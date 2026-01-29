박금규 이미타사이언스 대표



-대표 기술은 장-간-신(Gut-Liver-Kidney) 기관을 하나의 칩에서 연결해서

인체 대사환경을 재현할 수 있는 Multi-Organ System-on-Chip (MSoC™)

(위쪽) 박금규 대표, 박승준 소장, (아래) 오진환 이사, 박경환 연구원

이미타사이언스(IMTAR SCIENCE)는 인간 장기 기능을 모사한 Multi-Organ-on-Chip 기술(MSoC™) 과 이를 기반으로 한 AI·로봇 자동화 기반 신약개발 플랫폼을 개발하고 있는 바이오테크 기업이다. 박금규 대표는 “동물실험의 한계를 극복하고 보다 정확하고 빠른 사람 기반(Patient-derived) 의사결정형 비임상 평가 플랫폼을 구축해 신약 개발 성공 확률을 높이는 것이 목표”라고 소개했다.이미타사이언스의 대표 기술은 장-간-신장(Gut-Liver-Kidney) 기관을 하나의 칩에서 연결하여 인체 대사환경을 재현할 수 있는 Multi-Organ System-on-Chip (MSoC™) 이다.“실제 환자 유래 오가노이드와 이미타사이언스가 자체 개발한 미세유체 칩, 그리고 Gravity-flow 기반 pumpless 자동 순환 기술을 결합하여 사람과 가장 유사한 신약 반응을 재현할 수 있습니다. 또한 AI 기반 QC 이미지 분석과 약효-독성 지표 평가, 자동화 로봇 시스템까지 통합한 Pseudo-Clinical Platform™을 구축하고 있습니다.”이미타사이언스의 경쟁력은 인체 장기 간의 실제 생리적 상호작용을 칩 위에서 재현할 수 있다는 점이다.“기존 오가노이드 연구나 단일 장기 칩은 개별 장기의 반응만 확인할 수 있는 한계가 있습니다. 그러나 우리 MSoC™ 플랫폼은 장-간-신장(Gut-Liver-Kidney) 축과 같은 체내 대사 네트워크를 그대로 재현하여, 실제 약물이 체내에서 흡수되고 대사되고 배출되는 과정까지 관찰할 수 있습니다.”이미타사이언스의 칩은 펌프 없이 중력 기반으로 유체 순환을 구현하는 pumpless 시스템을 사용한다. 이는 기존 펌프 기반 플랫폼 대비 훨씬 단순하고, 유지비용이 적으며, 자동화 및 GMP 전환에 유리하다. 여기에 AI 영상 분석과 로봇 기반 자동 실험 시스템을 결합해 결과를 표준화하고, 재현성 높은 데이터를 제공한다. 결국, 이미타사이언스의 경쟁력은 ‘사람과 가장 근접한 환경에서 신약 반응을 빠르고 경제적으로 평가할 수 있다’는 점이다.이미타사이언스는 B2B 중심의 전략으로 제약·바이오 기업과의 공동 연구 및 기술 실증을 중심으로 시장을 확장하고 있다. 병원 및 대학 연구실과 협력하여 실제 데이터를 확보하고, 이를 기반으로 제약사에 기술 검증(PoC)과 공동 개발을 제안하고 있다.“여러 기업과 정부 프로그램을 통해 PoC 결과를 공개하고, Demo Kit 공급을 통해 적용 가능성을 직접 경험할 수 있는 방법으로 시장 접근을 진행 중입니다. 국내외 바이오 콘퍼런스 및 전시회 참여를 통해 글로벌 네트워크도 확대하고 있으며, 향후 미국·일본 시장 진출을 위해 현지 파트너사와도 논의하고 있습니다. 즉, 연구 실증, 기술 신뢰도 확보, 상업화 계약 및 매출 전환의 구조로 판로를 개척하고 있습니다.”이미타사이언스는 현재 Pre-A 라운드 투자 유치를 준비 중이다. 박 대표는 “국내 VC 및 헬스케어 기업들과 미팅이 진행되고 있다”며 “설비 확장, GMP 라인, 임상 전 단계 데이터 확보 및 글로벌 시장 진출에 사용할 계획”이라고 말했다.