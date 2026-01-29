[2025 인천스타트업파크 TRYOUT 공공·민간 실증 프로그램 우수기업] 국내 최초로 폐쇄형약물전달장치(CSTD)를 국산화한 의료기기 전문기업 ‘에스티에스바이오’

박정건, 이재행 에스티에스바이오 대표



-의약품 연구·조제·투약 과정에서 발생할 수 있는 미생물 오염과 고위험약물 누출을 차단하기 위한 솔루션을 제공

에스티에스바이오(STS BIO)는 국내 최초로 폐쇄형약물전달장치(CSTD)를 국산화한 의료기기 전문기업이다. 의약품 연구·조제·투약 과정에서 발생할 수 있는 미생물 노출과 고위험약물 누출을 차단하기 위한 솔루션을 제공하고 있다. 박정건(49), 이재행(52) 대표가 2019년 11월에 설립했다."병원과 바이오 헬스케어 기업에서 업무 경험을 가진 임상병리사로, 항암제 등 유해 약물을 취급하는 현장에서 발생하는 실제 위험과 문제를 해결하기 위해 창업을 하게 되었습니다. 병원 중심의 시장에서 연구·제약·바이오 영역으로 사업을 확장하기 위해 최근 이재행 대표를 공동대표로 영입하였고, 장비 분야와의 협력 사업도 전략적으로 추가했습니다." (박정건 대표)폐쇄형약물전달장치(CSTD)는 항암제 등 고위험 약물을 취급할 때 약물이 외부로 누출되어 직업적 노출 수준 이상으로 문제가 되는 것을 차단하는 장치다. 주사제의 미생물 오염을 방지하여 환자에게 안전한 조제 및 투약을 제공하며, 동시에 병원 내 환경 노출을 줄이는 안전 의료기기다. 즉, 의료진과 환자, 병원 환경을 동시에 보호하는 안전장치다.STS BIO의 경쟁력은 첫째, 국내 유일의 국산화된 CSTD라는 점이다. STS BIO는 폐쇄형약물전달장치를 국내 최초로 개발하여 공급하고 있으며, 산업통상자원부 NET 신기술 인증과 조달청 혁신 제품 인증을 획득했다. 이러한 인증은 제품의 기술성과 시장 필요성이 동시에 검증되었다는 의미로 볼 수 있다.둘째, 글로벌 제품과 비교되는 성능 검증을 완료한 점이다. 한국병원약사회와 미국병원약사회(ASHP)에서 발표된 비교 임상 데이터를 통해 글로벌 제품 대비 동등 이상의 안전성·성능을 확인할 수 있었다. 국내 기술이 국제 수준의 안전성을 갖추고 있다는 것을 공식적으로 확인받은 사례다.셋째, 다양한 모델과 솔루션에 적용할 수 있다는 점이다. 특히 멀티바이알 어댑터는 반복 사용이 많은 제약·연구 환경에서 효율성을 높인 모델로, 2025년 일본 특허까지 등록되었다. 이는 단순 의료기기 판매에 그치지 않고 해외 지식재산권 기반의 기술 사업화가 가능하다는 점을 보여준다.넷째, 현장 의료기기와의 호환성을 지속적으로 확대하고 있다는 점이다. 병원 내 조제 및 투약 과정에서 다양한 시스템과 함께 적용할 수 있어, 실제 의료 현장에서의 적용 범위를 넓히는 데 의미가 있다."STS BIO의 CSTD는 국산 기술 경쟁력, 검증된 성능, 폭넓은 적용성, 지속 가능한 기술 사업화 가능성을 갖춘 솔루션입니다." (이재행 대표)STS BIO는 국내 레퍼런스의 중요성을 먼저 고려해 현재 국내 주요 대학병원과 암센터 등 총 10개 병원에 납품하고 있다. 또한 기존 병원 장비와의 호환 적용을 중심으로 한 협력도 진행 중이다.아울러 CSTD 기술을 응용한 다양한 모델을 통해 연구실·제약사 영역까지 사업 범위를 확장하고 있고, 이를 통해 의료기관뿐 아니라 산업 전반에서의 안전 조제 환경을 구축하는 데 집중하고 있다."해외 진출과 관련해서는 수출을 위한 FMR등록을 준비 중이며 이미 건강보험 수가가 적용되는 일본 시장 진출을 위해 현지 파트너를 협의 중입니다. 해외 시장에서도 실제 안전 기준과 의료 정책 변화가 빠르게 이어지고 있어, 글로벌 확장 가능성이 높다고 판단하고 있습니다." (박정건 대표)"국내에서는 오랜 기간 안전 분야에 대한 투자 환경이 쉽지 않았습니다. 