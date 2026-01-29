[2025 인천스타트업파크 TRYOUT 공공·민간 실증 프로그램 우수기업] 다관절 다이렉트 드라이브 로봇 개발해 전 세계 공급하는 기업 ‘테솔로’

김영진 테솔로 대표



-다이렉트 드라이브 방식을 실제 산업 및 연구 현장에서 사용할 수 있는 수준으로 구현



-섬세한 파지, 미세 조작, 비정형·연성 물체에 대한 안정적인 대응이 가능

테솔로(Tesollo)는 다관절 다이렉트 드라이브(Direct-Drive) 로봇 그리퍼를 자체 개발해 전 세계에 공급하는 로봇 혁신 기업이다. 산업용 자동화부터 차세대 휴머노이드 로봇 분야에 이르기까지 정밀 조작(Dexterous Manipulation)을 위한 핵심 하드웨어·소프트웨어 기술을 연구·개발하고 있다. 김영진 대표가 2019년 1월에 설립했다.김영진 대표는 전자공학·의공학 복수 전공 후 로봇공학 석사 학위를 취득했으며, 연구현장에서 로봇 손·그리퍼 관련 프로젝트를 다수 수행한 경험을 보유하고 있다. 이러한 연구 백그라운드를 바탕으로, 산업 현장에서 실제로 활용 가능한 정밀 조작용 로봇 그리퍼의 필요성을 느껴 테솔로를 창업했다.대표 아이템은 ‘Delto Gripper Series’로, 대표 모델인 DG-5F(20-자유도 로봇 핸드)를 중심으로 DG-3F-M, DG-3F-B, DG-4F 등 다양한 라인업을 보유하고 있다.특히 DG-5F는 인간 손의 운동 구조를 모사한 5지 독립 구동 구조와 20개의 자유도(20-DOF)를 갖춘 로봇 핸드로, 자체 개발한 고토크·고정밀 액츄에이터, 파지·조작 제어 기술 등이 적용된 직접구동(Direct-Drive) 방식의 로봇 손이다. 이 제품군은 제조·물류 공정에서의 비정형 물체 파지·조작 작업, 연구·실험용 플랫폼, 휴머노이드 로봇용 손 등으로 활용되고 있다.테솔로 제품의 경쟁력은 크게 세 가지 측면에서 설명할 수 있다. 첫째, 소형·고토크 다이렉트 드라이브 기술이다. 직접구동 방식은 일반적으로 크기와 토크가 비례하기 때문에, 로봇 손처럼 작은 폼팩터에서는 상용화가 어렵다는 인식이 강하다. 테솔로는 자체 설계한 소형·고토크 액츄에이터(관절 구동부)와 고집적 메카트로닉스 구조를 통해, 다이렉트 드라이브 방식을 실제 산업 및 연구 현장에서 사용할 수 있는 수준으로 구현했다.둘째, 정밀 조작 성능(High Dexterity)이다. 고속 제어 주기를 바탕으로 각 관절의 전류·온도·위치를 정밀하게 센싱하고, 이를 활용한 고도화된 파지·조작 알고리즘을 구현함으로써 섬세한 파지, 미세 조작, 비정형·연성 물체에 대한 안정적인 대응이 가능하다. 이를 통해 단순한 ‘집기’ 수준을 넘어선 정밀 조작(Dexterous Manipulation)을 구현하였으며, 이러한 기능을 SDK로 제공함으로써 비전문가도 손쉽게 시스템을 운용할 수 있다는 장점을 지닌다.셋째, 산업·연구·휴머노이드 분야에서의 범용성이다. 산업용 제조·물류 자동화 뿐 아니라, 대학·연구소·글로벌 로봇 기업의 휴머노이드 프로젝트 등 다양한 분야에서 활용되고 있다. 하나의 하드웨어 플랫폼으로 여러 응용 분야를 커버할 수 있다는 범용성이 강점으로 꼽힌다.“테솔로는 글로벌 기술 전시회 참가, 국내외 로봇 연구기관 및 기업과의 협업 데모, 해외 대리점·파트너사 네트워크 구축, 온라인 기술 콘텐츠 및 레퍼런스 제공을 중심으로 판로를 개척하고 있습니다. 테솔로 제품은 10개국 이상에 수출되고 있으며, 미국·유럽·중국·일본 등 주요 로봇 시장을 중심으로 파트너 네트워크를 확대하고 있습니다. 전시회 데모를 통해 실제 동작과 성능을 보여주고, 연구기관·기업과의 공동 PoC(개념 검증) 프로젝트를 통해 제품의 활용성을 입증하는 전략을 병행하고 있습니다.”테솔로는 현재까지 약 85억 원 규모의 누적 투자를 유치했다. 이 자금은 주로 핵심 기술 개발, 제품 라인업 확장, 글로벌 마케팅 및 조직 성장에 사용되고 있다. 