[2025 인천스타트업파크 TRYOUT 공공·민간 실증 프로그램 우수기업] AI 기반 광학센서와 로보틱스를 결합한 로봇 ‘모이지(Mo-EZ)’를 개발한 기업 ‘잎스’

잎스는 기후테크(Climate-Tech)와 자원순환을 핵심으로 하는 기술 기업으로, AI 기반 광학센서와 로보틱스를 결합한 다중 투입(multi-feed) 무인 자원순환 로봇 ‘모이지(Mo-EZ)’를 개발·운영하고 있다. 기존의 불편하고 비효율적인 재활용 수거 방식을 혁신해, 누구나 쉽고 빠르게 참여할 수 있는 자원순환 인프라를 만드는 것이 목표다. 박승권 대표가 2019년 8월에 설립했다.대표 아이템은 ‘모이지(Mo-EZ)’로, 투명 PET 병, 캔, 유리병 등 재활용품을 한 번에 여러 개를 넣을 수 있는 다중투입(multi-feed) 방식의 무인 자원순환 로봇이다. 카메라 기반이 아닌 AI 광학센서(분광 기반)를 활용해 재질을 실시간으로 판별하며, 분당 최대 100개 이상 처리할 수 있어 기존 단일투입 RVM 대비 처리속도와 편의성이 월등히 높다. 또한 앱 가입 없이도 영수증 기반 보상 시스템을 제공해 접근성을 높였고, 수거 데이터는 MRV(Measurement·Reporting·Verification) 체계로 관리되어 지자체와 기업의 탄소 감축 관리에도 활용할 수 있다.모이지의 가장 큰 경쟁력은 세 가지로 첫째, 다중투입(multi-feed) 구조로 처리 속도와 사용자 경험을 동시에 혁신했다는 점이다. 둘째, 고가의 초분광 카메라가 아닌 저비용 AI 광학센서 기반 분류 기술로 높은 정확도와 가격 경쟁력을 확보했다. 셋째, 단순 수거 장비가 아니라 운영·데이터·탄소 감축까지 연결되는 플랫폼형 솔루션이라는 점이다. 이에 따라 기존 RVM이 설치·운영 비용 문제로 확산이 어려웠던 한계를 극복할 수 있다.잎스의 주요 판로는 공공 실증을 기반으로 한 B2G·B2B 시장이다. 지자체 탄소중립 사업, 공공시설, 대형 유통·편의시설, 스포츠 경기장 등을 중심으로 실증을 진행하고 있으며, 이를 통해 성능과 경제성을 검증한 후 본사업으로 확장하고 있다. 또한 ESG 경영을 추진하는 기업들과의 협업, 그리고 향후 DRS(보증금 환급제) 연계 모델도 준비 중이다.잎스는 현재 다수의 정부 R&D 및 실증 사업을 통해 기술 검증과 시장성을 확보하고 있으며, 이를 기반으로 민간 투자 유치도 추진 중이다. 앞으로는 장비 공급뿐 아니라 플랫폼·운영·데이터 사업을 포함한 확장 모델을 통해 중장기 성장을 계획하고 있다.잎스는 나이가 많은 배테랑 멤버가 주축이다. “나이가 만 60이 넘는 시니어들이 이미 축적한 공학적 노하우를 바탕으로 저비용 고효율의 완성도 높은 비즈니스 모델과 시스템 개발을 진행할 수 있었습니다. 필요시 외부 전문가 및 협력 기관과의 협업을 통해 프로젝트를 수행하고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “단기적으로는 실증을 통해 검증된 모델을 기반으로 상용화와 보급 확대에 집중할 것”이라며 “중장기적으로는 모이지를 중심으로 한 지역 단위 자원순환 인프라와 데이터 기반 탄소감축 플랫폼을 구축해, 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 통하는 기후테크 기업으로 성장하는 것이 목표”라고 말했다.잎스는 2025년 인천스타트업파크 TRYOUT 실증 프로그램에 선정됐다. TRYOUT 실증 프로그램은 인천테크노파크(인천TP)와 인천경제자유구역청이 운영하는 프로그램이다. 스타트업에 공공·민간 분야 실증 자원(공간·인프라·플랫폼·전문가 등)을 활용해 제품과 서비스를 실증할 기회를 제공하는 사업이다. 인천스타트업파크는 2020년부터 10개 공공기관, 민간 대기업 11개 사와 협력체계를 구축해 스타트업을 대상으로 실증을 지원하고 있다.참여공공기관 10개는 인천경제자유구역청, 인천관광공사, 인천교통공사, 인천국제공항공사, 인천도시공사, 인천시설공단, 인천환경공단, 인천항만공사, 인천유나이티드, 한국환경산업기술원 등이며 대기업 11개사는 삼성바이오로직스, 셀트리온, 태전그룹, 포스코인터내셔널, 한림제약, 현대모비스, GS칼텍스, LG사이언스파크, SSG랜더스, 기아, DB손해보험 등이다.“2024년 SSG랜더스와 야구장 페트병 무인 수거 로봇으로 실증을 진행했고, 2025년에는 GS칼텍스와 에코스테이션이라는 슬로건으로 주유소를 자원순환 거점으로 활용하는 프로그램을 진행하였습니다. 실증을 통해 기술의 완성도를 높이는 것은 물론, 실제 운영 데이터와 레퍼런스를 확보할 수 있다는 점이 가장 큰 도움이 됐습니다. 이를 기반으로 지자체·기업의 도입 장벽을 낮추고, 표준 모델을 만들어 전국 단위 확산이 가능할 것으로 기대하고 있습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com