이미타사이언스는 총 9명으로, 바이오·엔지니어링·AI가 긴밀히 융합된 조직 구조를 갖추고 있다. “오가노이드 배양 및 감염·대사 질환 모델 연구 및 개발을 이끄는 박승준 소장, 미세유체 칩 구조 설계 및 제작을 담당하는 플루이딕스 분야의 권위자인 성종환 교수 그리고 데이터 기반 세포 배양, AI 분석, 고해상도 이미지 데이터 처리를 수행하는 연구진이 함께 협업하고 있습니다. 각 분야의 전문가들이 하나의 목표를 향해 유기적으로 협력하며, 이러한 융합형 R&D 구조는 빠른 개발 속도와 실험-데이터 분석-제품화의 세 축을 동시에 추진할 수 있는 우리 팀만의 핵심 경쟁력입니다.”앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “단기적으로는 제약사 대상 기술 실증 및 매출 전환, 중장기적으로는 국내 최초의 인체 다기관 기반 Pseudo-Clinical Platform 구축을 목표로 하고 있다”며 “나아가 비동물 기반 신약 개발의 글로벌 표준 모델로 성장하여 ‘사람에게 효과 없는 약물은 처음부터 개발되지 않는 환경을 만들고자 한다”라고 말했다.이미타사이언스는 2025년 인천스타트업파크 TRYOUT 실증 프로그램에 선정됐다. TRYOUT 실증 프로그램은 인천테크노파크(인천TP)와 인천경제자유구역청이 운영하는 프로그램이다. 스타트업에 공공·민간 분야 실증 자원(공간·인프라·플랫폼·전문가 등)을 활용해 제품과 서비스를 실증할 기회를 제공하는 사업이다. 인천스타트업파크는 2020년부터 10개 공공기관, 민간 대기업 11개 사와 협력체계를 구축해 스타트업을 대상으로 실증을 지원하고 있다.참여공공기관 10개는 인천경제자유구역청, 인천관광공사, 인천교통공사, 인천국제공항공사, 인천도시공사, 인천시설공단, 인천환경공단, 인천항만공사, 인천유나이티드, 한국환경산업기술원 등이며 대기업 11개사는 삼성바이오로직스, 셀트리온, 태전그룹, 포스코인터내셔널, 한림제약, 현대모비스, GS칼텍스, LG사이언스파크, SSG랜더스, 기아, DB손해보험 등이다.“프로그램을 통해 대형 병원·지자체·기업과 함께 국내 최초 Multi-Organ-on-Chip 기반 신약 스크리닝 자동화 실증 프로젝트를 진행 중입니다. 실증 대상은 요로 모델 및 약물 평가 시스템 구축이며, 실제 모델에 대한 검증 실험을 완료했습니다. 프로그램은 기술의 현장 기반 성능 검증과 사업화 가속화에 결정적인 역할을 하고 있습니다. 셀트리온과의 협업을 통해 실제 산업 환경에서 MSoC™ 플랫폼을 테스트하고, 실제 기업 및 연구원 관점의 데이터와 피드백을 기반으로 제품을 고도화 할 수 있는 기회를 확보했습니다. 이는 플랫폼의 임상적 유효성과 산업적 활용 가치를 입증하는 중요한 근거가 되고 있습니다.”이미타사이언스는 향후 보건복지부를 중심으로 한 국가 비임상·대체시험 플랫폼 정책과의 연계를 통해 MSoC™ 기반 기술의 공신력 확보에도 나설 계획이다. 박 대표는 “사람 유래 다기관 칩과 자동화·AI 평가 시스템을 국가 차원의 비동물 기반 신약개발 인프라로 인정받는 것이 중장기 목표”라며 “보건복지부 및 관계 부처와 연계한 성능 검증, 표준화, 인증 체계 참여를 단계적으로 추진하고 있다”고 밝혔다. 이를 통해 이미타사이언스는 MPS (Microphysiological System) 기반 비임상 평가 기술의 국내 표준 정립과 글로벌 규제 대응 기반을 동시에 확보하며, 신약 개발 과정에서 실제 활용 가능한 ‘인채 유래 대사 평가 플랫폼’으로 자리매김하는 것을 비전으로 삼고 있다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com