향후에는 글로벌 시장 확장을 위한 시리즈B 라운드를 검토하고 있으며, 중장기적으로는 기술특례 상장(IPO, 2027~2028년 목표)을 통해 정밀 조작 로보틱스 분야의 선도 기업으로 도약하는 것을 목표로 하고 있다.테솔로는 로봇공학, 기계 설계, 전기·전자 설계, 제어, 임베디드 소프트웨어, 인공지능(AI), 생산·품질, 영업·마케팅, 전략 기획 등으로 구성된 약 30여 명 규모의 전문 인력으로 운영되고 있다.연구개발 중심의 기술 기업으로, 전체 인력 중 약 65% 이상이 R&D 인력이며, 로봇 그리퍼·로봇 핸드 분야의 전문성을 기반으로 제품 개발부터 현장 적용까지 전 과정을 직접 수행할 수 있는 구조를 갖추고 있다.테솔로의 중장기 목표는 다음 두 가지로 요약된다. 첫째, 정밀 조작 로보틱스 분야의 글로벌 리더로 성장할 계획이다. 테솔로는 Delto Gripper Series를 통해 실제 제조·물류 현장의 양산 공정에서 요구되는 정밀 파지·조작 자동화를 선도하고, DG-5F를 중심으로 차세대 휴머노이드 로봇에 적용 가능한 손·그리퍼 플랫폼을 제공함으로써, 산업용 로봇과 휴머노이드 로봇을 모두 아우르는 정밀 조작 로보틱스 분야의 글로벌 리더로 자리매김하는 것을 목표로 하고 있다.둘째, 국내외 시장 확대, 파트너 생태계 고도화, 제품 포트폴리오 확장, 매출 성장과 수익성 개선을 통해 2027~2028년을 목표로 기술특례 상장(IPO)을 추진하고 있다.테솔로는 2025년 인천스타트업파크 TRYOUT 실증 프로그램에 선정됐다. TRYOUT 실증 프로그램은 인천테크노파크(인천TP)와 인천경제자유구역청이 운영하는 프로그램이다. 스타트업에 공공·민간 분야 실증 자원(공간·인프라·플랫폼·전문가 등)을 활용해 제품과 서비스를 실증할 기회를 제공하는 사업이다. 인천스타트업파크는 2020년부터 10개 공공기관, 민간 대기업 11개 사와 협력체계를 구축해 스타트업을 대상으로 실증을 지원하고 있다.참여공공기관 10개는 인천경제자유구역청, 인천관광공사, 인천교통공사, 인천국제공항공사, 인천도시공사, 인천시설공단, 인천환경공단, 인천항만공사, 인천유나이티드, 한국환경산업기술원 등이며 대기업 11개사는 삼성바이오로직스, 셀트리온, 태전그룹, 포스코인터내셔널, 한림제약, 현대모비스, GS칼텍스, LG사이언스파크, SSG랜더스, 기아, DB손해보험 등이다.“테솔로는 기아자동차 도어아웃 핸들 서열 작업 공정의 자동화 가능성 검증을 위해 로봇암, 3D 비전 카메라, 다관절 로봇그리퍼(DG-3F)로 구성된 파일럿 라인을 구축하고, 실제 생산라인과 동일한 환경에서 성능을 검증하는 실증 프로젝트를 진행하였습니다. 자동차 도어아웃 핸들은 차종에 따라 색상·형상·공차가 다양해 부품 서열 및 피킹 공정이 복잡하며, 전량 수작업으로 진행되어 휴먼 에러, 생산성 저하, 재고 불일치 등의 문제가 상시적으로 발생하는 공정이다. 이에 따라 테솔로는 자사 3지 다관절 그리퍼(DG-3F)와 3D 비전 기반 인식 시스템을 결합해 다품종 부품을 자동으로 인식·파지·서열할 수 있는 통합 자동화 시스템을 개발하였습니다.실증 결과, 파지 성공률 99%, 텍타임 20초·물체 이하, 바코드 스캔 성공률 99%를 달성하였고, 이 수치는 공인인증기관을 통해 검증을 완료하였습니다. 이를 통해 곡면·굴곡 부품에서도 안정적인 3-Point 파지 성능을 확보했으며, 서열 순서 최적화 알고리즘과 오작업 ZERO 수준의 지능형 서열 로직을 적용해 생산성 향상과 품질 일관성을 함께 달성하였습니다. 특히 해당 시스템은 부품 공급(서브) 공정에 우선 적용되어 가공 메인라인에 영향을 주지 않으면서도 자동화의 진입 장벽을 낮출 수 있다는 점에서 의미가 크며, 향후 AMR(모바일 로봇) 연계 및 다로봇 협업 구조로 확장 가능한 아키텍처를 갖추고 있습니다. 자동차 OEM 및 부품사의 단계적 스마트팩토리 고도화 전략에 적합한 모델로 평가될 수 있습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com