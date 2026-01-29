[2025 인천스타트업파크 TRYOUT 공공·민간 실증 프로그램 우수기업] 노코드 제조 운영관리 AX 플랫폼 ‘PORTA’ 개발한 ‘컨포트랩’

김기중 컨포트랩 대표



컨포트랩은 제조 현장의 설비·에너지·품질·생산 데이터를 누구나 쉽게 연결하고, 이를 AI 기반으로 활용할 수 있도록 돕는 제조 AX(AI Transformation) 플랫폼을 개발하는 기업이다. 컨포트랩은 단순한 데이터 수집이나 시각화를 넘어, 제조 운영 전반을 AI가 직접 구축·운영·활용하는 새로운 산업 운영 방식을 만들어가고 있다. 김기중 대표(38)가 2022년 11월에 설립했다.대표 아이템은 노코드 제조 운영관리 AX 플랫폼 ‘PORTA’다. PORTA는 제조 현장의 다양한 설비와 센서 데이터를 기반으로 설비관리, 에너지관리, 품질 분석, 생산 운영을 하나의 통합 환경에서 AI로 자동화할 수 있는 플랫폼이다. 특히 노코드 기반 엔지니어링 도구와 운영 도구를 통해, 기존처럼 개발자나 SI 업체에 의존하지 않고도 현장 인력이 직접 시스템을 구축하고 운영할 수 있으며, 최근에는 AI 에이전트가 이 구축과 운영 과정 자체를 보조·자동화하는 구조로 고도화되고 있다. 이를 통해 중소 제조기업도 현실적인 비용과 속도로 AI 기반 운영 환경을 도입할 수 있도록 돕고 있다.PORTA의 가장 큰 경쟁력은 현장 연결부터 AI 활용까지의 전 과정을 하나의 플랫폼에서 완결한다는 점이다. 기존 제조 솔루션들은 데이터 수집, 분석, 운영 시스템이 각각 분리되어 있어 도입과 확장이 매우 복잡하고 비용이 많이 들었다. PORTA는 현장 설비 연결을 위한 하드웨어, 데이터 모델링 플랫폼, 운영 애플리케이션, AI 분석과 에이전트까지 하나의 구조로 제공하며, 이를 노코드 방식으로 구현해 구축 기간과 비용을 획기적으로 줄였다. 그 결과 수개월이 걸리던 제조 시스템 구축을 수일 내에 완료할 수 있고, 실제 현장에서 바로 효과를 확인할 수 있다는 점이 차별화된 경쟁력이다.컨포트랩은 현재 레퍼런스 기반의 현장 중심 마케팅에 집중하고 있다. 제조 현장과 공공 설비 실증 프로젝트를 통해 실제 성과를 만들고, 이를 기반으로 고객 소개, 파트너 연계, 전시회 및 공공·민간 실증 프로그램으로 확장하는 방식이다. 특히 짧은 기간 내 실제 구축과 구체적인 성과를 직접 보여주는 PoC 방식이 고객 신뢰 확보에 큰 역할을 하고 있으며, 이를 통해 국내뿐 아니라 일본을 포함한 해외 기업들과의 협업 기회도 빠르게 늘어나고 있다.컨포트랩은 2025년 8월, 카카오벤처스로부터 Pre-A 투자를 유치했다. 플랫폼 기술력과 제조 AX 시장에 대한 장기 비전에 공감받아 투자를 유치할 수 있었고, 이를 바탕으로 제품 고도화와 레퍼런스 확장에 집중하고 있다. 현재는 사업 확장을 위해 2026년 상반기 Series A 투자 유치를 계획하고 있으며, 국내 제조 시장을 넘어 일본 및 글로벌 제조 시장 진출을 본격화할 예정이다.컨포트랩은 김 대표를 포함한 3인의 C-Level(CEO·CTO·COO)을 중심으로 한 총 9명의 소수 정예 조직으로 운영되고 있다. 각 구성원은 제조 현장 이해, 플랫폼 아키텍처, 클라우드·AI 기술, 시장 전략 등 서로 다른 핵심 영역에서 전문성을 갖추고 있으며, 코드 리뷰, 제안서 작성, 개발 및 운영 관리 등 핵심 업무에 AI Agent를 적극 활용하는 방식으로 빠른 의사결정과 실행력을 최우선 가치로 삼고 있다.