 DAC 흡착제 시장 점유율 10% 확보, 그리고 폐자원 업사이클링 소재 분야에서 글로벌 유니콘 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있다. CfC이노베이션의 기술이 전 세계에서 활용되어 지속 가능한 미래를 만드는 데 기여하는 것이 궁극적인 비전”이라고 말했다.CfC이노베이션은 아이템을 인정받아 대전창조경제혁신센터 예비창업패키지 사업에 선정됐다. 예비창업패키지는 참신한 아이디어, 기술을 가지고 창업을 준비 중인 예비창업자의 성공적인 창업 사업화를 지원하는 사업이다. 선발된 예비창업자에게는 사업화 자금과 창업 준비와 실행 과정에서 필요한 교육 및 멘토링을 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com