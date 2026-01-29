[2025 인천스타트업파크 TRYOUT 공공·민간 실증 프로그램 우수기업] 스프링클러 밸브·시스템 및 소화기 제품을 제조·고도화하는 소방안전 기업 ‘파이어버스터’

김승연 파이어버스터 대표



파이어버스터(FIREBUSTER)는 전기차 주차구역, 물류창고 등 고위험 시설의 초기 화재 확산을 줄이기 위한 스프링클러 밸브·시스템 및 소화기 제품을 제조·고도화하는 소방안전 기업이다. 김승연 대표가 2024년 12월에 설립했다.김 대표는 “현장 적용은 전문 시공 파트너와 협업하고, 파이어버스터는 제품(밸브·시스템) 개발·제조·시험·인증과 운영 매뉴얼·유지관리 체계 구축에 집중하고 있다”고 소개했다.대표 아이템은 물류창고 화재 대응을 위해 개발된 ‘미니 델루즈(국소부위 일제개방)’ 방식의 제트버스터 스프링클러 시스템이다. 물류창고 화재실험에서 실제 진화 데이터를 확보한 기술을 기반으로, 전기차 화재의 특성과 지하주차장 환경에 맞춰 전기차 전용 화재안전 솔루션으로 컨버팅했다.“구조 개념은 상부(감지·초기 대응)와 하부(동시 살수)를 연동하는 방식입니다. 상부의 폐쇄형 헤드가 열을 감지해 작동하면, 하부에 종속된 다수의 개방형 헤드가 즉시(1초 이내 수준) 동시에 작동하여 넓은 구역을 빠르게 커버하도록 설계되어 있습니다. 이번에는 스마트시티 핵심 지역인 인천 송도의 첨단 빌딩에 전기차 구역 적용을 진행하며, 실증 기반의 상용화 레퍼런스를 축적하고 있습니다.”파이어버스터의 경쟁력은 감지 후 동시 살수로 초기 확산을 억제하는 구조(국소부위 일제개방 개념)라는 점이다.“현장 맞춤 설계로, 개방형 헤드 설치 위치를 현장 조건에 맞춰 구성할 수 있어 구역별 위험도에 대응이 가능합니다. 복잡한 제어가 없어도 ‘감지-연동-동시 대응’이 작동하는 구조로, 유지관리 관점에서 리스크를 낮추는 방향으로 운영할 수 있습니다. 물류창고에서 검증된 시스템 개념을 전기차 구역으로 확장 적용하며, 향후 다양한 고위험 시설로 수평 확장이 가능한 것도 강점입니다.”파이어버스터는 혁신제품 지정 기반의 시범구매·실증 트랙을 핵심 경로로 판로를 추진 중이다. “송도 실증과 같은 ‘적용 사례’를 표준 제안서(설계 기준, 운영 매뉴얼, 사인 시스템 포함)로 패키징하여 건물 관리자·시설 운영자 대상 영업을 전개합니다. 해외 실증 프로그램을 통해 현지 레퍼런스와 인증 로드맵을 병행 준비하여 글로벌 진출 기반을 만들 계획입니다.”김 대표는 글로벌 진출은 해외 인증 절차 등 비용과 리드타임이 크기 때문에, 글로벌 투자 유치를 통해 해외 인증 준비와 시장 진입, 마케팅을 동시에 추진하는 것이 필요하다고 판단하고 있다. 투자 유치 목적은 해외 인증·실증·초기 양산 체계 확립과 주요 타깃국(미국·독일 등) 시장 진입 비용 확보에 있다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “단기 목표는 송도 첨단 빌딩의 방화관리자·시설관리자 대상 레퍼런스 확산을 위해 빌딩 광고와 송도 지역 버스광고를 추진하는 것”이라며 “중기 목표는 실증 데이터를 기반으로 표준 패키지(설계·사인물·운영 매뉴얼 포함) 제안을 확립해 타 지역 대형 지하주차장·물류 시설로 확장하고자 한다. 장기적으로는 미국, 독일 등 해외 실증 프로그램을 통해 글로벌 진출을 준비하고, 해외 인증 절차 착수와 현지 파트너십 구축을 병행할 것”이라고 말했다.파이어버스터는 2025년 인천스타트업파크 TRYOUT 실증 프로그램에 선정됐다. TRYOUT 실증 프로그램은 인천테크노파크(인천TP)와 인천경제자유구역청이 운영하는 프로그램이다. 스타트업에 공공·민간 분야 실증 자원(공간·인프라·플랫폼·전문가 등)을 활용해 제품과 서비스를 실증할 기회를 제공하는 사업이다. 인천스타트업파크는 2020년부터 10개 공공기관, 민간 대기업 11개 사와 협력체계를 구축해 스타트업을 대상으로 실증을 지원하고 있다.참여공공기관 10개는 인천경제자유구역청, 인천관광공사, 인천교통공사, 인천국제공항공사, 인천도시공사, 인천시설공단, 인천환경공단, 인천항만공사, 인천유나이티드, 한국환경산업기술원 등이며 대기업 11개사는 삼성바이오로직스, 셀트리온, 태전그룹, 포스코인터내셔널, 한림제약, 현대모비스, GS칼텍스, LG사이언스파크, SSG랜더스, 기아, DB손해보험 등이다.“TRYOUT 실증 프로그램을 통해, 인천경제자유구역청 산하 인천스타트업파크 인스타1 빌딩 지하 2층 전기차 구역에 적용을 진행했습니다. 전기차 구역 6대 규모의 적용(시공)은 완료된 상태이며, 운영·효과 검증과 레퍼런스 축적을 목표로 합니다. 공신력 있는 공간에서의 적용 레퍼런스 확보로 고객 의사결정 장벽을 낮출 수 있었습니다. 특히 현장 기반 데이터로 설계·운영·유지관리 기준을 문서화하여 제안서 표준화를 추진할 수 있습니다. 송도 지역 내 유사 시설로의 확산 및 타 지자체·공공기관 실증 연계를 기대하고 있으며, 국내 실증 결과를 기반자료로 정리해 해외 실증·인증 협의 시 신뢰도를 높일 계획입니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com