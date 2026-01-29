[2025 인천스타트업파크 TRYOUT 공공·민간 실증 프로그램 우수기업] VLM(Vision-Language Model) 기반 AI 솔루션으로 글로벌시장을 선도하는 ‘펜타게이트’

백종학 펜타게이트 사장



-대표 아이템은 상황인지용 CCTV를 생각하는 지능형 눈으로 업그레이드하는 기술



-고도화된 상황 이해와 정확한 추론을 바탕으로 문제 발생 전 위험 요소 식별, 빠른 사고 해결 및 예방 시스템 구축 솔루션

펜타게이트는 시각적 한계를 극복하여 비 시각적 정보 탐지와 효율적 AI 최적화를 통한 보이지 않는 것을 보고, 불확실한 것을 규명하는 초감각 인지 AI 분야에 주력하는 기술혁신 기업이다.백종학 사장은 LG CNS공공사업부에서 근무한 경험을 바탕으로 2019년 펜타게이트에 합류 후 다수의 국가 연구 과제 및 사업을 수행하고 있다. 백 사장은 2016년 기획재정부 장관 표창, 2009년 국토해양부 장관 표창 등을 받았다.펜타게이트의 대표 아이템 중 하나는 CCTV의 상황을 생각하는 지능형 눈으로 업그레이드하는 기술이다. 인간의 판단력과 AI의 처리 능력 결합을 통한 의사결정 신뢰도 향상과 정확도 극대화 및 XAI(설명 가능한 AI) 기술이다.“우리 솔루션은 독자 개발한 AI 최적화 알고리즘을 통해 교통량, 차량의 이동, 보행자의 이동 등을 실시간으로 정밀 분석합니다. 특히 날씨나 조도 변화 등 외부 환경에 구애받지 않고 98% 이상의 인식률을 자랑합니다. 이를 통해 교통 신호를 자동으로 제어하거나 사고 상황을 즉각 감지해 관제 센터에 알리는 스마트시티의 핵심 인프라입니다.”백 사장은 “펜타게이트의 솔루션이 활성화되면 만성적인 도심 교통 체증을 해소하여 탄소 배출량을 획기적으로 줄일 수 있어 환경적 가치가 크다”며 “교통사고나 낙상 등 위급 상황 발생 시 '골든타임' 내에 자동 대응이 가능해져 시민의 생명과 안전을 지키는 데 기여한다”고 강조했다. 덧붙여 “효율적인 도시 관제 자동화를 통해 지자체의 예산 낭비를 막고, 데이터 기반의 스마트 행정을 실현하는 사회적 비용 절감 효과도 가져온다”고 말했다.“펜타게이트는 단순히 기술 개발에 그치지 않고, 실제 현장에 바로 적용할 수 있는 실용적 AI를 만드는 데 집중해 왔습니다. 베트남의 스마트시티 실증 사업을 성공적으로 완수했고, 동남아시아 및 중동 등 급성장하는 해외 스마트시티 시장에 주력하고 있습니다. 펜타게이트가 발로 뛴 기간이 8년이 되어가고 있고 그 성과가 이제 나오기 시작하고 있습니다. 포스코인터내셔널 등 파트너들과의 글로벌 네트워크와 협업 체계가 구축되어 해외 사업의 교두보를 확고하게 확보했습니다.”펜타게이트는 현재까지 19건의 투자를 받았으며 2027년 IPO를 위해 2026년 투자를 더 진행할 계획이다.펜타게이트는 기술 연구소 10명 포함 총 24명이 근무하고 있다. 앞으로의 계획에 대해 백 사장은 “2027년 IPO를 달성하고 2030년 20개국 이상 글로벌 시장 개척 및 매출 3000억 달성이 목표”라며 “확보된 글로벌 시장 활용하고 국내 차별화된 IT 솔루션 발굴하고 판매해 IT 솔루션의 글로벌 선도기업으로 도약하고자 한다”고 말했다.펜타게이트는 2025년 인천스타트업파크 TRYOUT 실증 프로그램에 선정됐다. TRYOUT 실증 프로그램은 인천테크노파크(인천TP)와 인천경제자유구역청이 운영하는 프로그램이다. 스타트업에 공공·민간 분야 실증 자원(공간·인프라·플랫폼·전문가 등)을 활용해 제품과 서비스를 실증할 기회를 제공하는 사업이다. 인천스타트업파크는 2020년부터 10개 공공기관, 민간 대기업 11개 사와 협력체계를 구축해 스타트업을 대상으로 실증을 지원하고 있다.참여공공기관 10개는 인천경제자유구역청, 인천관광공사, 인천교통공사, 인천국제공항공사, 인천도시공사, 인천시설공단, 인천환경공단, 인천항만공사, 인천유나이티드, 한국환경산업기술원 등이며 대기업 11개사는 삼성바이오로직스, 셀트리온, 태전그룹, 포스코인터내셔널, 한림제약, 현대모비스, GS칼텍스, LG사이언스파크, SSG랜더스, 기아, DB손해보험 등이다.“펜타게이트는 포스코인터내셔널과 인천스타트업파크 TRYOUT 실증 사업을 진행하고 있습니다. 해외실증으로 인도네시아 대학교 횡단보도 내 보행자를 인식하여 신호 제어를 하는 프로그램을 운영 중입니다. 2022년 인천스타트업파크 유전탐사 글로벌 실증을 시작으로 펜타게이트의 글로벌진출의 기반을 다져준 인천스타트업파크의 실증 프로그램은 우리 회사의 든든한 지원군 역할을 했습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com