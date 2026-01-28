코스포, 기후테크산업협의회 출범… 기후 위기를 혁신 기회로

26개 스타트업과 임팩트 투자사 참여, 현장 목소리 담아 실효성 있는 정책 제언

지속 가능한 미래 만드는 ‘퍼스트 무버’ 목표...글로벌 기후테크 시장 선도

코리아스타트업포럼(이하 코스포)은 탄소 중립, 재생에너지, 순환경제 등 기후테크 스타트업들과 함께 지속 가능한 미래를 모색하기 위한 협의체인 기후테크산업협의회(이하 협의회)를 공식 출범한다고 28일 밝혔다.이번 출범은 심화되는 기후 위기와 더불어 다양한 분야에서 기술 혁신을 이뤄내고 있는 기후테크 스타트업이 시장 진입 장벽, 규제의 벽 등 현장의 어려움을 겪는 일이 늘면서 현장의 목소리를 담은 실효적인 정책 제언과 실질적인 제도 개선을 위해 마련됐다.협의회에는 아론, 에바, 엔츠, 유뱃, 인비저닝파트너스, 캡쳐6, 탄소중립연구원, 테라클, 팜360닷에이아이, 한국그린데이터, LF인베스트먼트, 그리드위즈, 뉴톤, 만만한녀석들, 마린이노베이션, 무인탐사연구소, 별따러가자, 부강테크, 리빗, 리코, 리플라, 리하베스트, 루트에너지, 소풍벤처스, 수퍼빈, 식스티헤르츠 등 26개의 스타트업과 임팩트 투자사가 참여했다. 협의회는 기후 위기라는 현실을 혁신의 동력으로 전환하는 주역으로서 스타트업과 투자사가 함께 성장할 수 있는 건강한 생태계를 만들 계획이다.협의회 초대 회장에는 에너지IT 소셜벤처 식스티헤르츠 김종규 대표가 선출됐고, 김 대표를 중심으로 각 분과를 꾸려나갈 예정이다.현재 기후테크는 환경을 보호하는 수단을 넘어, AX(AI 전환) 시대의 핵심 성장 엔진이자 국가 경쟁력을 좌우하는 전략 산업인 가운데, 협의회는 글로벌 기후테크 시장을 선도하고 지속 가능한 미래를 만드는 퍼스트 무버(First Mover)로 다양한 역할을 수행한다는 목표다.핵심 가치로는 △AX 시대의 성장 엔진 △초격차 경쟁력 확보 △현장 중심 정책 설계 △국민 안전과 국가 번영 △퍼스트 무버를 제시했다. 구체적으로 AI와 데이터 기술이 환경 보호와 결합돼 새로운 비즈니스 기회를 창출하고, 경제 성장과 탄소 중립을 동시에 달성할 수 있는 혁신의 토대를 마련한다.또 배터리, 수소, 태양광 등 하드웨어 기술력과 AI 기반 에너지 관리 소프트웨어를 융합해 한국형 기후테크 솔루션으로 글로벌 시장 주도권을 확보해 나간다는 계획이다. 특히, 규제가 혁신의 가이드라인이 되는 생태계를 조성하기 위해 현장의 목소리를 정책에 반영하고, 스타트업이 실질적으로 성장할 수 있는 제도적 기반을 마련한다.김종규 협의회장은 “이번 협의회 출범은 인류가 직면한 가장 시급한 과제인 기후 위기를 스타트업 업계가 퍼스트 무버로서 앞장서서 대응한다는데 의미가 있다”며 “보다 실효성 있는 정책과 지원 체계를 만들어 가기 위해 핵심 기후테크 분야 R&D 협력을 강화하고, 규제 개선 과제 발굴 및 제도 개선에 힘쓰겠다”고 강조했다.한편, 코스포는 약 2,600개 스타트업 및 혁신 기업이 함께 하는 국내 최대 스타트업 단체로 스타트업 생태계의 지속가능한 성장과 글로벌 진출을 위한 다양한 활동을 펼치고 있다. 특히, 산하에 원격의료산업협의회, 리걸테크산업협의회, AI 씽크탱크, 마이스테크산업협의회 등을 두고 있으며, 업계 의견 수렴을 통해 제도 개선과 시장 활성화를 지원하는 플랫폼의 역할을 수행하고 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com