현실적으로 당사의 제품군은 아직 국내 의료 시장에서 관심의 우선순위가 높지 않기 때문에 투자 유치 측면에서도 어려움이 있는 것이 사실입니다. 안전 비용을 누가 부담해야 하는지에 대한 사회적 합의가 우선되어야 합니다. 정부·기업·병원 중 어느 주체가 안전 비용을 책임지는지가 명확해지고, 공공 소비재로서 안전이 예산에 반영될 때 비로소 지속 가능한 투자 유치가 가능하다고 생각합니다." (이재행 대표)STS BIO는 생산·품질·마케팅 기능을 중심으로 소규모 정예 조직으로 운영되고 있으며, 제약·바이오·진단기기·로봇·병원 현장 등 다양한 분야에서 업무 경험을 가진 구성원이 팀을 이루고 있다."CSTD는 특정 약물에만 적용되는 장비가 아니라, 모든 주사제에 적용되어야 하는 '폐쇄성' 안전 기술입니다. 주사제 취급 과정에서 환경 노출이나 약물 오염이 발생하지 않아야 비로소 '안전한 주사제 사용'이 가능하기 때문입니다. 결국 이는 모든 주사제 취급 시스템에 적용되어야 하며, 악조건에서도 치료를 수행하는 의료진을 보호하고, 궁극적으로 환자의 안전을 위한 노력이라고 생각합니다. 우리는 실제 현장에서 발생하는 다양한 주사제 취급 문제를 해결하기 위한 솔루션을 지속적으로 개발하고 있으며, 이러한 기술을 바탕으로 국산 솔루션이 글로벌 시장까지 확장될 수 있도록 만드는 것이 목표입니다."에스티에스바이오는 2025년 인천스타트업파크 TRYOUT 실증 프로그램에 선정됐다. TRYOUT 실증 프로그램은 인천테크노파크(인천TP)와 인천경제자유구역청이 운영하는 프로그램이다. 스타트업에 공공·민간 분야 실증 자원(공간·인프라·플랫폼·전문가 등)을 활용해 제품과 서비스를 실증할 기회를 제공하는 사업이다. 인천스타트업파크는 2020년부터 10개 공공기관, 민간 대기업 11개 사와 협력체계를 구축해 스타트업을 대상으로 실증을 지원하고 있다.참여공공기관 10개는 인천경제자유구역청, 인천관광공사, 인천교통공사, 인천국제공항공사, 인천도시공사, 인천시설공단, 인천환경공단, 인천항만공사, 인천유나이티드, 한국환경산업기술원 등이며 대기업 11개사는 삼성바이오로직스, 셀트리온, 태전그룹, 포스코인터내셔널, 한림제약, 현대모비스, GS칼텍스, LG사이언스파크, SSG랜더스, 기아, DB손해보험 등이다."CSTD 제품이 제약 제조 과정에서도 적용 가능성이 있는지를 확인하기 위해 제약사를 대상으로 실증을 진행했습니다. 한림제약과는 주사제 조제 및 준비 과정에서 발생할 수 있는 오염 차단과 업무 효율성을 높이기 위해 바이알 어댑터 기반 솔루션을 적용하였으며, 해당 제품은 10월 독일 CPhI Worldwide 2025 행사에서 실제 사용 영상과 함께 전시·홍보가 이루어진 바 있습니다. 또한 삼성바이오로직스와는 ADC 관련 연구, QC, R&D 단계의 노출 저감과 세포독성 물질 취급 과정에서의 잔류 항암제 제거 여부를 중심으로 실증을 진행하였으며, 직업 노출 기준(OEL)의 현장 적용 가능성을 확인하기 위해 관련 연구 및 공정 단계에 대한 리서치를 병행했습니다.이번 실증을 통해 CSTD 기술이 단순히 병원 조제 단계에만 적용되는 것이 아니라, 제약과 바이오 분야의 연구 및 생산 과정까지 확장될 수 있다는 가능성을 확인했습니다. 기존에는 안전 분야에서 '누가 먼저 시작하느냐'를 지켜보며 최소한만 선택적으로 도입하는 보수적 시장 구조가 있었지만, 이번 실증이 이러한 흐름 속에서 실제 산업 적용을 위한 작은 활로를 열었다는 의미가 있습니다. 앞으로는 제조, 사용, 폐기 전 과정에 걸쳐, 세포독성·발암성·발달독성·기형유발성·장기독성·유전자독성 등 유해성이 있는 주사제 의약품을 보다 안전하게 취급할 수 있는 산업 및 근로 환경이 자리잡도록 다양한 기업과의 협력이 이뤄지기를 기대하고 있습니다."