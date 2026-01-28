아르고스, 딥컨과 솔루션 공급 계약 체결

AI 기반 신원인증 플랫폼 기업 아르고스 아이덴티티는 딥컨과 솔루션 공급 계약을 체결하고, 딥컨이 제공하는 분산형 AI 데이터 라벨링 플랫폼 ‘소이아(SOIAA)’의 인증 과정에 ID check 솔루션을 제공한다고 28일 밝혔다.이번 협력은 소이아에서 생성되는 데이터가 AI 학습 데이터로서 실질적인 가치를 갖는 만큼, 해당 데이터가 ‘실제 사람(Real Human)’의 활동에 의해 생성되었음을 입증하고, 데이터의 신뢰성을 확보하기 위한 목적에서 추진됐다. 이를 통해 글로벌 사용자 기반의 데이터 생태계에서 공정한 보상 체계를 구축하는 것이 목표다.소시아는 영상·이미지·텍스트·사운드 등 다양한 콘텐츠를 소비하는 과정에서 발생하는 자연스러운 이용자의 활동이 AI 학습 데이터로 활용되고 이에 대한 보상이 주어지는 '놀이형 데이터 라벨링' 구조를 기반으로 한 플랫폼이다.따라서 데이터의 신뢰성을 담보하기 위해서는 실제 사람이 수행한 활동임을 검증하는 과정이 필수적이며, 글로벌 서비스를 지향하는 만큼 다양한 국가의 사용자를 안정적으로 인증할 수 있는 기술이 요구됐다. 이에 딥컨은 글로벌 신분증 분석 역량과 고도화된 기술력을 갖춘 아르고스의 ID check를 도입하게 됐다.이원규 아르고스 아이덴티티 대표는 “AI 학습 데이터의 가치는 결국 그 출처의 신뢰성에서 결정된다”며, “딥컨과의 협력을 통해 글로벌 사용자의 신원을 투명하게 인증하고, 데이터 무결성을 확보함으로써 공정한 보상 구조를 뒷받침할 수 있는 사례를 만들게 됐다. 앞으로도 다양한 디지털 서비스 환경에 최적화된 신원인증 솔루션을 지속적으로 제공해 나가겠다”고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com