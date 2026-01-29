[한국자동차연구원 천안·아산 강소특구 육성기업 CEO] 스마트팩토리·AI 공장자동화 전문 기업 ‘대유테크’

이강현 대유테크 CTO



대유테크는 2011년 설립된 산업자동화 전문 기업이다. 자동차 생산 라인을 중심으로 한 공장 자동화 전기·제어 시스템의 설계, 제작, 설치, 시험 운전까지 토탈 솔루션을 제공하고 있다.이강현 대유테크 부사장(CTO)은 “특히 자동차 차체 용접라인, 물류 자동화, 로봇 용접 시스템 등 고난이도 제조 공정에서 다년간 축적한 현장 경험과 기술력을 강점으로 성장해 왔다”며 “현재는 기존 자동화 기술을 기반으로 스마트팩토리 및 AI 기반 공장자동화 시스템으로 사업 영역을 확장하고 있다”고 말했다.대표 아이템은 자동차 제조 공정에 최적화된 스마트 공장 자동화 시스템이다. 구체적으로는 △자동차 차체·도장·조립·물류 라인 자동화△로봇 용접 자동화 시스템 △공정 데이터 기반 설비 제어 및 모니터링 시스템 △생산 효율과 품질을 동시에 향상하는 스마트팩토리 구축을 한다.“최근에는 단순 제어를 넘어, 설비 상태를 실시간으로 감지·분석하고, 이상을 사전에 예측하는 AI 기반 공정 모니터링 시스템개발에도 집중하고 있습니다. 이는 4차 산업혁명의 핵심인 데이터·AI·자동화 기술을 제조 현장에 실제로 구현하는 실증형 기술이라는 점에서 차별성을 가집니다.”대유테크의 경쟁력은 크게 세 가지다. 첫째, 현장 중심 기술력으로 단순 이론이나 패키지 솔루션이 아니라, 실제 자동차 생산 현장에서 검증된 자동화 경험을 기반으로 맞춤형 시스템을 설계한다.둘째, 전기·제어 기반의 통합 역량으로 기계·로봇·설비를 개별적으로 보는 것이 아니라, 전기·제어·소프트웨어를 통합적으로 이해하고 구현할 수 있는 조직 구조를 갖추고 있다.셋째, 스마트팩토리·AI로의 자연스러운 확장이 가능하다. 기존 자동화 데이터를 활용하여 AI 분석, 예지보전, 공정 최적화로 확장할 수 있는 기술 로드맵을 보유하고 있다.현재 판로 개척은 기존 자동차 제조사 및 협력사 네트워크, 구축 실적 기반 재수주 및 소개 중심, 한국자동차연구원 및 산학연 협력 네트워크를 중심으로 이뤄지고 있다. 앞으로는 스마트팩토리·AI 자동화 솔루션 패키지화, 기술 세미나, 실증 사례 중심의 B2B 마케팅, 연구소기업 및 R&D 과제 성과를 활용한 신규 판로 개척을 계획하고 있다.“대유테크는 현재까지는 외부 투자 없이 자체 기술력과 매출을 기반으로 성장해 왔습니다. AI 기반 공장자동화 시스템과 같은 기술 고도화 단계에서는 기술사업화 목적의 전략적 투자, 공공 R&D 연계 투자를 중장기적으로 검토하고 있습니다.”이강현 CTO는 “가장 보람을 느끼는 순간은 직접 설계한 시스템이 실제 공장에서 안정적으로 가동되고, 생산성과 품질이 개선되는 것을 확인할 때”라며 “기술 인력을 향상하는 모습, 중소기업이지만 대기업 생산라인의 핵심 공정을 담당하고 있다는 자부심에서 큰 보람을 느끼고 있다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 이강현 CTO는 “대유테크의 목표는 현장에 강한 스마트팩토리·AI 공장자동화 전문 기업으로 자리매김하는 것”이라며 “이를 위해 AI 기반 공정 모니터링 및 자동 교정 시스템 고도화, 자동차 산업을 넘어 물류·일반 제조 분야로 확대, 기술 중심의 지속 가능한 성장을 단계적으로 추진할 것”이라고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com