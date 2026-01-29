매장 관리 솔루션 앱 '매장비서', 배달 주문과 매출 통합 관리 지원…

넥스트뱅크가 매장 관리 솔루션 '매장비서'로 배달 주문과 매출 정보를 한 번에 관리할 수 있는 배달통합관리형 스마트 운영 솔루션을 선보인다.배달 주문이 늘어나면서 가맹점 운영 환경도 빠르게 변화하고 있다. 주문앱마다 주문 접수 방식이 다르고 사용되는 프로그램 역시 상이하다 보니 가맹점주들은 주문 관리와 매출 정리에 적지 않은 시간을 들이고 있는 상황이다.매장비서는 여러 주문 앱(배달의민족, 요기요, 땡겨요, 쿠팡이츠 등)과 포스(POS) 시스템을 연동해, 흩어져 있던 배달 주문과 매출 데이터를 한 화면에서 확인할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.스마트로, 아임유, 메타시티, 퍼스트포스 등 주요 포스사와 연동해 배달 주문 매출 내역을 포스 시스템으로 자동 전송한다. 이를 통해 가맹점은 주문앱별로 따로 매출을 정리할 필요 없이, 포스 시스템 내에서 배달 매출 현황을 파악할 수 있고, 수기로 진행되던 정산 작업이 줄어들면서 운영 효율 개선도 가능하다.주문 관리뿐 아니라 고객 응대 영역에서도 변화가 나타나고 있다. 매장비서는 주문앱에 등록된 고객 리뷰를 분석해 AI 기반 댓글을 제안함으로써 리뷰 관리에 대한 부담을 낮췄다. 리뷰 관리가 매출과 직결되는 요소로 떠오른 상황에서, 일정 수준의 응대 품질을 유지할 수 있다는 점이 현장에서 긍정적으로 받아들여지고 있다.주문 접수 방식 역시 자동화되어 매장비서에서 주문앱의 배달 주문을 자동으로 접수할 수 있으며, 모바일 환경에서도 주문 확인과 접수가 가능해 인력 운영이 쉽지 않은 소규모 매장일수록 체감 효과가 크다는 설명이다.배달 운영 구조도 한층 유연해졌다. 가맹점은 매장비서를 통해 지역 내 여러 배달대행사 중 상황에 맞는 업체를 선택해 배달 기사를 요청할 수 있어, 배달료와 서비스 품질을 비교하며 운영 전략을 세울 수 있다.넥스트뱅크는 향후 AI 기술을 더욱 고도화해 주문 접수부터 정산, 재고 관리, 고객 응대까지 매장 운영 전 과정을 자동화할 계획인 것으로 알려졌다. 궁극적으로는 점주가 요리에만 집중하고 나머지 운영 업무는 매장비서가 대신 처리하는 환경을 구현하겠다는 구상이다.회사 관계자는 "AI가 매출 패턴을 분석해 식자재 발주 시점을 제안하거나, 주문된 메뉴의 종류와 개수에 따라 예상 조리 시간을 산출해 최적의 타이밍에 배달 라이더를 자동 요청하는 등 매장 경영 전반을 보조하는 기능도 순차적으로 도입할 계획"이라고 말했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com