컨포트랩은 자사 제품을 단일 솔루션이 아닌 플랫폼이자 현장 구축을 위한 도구로 정의하고 있다. PORTA는 노코드 시스템 엔지니어링 도구와 시스템 구축 AI Agent를 통해 복잡한 제조 현장 시스템을 빠르고 표준화된 방식으로 구현할 수 있도록 설계되었으며, 이러한 구조를 기반으로 외부 파트너들이 각 현장에 기술을 확산·적용할 수 있는 생태계를 구축해 나가고 있다. 이를 통해 컨포트랩은 조직 규모를 무리하게 확장하지 않으면서도 다양한 산업과 현장으로 적용 범위를 빠르게 넓혀가고 있다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “단기적으로는 PORTA 플랫폼 위에서 LLM 기반 AI 에이전트 기능을 본격적으로 고도화할 계획”이라며 “기존에 사람이 수행하던 기록, 점검, 집계, 운영 관리, 분석 업무를 에이전트 단위로 대체할 수 있도록 설계해, 실제 현장 인력의 역할에 대응하는 형태로 제공할 것”이라고 말했다.이어 “이러한 에이전트 단위를 기준으로 합리적인 비용 구조를 설계해, 사람이 직접 투입될 때 발생하는 운영 리소스 부담보다 낮은 수준에서 활용할 수 있도록 할 계획”이라며 “고객이 인력 부담 없이 운영 자동화를 단계적으로 도입할 수 있도록 지원하는 것이 목표”라고 덧붙였다.덧붙여 “이러한 운영 모델을 기반으로 PORTA를 한국을 넘어 일본을 비롯한 제조 중심 국가로 확산시켜, 글로벌 제조 AX 플랫폼으로 성장시키는 것이 장기적인 목표”라고 밝혔다.컨포트랩은 2025년 인천스타트업파크 TRYOUT 실증 프로그램에 선정됐다. TRYOUT 실증 프로그램은 인천테크노파크(인천TP)와 인천경제자유구역청이 운영하는 프로그램이다. 스타트업에 공공·민간 분야 실증 자원(공간·인프라·플랫폼·전문가 등)을 활용해 제품과 서비스를 실증할 기회를 제공하는 사업이다. 인천스타트업파크는 2020년부터 10개 공공기관, 민간 대기업 11개 사와 협력체계를 구축해 스타트업을 대상으로 실증을 지원하고 있다.참여공공기관 10개는 인천경제자유구역청, 인천관광공사, 인천교통공사, 인천국제공항공사, 인천도시공사, 인천시설공단, 인천환경공단, 인천항만공사, 인천유나이티드, 한국환경산업기술원 등이며 대기업 11개사는 삼성바이오로직스, 셀트리온, 태전그룹, 포스코인터내셔널, 한림제약, 현대모비스, GS칼텍스, LG사이언스파크, SSG랜더스, 기아, DB손해보험 등이다.“컨포트랩은 인천도시공사와 인천 연수구 아파트 단지를 대상으로 공용 설비 모니터링 및 에너지 관리 시스템을 공급하는 실증 프로젝트를 진행하고 있다. 공용 집합 건물은 공장과 유사하게 전력 설비, 비상 발전기, 엘리베이터, 태양광 설비 등 다양한 설비를 포함하고 있지만, 상대적으로 고령의 관리 인력이 수기 점검과 순찰에 의존해 운영되는 경우가 많습니다. 해당 프로젝트는 이러한 환경에서 위험 구역 안전 관리, 설비 이상 감지, 에너지 사용 최적화를 자동화함으로써 관리자의 업무 부담과 사고 위험을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 이번 실증을 통해 컨포트랩은 PORTA가 제조 공장을 넘어 공공건물 및 집합 시설에도 효과적으로 적용 가능하다는 점을 검증하고 있습니다. 특히 에너지관리공단의 제로에너지빌딩(BEMS) 기준 가이드를 반영한 에너지 관리 기능을 통해 단순 모니터링을 넘어 제로에너지 인증까지 지원할 수 있는 기반을 마련하고 있습니다. 이를 통해 컨포트랩은 제조 산업뿐 아니라 공공·건물·에너지 관리 영역으로 사업 확장을 기대하고 있습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com