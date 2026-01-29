[2025 인천스타트업파크 TRYOUT 공공·민간 실증 프로그램 우수기업] AI 기반 콘크리트 시설물 유지관리 기술을 개발하는 인프라테크 기업 ‘코매퍼’

김달주 코매퍼 대표



코매퍼(KO-MAPPER)는 AI 기반 콘크리트 시설물 유지관리 기술을 개발하는 인프라테크 기업이다. 공공·민간 기관을 대상으로 정밀 점검 자동화 솔루션을 제공하고 있다. 김달주 대표(36)가 2019년 1월에 설립했다.대표 아이템은 두 가지다. 첫 번째는 AI 기반 시설물 점검 솔루션(KO-Detect Pro)으로, 드론·로봇·모바일 기기에서 수집된 이미지를 AI가 자동으로 분석해 균열, 박리·박락, 백태, 철근노출 등 손상을 0.1mm 단위까지 정밀하게 탐지하는 기술이다. 현재 제품 KO-Detect Pro는 조달청 혁신제품에 등록되어 있으며, 미국·일본·말레이시아·파나마 등 해외 시장에서도 실증과 도입 논의 및 수출이 활발히 진행 중이다.두 번째는 대규모 인프라 관리다. AI·데이터 기반 유지관리 패키지교량·터널·댐·사면 등 공공 인프라건설을 대상으로 현장 품질관리(아파트·교량 등)와 해외 정부기관을 대상으로 대형 인프라 점검 프로젝트를 수행한다. 해당 프로젝트는 AI 분석 속도 80% 단축, 비용 70% 절감 효과가 검증됐다.김 대표는 “코매퍼의 경쟁력은 정밀도 0.1~0.2mm 수준의 미세균열을 자동으로 탐지할 수 있다는 것”이라며 “현장에서 바로 분석할 수 있으며 국내 공공기관·대형 건설사에서 실증을 완료했다”고 말했다.“미국·일본·말레이시아·파나마에서 실증 및 협력을 진행했고, 특히 ‘바로 현업 적용 가능하고, 기술 수출 실적까지 가진 회사’는 이 분야에서 코매퍼가 사실상 유일합니다.”코매퍼는 국내와 해외를 이원화해 판로를 개척하고 있다. “국내는 국토부·지자체·시설공단·건설사 대상으로 기술 영업을 진행 중입니다. 미국 STSC·ATTC와 공동으로 정부·주정부 프로젝트 수주를 준비하고, 일본 Kawanabe Industries와 합작 논의 및 현장 실증을 진행했습니다. 말레이시아 Sunway Construction과 AI 기반 시설물 점검 실증, 파나마 교량·항만 점검 사전 실사를 완료하였습니다. B2G와 B2B 중심으로 접근하며, 해외에서는 파트너 기반 확장 전략을 사용하고 있습니다.”코매퍼는 국내에서 프리A로 86억원 포스트 밸류로 투자를 유치했으며, 다음으로 Series A 라운드를 준비하고 있다. 코매퍼는 총 25명으로 구성되어 있으며, 국내에서는 보기 드물게 AI, 인프라 엔지니어링, 글로벌 B2G 전문가가 함께하고 있다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “Series A 투자 및 해외 SaaS를 본격적으로 론칭해 2026년 미국·일본·말레이시아에서 동시 상용화를 진행할 것”이라며 “대규모 공공 인프라 데이터 기반 플랫폼 구축, ITU-T SG16 국제표준 제정 추진, AI 기반 글로벌 인프라 안전관리 기업으로 확장도 계획하고 있다. 최종 목표는 세계 인프라 안전의 표준 플랫폼으로 자리 잡는 것”이라고 말했다.코매퍼는 2025년 인천스타트업파크 TRYOUT 실증 프로그램에 선정됐다. TRYOUT 실증 프로그램은 인천테크노파크(인천TP)와 인천경제자유구역청이 운영하는 프로그램이다. 스타트업에 공공·민간 분야 실증 자원(공간·인프라·플랫폼·전문가 등)을 활용해 제품과 서비스를 실증할 기회를 제공하는 사업이다. 인천스타트업파크는 2020년부터 10개 공공기관, 민간 대기업 11개 사와 협력체계를 구축해 스타트업을 대상으로 실증을 지원하고 있다.참여공공기관 10개는 인천경제자유구역청, 인천관광공사, 인천교통공사, 인천국제공항공사, 인천도시공사, 인천시설공단, 인천환경공단, 인천항만공사, 인천유나이티드, 한국환경산업기술원 등이며 대기업 11개사는 삼성바이오로직스, 셀트리온, 태전그룹, 포스코인터내셔널, 한림제약, 현대모비스, GS칼텍스, LG사이언스파크, SSG랜더스, 기아, DB손해보험 등이다.“코매퍼는 인천스타트업파크 TRYOUT 프로그램을 통해 인천국제공항공사와 공공·민간 인프라 시설물 대상 AI 자동 점검 실증을 진행하고 있습니다. 다양한 기관과 협력하며 실제 현장에서 기술의 정확성과 활용성을 검증하고 있습니다. 인천국제공항공사와 함께 진행한 프로젝트는 지상철(교통공사 구간) 교각 AI 점검입니다. 드론 및 지상 촬영을 통해 교각 표면을 수집하고, KO-Detect Pro를 활용해 균열, 박리/박락, 백태 철근 노출 등 주요 손상을 자동 식별·정량화했습니다. 이번 실증은 공항 내 교통시설물처럼 보안, 안전, 접근성이 까다로운 구조물에서 AI 점검이 실제로 작동 가능한지를 검증하였습니다. 특히 기존 검사가 수작업·육안 중심이었다면, AI를 활용해 시간 단축과 정밀도 향상이라는 뚜렷한 개선 효과를 확인했습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com